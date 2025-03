«Θέλω να κοιμηθώ ξανά στο κρεβάτι μου» : Η Τίλντα Σουίντον παίρνει αποστάσεις από τον κόσμο του θεάματος

Η Τίλντα Σουίντον αποκάλυψε ότι κάνει ένα προσωρινό διάλειμμα από την υποκριτική για να επαναπροσδιοριστεί.

Η ηθοποιός του «We Need To Talk About Kevin» ολοκλήρωσε πρόσφατα την προώθηση της επερχόμενης μετα-αποκαλυπτικής μουσικής ταινίας «The End» του Τζόσουα Οπενχάιμερ στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, αλλά δήλωσε ότι κάνει παύση στην υποκριτική για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Τι δήλωσε σχετικά η Τίλντα Σουίντον

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Guardian, η Σουίντον δήλωσε ότι κάνει ένα βήμα «μακριά από ορισμένες πτυχές του κινηματογράφου».

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Σουίντον παραδέχτηκε πως «χρειάζεται χρόνο για να επαναπροσδιορίσει» και να καταλάβει «τι πρέπει να κάνει για να παραμείνει χρήσιμη», ενώ σχολίασε: «Και πραγματικά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν πετάς σε όλο τον κόσμο, συνδεδεμένη με ένα μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα. Γι’ αυτό είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι δεν θα ταξιδέψω για μήνες. Δεν θα γυρίσω άλλη ταινία φέτος. Έγω ‘γυρίσει’ αρκετά».

Στην συνέχεια η ηθοποιός συμπλήρωσε: «Στο πιο πεζό επίπεδο, θα κοιμηθώ ξανά στο δικό μου κρεβάτι. Θα έχω έναν ουρανό, έναν ωκεανό και ανθρώπους γύρω μου. Δεν είναι καταφύγιο, είναι το σπίτι μου».

«The End»

Το «The End» ακολουθεί μια οικογένεια δισεκατομμυριούχων που καταφεύγει σε ένα πολυτελές καταφύγιο, καθώς ο υπόλοιπος κόσμος καίγεται γύρω τους.

Η Σουίντον υποδύεται μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι στα νιάτα της χόρευε για το μπαλέτο Μπολσόι. Πρωταγωνιστεί μαζί με τον Μάικλ Σάνον και τον Τζορτζ ΜακΚέι υποδύεται τον γιο τους.

Berlinale

Ενώ βρισκόταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, η Σουίντον έλαβε βραβείο για το έργο της ζωής της (Τιμητική Χρυσή Άρκτο) και χρησιμοποίησε την ευχαριστήρια ομιλία της ως ευκαιρία για να διακωμωδήσει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να μετατρέψει τη Γάζα από «κολαστήριο» σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Η Σουίντον περιέγραψε το «μεγάλο ανεξάρτητο κράτος του κινηματογράφου» ως «εγγενώς περιεκτικό – απρόσβλητο στις προσπάθειες κατοχής, αποικισμού, εξαγοράς, ιδιοκτησίας ή ανάπτυξης της ιδιοκτησίας της Ριβιέρας».

Η Σουίντον συνέχισε: «Το απάνθρωπο διαπράττεται υπό την επίβλεψή μας. Βρίσκομαι εδώ για να το κατονομάσω χωρίς δισταγμό ή αμφιβολία στο μυαλό μου και για να προσφέρω την ακλόνητη αλληλεγγύη μου σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν τον απαράδεκτο εφησυχασμό των εξαρτημένων από την απληστία κυβερνήσεών μας, οι οποίες τα βρίσκουν καλά με τους καταστροφείς του πλανήτη και τους εγκληματίες πολέμου, απ’ όπου κι αν προέρχονται».



*Πηγή: Independent