Ήταν μόλις 13 ετών όταν έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο, παίζοντας στο πλευρό του Ράιαν Ρέινολντς στην ταινία The Adam Project του 2022. Από τότε οι «επαγγελματικές μετοχές» του εκτοξεύτηκαν και την τελευταία 3ετια ο Γουόκερ Σκόμπελ έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχημένη σειρά Percy Jackson and the Olympians.

Θα έλεγε κανείς, ότι ο 17χρονος ηθοποιός δεν έχει κάτι να τον προβληματίζει – είναι νέος, επιτυχημένος, ωραίος. Ωστόσο, όπως όλοι ξέρουμε πολύ καλά, τα πράγματα στη ζωή ενός έφηβου δεν είναι ποτέ απλά και εύκολα. Και ο Γουόκερ Σκόμπελ δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα.

Με μια ανάρτησή του στα social media, ο νεαρός σταρ έκανε γνωστό ότι δεν θα πάει στον χορό αποφοίτησης του λυκείου του, καθώς οι φανατικοί θαυμαστές στέλνουν απειλές θανάτου σε όποια κοπέλα κάνει παρέα.

«Ενημερώνω ότι δεν θα παραστώ στον σχολικό χορό. Σας παρακαλώ σταματήστε να στέλνετε απειλές θανάτου σε ΚΑΘΕ έφηβη με την οποία συναναστρέφομαι. Δεν είναι σωστό για τις κοπέλες και τις οικογένειές τους» έγραψε ο Γουόκερ Σκόμπελ στους 2.2 εκατομμύρια ακόλουθούς του και συμπλήρωσε: «Καλύτερα σταματήστε να στέλνετε απειλές θανάτου γενικά. Δεν είναι ωραία. Είναι εντελώς περίεργο».

Ο 17χρονος μπήκε στον χώρο του θεάματος εντελώς τυχαία το 2020 όταν κατάφερε να κερδίσει στην οντισιόν εκατοντάδες παιδιά που ήθελαν να πρωταγωνιστήσουν με τον Ρέινολντς. Όπως είπε σε μια συνέντευξή του μετά την κυκλοφορία του The Adam Project, κατάφερε να μιμηθεί τόσο καλά τον σταρ του Χόλιγουντ «επειδή είχα δει πολλές φορές το Deadpool».