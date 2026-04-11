11.04.2026 | 14:43
Μυστήριο στην Θεσσαλονίκη: Σορός 64χρονου εντοπίστηκε σε ρεματιά στην Ευκαρπία
Ο Ρέιφ Φάινς θέλει να δει την Τίλντα Σουίντον στον ρόλο του Βόλντεμορτ
Culture Live 11 Απριλίου 2026, 16:00

Ο Ρέιφ Φάινς θέλει να δει την Τίλντα Σουίντον στον ρόλο του Βόλντεμορτ

«Η Τίλντα Σουίντον, η οποία αναφέρθηκε ως υποψήφια, θα ήταν καταπληκτική στο [ρόλο του Βόλντεμορτ]», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρέιφ Φάινς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Ο Ρέιφ Φάινς, ο οποίος ενσάρκωσε τον ρόλο του Βόλντεμορτ στις ταινίες «Χάρι Πότερ», πιστεύει ότι «το πλοίο έχει σαλπάρει» σε ότι αφορά τη συμμετοχή του στο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ, αλλά θα ήταν περισσότερο από ευτυχής να παραδώσει τη σκυτάλη σε μια άλλη καταξιωμένη βρετανίδα ηθοποιό: την Τίλντα Σουίντον.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Claudia Winkleman Show», ο Φάινς ρωτήθηκε για την επερχόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO και τις φήμες σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Σκοτεινού Άρχοντα.

«Θυμάμαι ότι, αφού είχαμε γυρίσει όλη τη σειρά ταινιών, με ρώτησαν αν θα ήθελα να ξαναπαίξω τον ρόλο, και αυτό ήταν πριν από μερικά χρόνια. Είπα: ‘Ναι, θα το ήθελα πολύ’», αποκάλυψε ο Φάινς. «Αλλά από τότε δεν υπήρξε [καμία άλλη συζήτηση] και νομίζω ότι το πλοίο έχει σαλπάρει πια. Θα σας πω όμως ότι η Τίλντα Σουίντον, η οποία αναφέρθηκε ως υποψήφια, θα ήταν καταπληκτική στο [ρόλο του Βόλντεμορτ]».

«Δεν ξέρω τίποτα για αυτό»

Πράγματι, το όνομα της Τίλντα Σουίντον είχε ακουστεί ως υποψήφιο για τον ρόλο, όπως και του Κίλιαν Μέρφι, αν και ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Oppenheimer» και της σειράς «Peaky Blinders» διέψευσε πρόσφατα τις φήμες.

«Δεν ξέρω τίποτα για αυτό», είπε ο Μέρφι στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς. «Επίσης, είναι πραγματικά δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε κάνει ο Ρέιφ Φάινς. Ο άνθρωπος είναι μια θρυλική μορφή της υποκριτικής, οπότε καλή τύχη σε όποιον πρόκειται να πάρει τη θέση του».

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times, ο Μέρφι έδωσε (παντοτινό) τέλος στις φήμες, υποστηρίζοντας: «Όχι δεν θα συμμετέχω [ως Βόλντεμορτ στον Χάρι Πότερ]. Μπορείτε να το βάλετε αυτό στον τίτλο;».

Ωστόσο, ο Φέινς θα ήθελε να δώσει τη σκυτάλη και στον Μέρφι στον ρόλο, λέγοντας στον Άντι Κόεν στο «Watch What Happens Live» τον Δεκέμβριο του 2024: «Ο Kίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια υπέροχη πρόταση».

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά των εμβληματικών βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ θα διαρκέσει επτά σεζόν, με τα γυρίσματα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τους ρόλους του Χάρι, της Ερμιόνης και του Ρον αναλαμβάνουν οι Ντόμινικ Μακλάφλιν, Αραμπέλα Στάντον και Αλαστάιρ Στάουτ, οι οποίοι αντικαθιστούν τους Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ. Ο Λοξ Πρατ αντικαθιστά τον Τον Φέλτον ως τον εχθρό του Χάρι στο σχολείο, τον Ντράκο Μαλφόι.

Η πρώτη σεζόν της σειράς «Χάρι Πότερ» του HBO αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αυτά τα Χριστούγεννα.

*Με πληροφορίες από: Variety

Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

‘Αρχισαν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν και Πακιστάν

‘Αρχισαν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν και Πακιστάν

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό

«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον
LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον

LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Έβερτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας
Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας

Στο μήνυμά του για την Ανάσταση και το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λείπουν»

LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον
LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον

LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μπράιτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για κλοπές μέσα σε 24 ώρες
Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για κλοπές μέσα σε 24 ώρες

Στο πλαίσιο εντατικών πεζών και εποχούμενων περιπολιών κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις έξι ατόμων για περιπτώσεις κλοπών. Μεταξύ αυτών είναι 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος μεσημβρινές ώρες χθες (10-04-2026) διέρρηξε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης, πλην όμως εντοπίσθηκε και συνελήφθη από ειδοποιηθέντες […]

Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών
Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πασχαλινό του μήνυμα, τονίζει ότι, φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση - ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη. Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία

Διαμαρτυρία-έπος από τους οπαδούς της Γκλάντμπαχ: «Να μην αγοράσει κανείς λουκάνικα και μπύρες»
Διαμαρτυρία-έπος από τους οπαδούς της Γκλάντμπαχ: «Να μην αγοράσει κανείς λουκάνικα και μπύρες»

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκαν να διαμαρτυρηθούν οι φίλαθλοι της Γκλάντμπαχ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λειψία για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης
Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης

Για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά», κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως «αυτή τη σφαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε 'αντιπαραγωγική', τη στιγμή που ο Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για τον ηθικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη και μιλάει ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ»

Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς στη Βάρη

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη

Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη
Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον χαμό του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, με την ΕΠΟ και τις ΠΑΕ Άρης, Ηρακλής και ΠΑΟΚ να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»

«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα η άφιξή του στην Αθήνα
«Δεύτε λάβετε φως» - Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα - Το απόγευμα η άφιξη στην Αθήνα

Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου

Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες
Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες

Αυξημένα επίπεδα φόβου, άγχους και ανασφάλειας καταγράφονται στους καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπερβαίνοντας αντίστοιχους δείκτες που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Πρώτη Ανάσταση: Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες – Το τελετουργικό και τα έθιμα
Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες - Το τελετουργικό και τα έθιμα της Πρώτης Ανάστασης

Η Ελλάδα γιόρτασε από άκρου εις άκρον το προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως με ιδιαίτερες εκδηλώσεις και έθιμα - Η πρώτη Ανάσταση «σήμανε» στον Ιερό Ναό των Ξένων στην Κέρκυρα

LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ
LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπόρνμουθ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»
Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τεράστια εμφάνιση και νίκησε 17-12 τη Σαμπαντέλ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης.

Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες στη Σαλαμίνα – Πέντε συλλήψεις
Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες στη Σαλαμίνα – Πέντε συλλήψεις

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, ύποπτο όχημα με τρεις επιβαίνοντες στη Σαλαμίνα και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

