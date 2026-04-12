Μια «εκρηκτική εβδομάδα» αφήνει πίσω της η κυβέρνηση, χωρίς όμως τα βάσανά της να τελειώνουν καθώς το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας.

Έντονη πολιτική αναταραχή καθώς οι έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οδηγούν στην άρση ασυλίας πολλών στελεχών της κυβέρνησης

Ο «Γολγοθάς» ξεκίνησε στις 3 Απριλίου με την διαβίβαση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία της δικογραφίας με την εμπλοκή δεκατριών «γαλάζιων» πολιτικών προσώπων (11+2), κορυφώθηκε στις 7 Απριλίου με την συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας 11 βουλευτών αλλά και τον ερχομό της επόμενης δικογραφίας που περιλαμβάνει τους επίσης «γαλάζιους» Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαδίζοντας σε τεντωμένο σχοινί

Όπως έγραφε το in η κυβέρνηση αποφάσισε να συναινέσει σε όλες τις άρσεις ασυλίας και να δηλώσει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία «έχει μία αρχή να γίνονται δεκτά τα αιτήματα άρσης ασυλίας», καθώς ζυγίστηκε ότι οποιαδήποτε άρνησή της θα έστελνε το μήνυμα ότι επιλέγει να αφήσει σκιές στην υπόθεση.

Αυτό, όμως που το Μαξίμου δεν είχε υπολογίσει είναι ότι με την απόφασή του αυτή και με τους χειρισμούς του σε σχέση με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, γκρίνια και οργή και πάλι εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Ο δρόμος… ανοιχτός

Έχοντας το «πράσινο φως» από την επιτροπή Δεοντολογίας (ομόφωνα) για άρση ασυλίας η διαδικασία μεταφέρεται στην αίθουσα της Ολομέλειας μετά τις γιορτές με τις αποφάσεις να λαμβάνονται με ονομαστική ψηφοφορία για τους πρώτους «11». Τη Δευτέρα του Θωμά, 20 Απριλίου 2026, η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου, σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Χαράλαμπου Αθανασίου (Λέσβου) και Τάσος Χατζηβασιλείου (Σερρών).

Με την «καταιγίδα ΟΠΕΚΕΠΕ» να «σφυροκοπά» το Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, που θεωρεί σοβαρή εξέλιξη τον έλεγχο που ασκεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία, επιχείρησε φυγή προς τα μπρος… μέσω «θεσμικών τομών».

Κάπως έτσι προσπάθησε να στρέψει το ενδιαφέρον μακριά από τους σοκαριστικούς διαλόγους που έχουν διαρρεύσει μιλώντας γενικά και αόριστα περί επεξεργασίας μιας πρότασης ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή που θα ενταχθεί στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Το αποτέλεσμα δείχνει να μην ήταν το αναμενόμενο με τα νερά να συνεχίζουν να εισρέουν στο κτίριο της Ηρώδου Αττικού.

Έτσι, ενώ η κεφαλή της κυβέρνησης μιλούσε για «θεσμικά αντίβαρα» στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έφτασαν στο σημείο να στοχοποιούν και να εξαπολύουν ευθείες επιθέσεις ακόμα και στην ίδια την ευρωπαϊκή εισαγγελία σε μια προσπάθεια αποδόμησης της σοβαρότητας της κατάστασης.

Και τώρα τι;

Μετά τις άρσεις ασυλίας, ο επόμενος σταθμός είναι η κλήση τους ενώπιον των εισαγγελέων. Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» ένας ένας οι έντεκα βουλευτές θα περνούν από το γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, επί της οδού Λουκάρεως, προκειμένου να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν τους τεθούν για να μη μείνει απολύτως καμία σκιά πάνω από την υπόθεση.

Για όσα πρόσωπα οι εισαγγελικοί λειτουργοί κρίνουν ότι τελικά δεν στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα για το οποίο αιτήθηκαν την άρση της ασυλίας τους, ο φάκελος θα αρχειοθετηθεί. Αντίθετα, όσοι πάλι δεν καταφέρουν να πείσουν με τα επιχειρήματά τους, τότε στο επόμενο στάδιο θα βρεθούν στη θέση του κατηγορουμένου.

Θυμίζουμε πως στην αρχική λίστα φιγουράρουν τα ονόματα του πρ. υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, του πρ. υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, του πρ. υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, της πρ. υφυπουργού Αγρ. Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή, του πρ. γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Σκρέκα, όπως επίσης και των Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Μάξιμου Σενετάκη, Βασίλη Βασιλειάδη, Χρήστου Μπουκώρου, Θεόφιλου Λεονταρίδη και Κατερίνας Παπακώστα. Σε αυτούς ήρθαν να προστεθούν οι Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου.

Με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του in, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου (CONT) έχει προγραμματίσει την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου διερευνητική αποστολή στην Αθήνα.

Η αποστολή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα απαρτίζεται από ευρωβουλευτές «πρώτης γραμμής» από όλες τις ευρωομάδες. Θα αποτελείται από έξι μέλη της CONT και είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθεί ένας μέλος από την ομάδα της Αριστεράς.