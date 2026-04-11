Ο Ρέιφ Φάινς θέλει να δει την Τίλντα Σουίντον στον ρόλο του Βόλντεμορτ

Ο Ρέιφ Φάινς, ο οποίος ενσάρκωσε τον ρόλο του Βόλντεμορτ στις ταινίες «Χάρι Πότερ», πιστεύει ότι «το πλοίο έχει σαλπάρει» σε ότι αφορά τη συμμετοχή του στο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ, αλλά θα ήταν περισσότερο από ευτυχής να παραδώσει τη σκυτάλη σε μια άλλη καταξιωμένη βρετανίδα ηθοποιό: την Τίλντα Σουίντον.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Claudia Winkleman Show», ο Φάινς ρωτήθηκε για την επερχόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO και τις φήμες σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Σκοτεινού Άρχοντα.

«Θυμάμαι ότι, αφού είχαμε γυρίσει όλη τη σειρά ταινιών, με ρώτησαν αν θα ήθελα να ξαναπαίξω τον ρόλο, και αυτό ήταν πριν από μερικά χρόνια. Είπα: ‘Ναι, θα το ήθελα πολύ’», αποκάλυψε ο Φάινς. «Αλλά από τότε δεν υπήρξε [καμία άλλη συζήτηση] και νομίζω ότι το πλοίο έχει σαλπάρει πια. Θα σας πω όμως ότι η Τίλντα Σουίντον, η οποία αναφέρθηκε ως υποψήφια, θα ήταν καταπληκτική στο [ρόλο του Βόλντεμορτ]».

Πράγματι, το όνομα της Τίλντα Σουίντον είχε ακουστεί ως υποψήφιο για τον ρόλο, όπως και του Κίλιαν Μέρφι, αν και ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Oppenheimer» και της σειράς «Peaky Blinders» διέψευσε πρόσφατα τις φήμες.

«Δεν ξέρω τίποτα για αυτό», είπε ο Μέρφι στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς. «Επίσης, είναι πραγματικά δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε κάνει ο Ρέιφ Φάινς. Ο άνθρωπος είναι μια θρυλική μορφή της υποκριτικής, οπότε καλή τύχη σε όποιον πρόκειται να πάρει τη θέση του».

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times, ο Μέρφι έδωσε (παντοτινό) τέλος στις φήμες, υποστηρίζοντας: «Όχι δεν θα συμμετέχω [ως Βόλντεμορτ στον Χάρι Πότερ]. Μπορείτε να το βάλετε αυτό στον τίτλο;».

Ωστόσο, ο Φέινς θα ήθελε να δώσει τη σκυτάλη και στον Μέρφι στον ρόλο, λέγοντας στον Άντι Κόεν στο «Watch What Happens Live» τον Δεκέμβριο του 2024: «Ο Kίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια υπέροχη πρόταση».

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά των εμβληματικών βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ θα διαρκέσει επτά σεζόν, με τα γυρίσματα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τους ρόλους του Χάρι, της Ερμιόνης και του Ρον αναλαμβάνουν οι Ντόμινικ Μακλάφλιν, Αραμπέλα Στάντον και Αλαστάιρ Στάουτ, οι οποίοι αντικαθιστούν τους Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ. Ο Λοξ Πρατ αντικαθιστά τον Τον Φέλτον ως τον εχθρό του Χάρι στο σχολείο, τον Ντράκο Μαλφόι.

Η πρώτη σεζόν της σειράς «Χάρι Πότερ» του HBO αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αυτά τα Χριστούγεννα.

*Με πληροφορίες από: Variety