ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «κατηγορώ» για τους 11 «γαλάζιους» βουλευτές
Ελλάδα 11 Απριλίου 2026, 07:00

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «κατηγορώ» για τους 11 «γαλάζιους» βουλευτές

Ποιοι και γιατί περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το «κλειδί» για την ποινική μεταχείριση και ενδεχομένως ακόμα και για το πολιτικό μέλλον των 11 «γαλάζιων» βουλευτών που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ κρατούν στα χέρια τους οι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι διενήργησαν την έρευνα που έχει προκαλέσει έντονους πολιτικούς τριγμούς.

Όσοι δεν καταφέρουν να πείσουν με τα επιχειρήματά τους, στο επόμενο στάδιο θα βρεθούν στη θέση του κατηγορουμένου

Οπως όλα δείχνουν η Βουλή αμέσως μετά το Πάσχα θα προχωρήσει στην άρση της ασυλίας τους, ικανοποιώντας το αίτημα των ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη, ενώ και ελεγχόμενοι βουλευτές τάχθηκαν πρώτοι υπέρ της λύσης να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη διακηρύσσοντας την αθωότητά τους, αρνούμενοι ότι έχουν παραβιάσει τον ποινικό νόμο.

Το επόμενο βήμα λοιπόν, στο οποίο εκ των πραγμάτων είναι στραμμένο το βλέμμα των ερευνώμενων βουλευτών – και όχι μόνο –, είναι η κλήση τους ενώπιον των εισαγγελέων. Ενας ένας οι έντεκα βουλευτές θα περνούν από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της οδού Λουκάρεως, προκειμένου να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν τους τεθούν για να μη μείνει απολύτως καμία σκιά πάνω από την υπόθεση.

Θα εμφανιστούν όλοι οι βουλευτές που θα λάβουν κλήση για ανωμοτί (χωρίς όρκο) κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Ή μήπως θα επιλέξουν, όπως εξάλλου έχουν δικαίωμα από τον νόμο, σε αυτό το δικονομικό στάδιο να εκπροσωπηθούν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα δοθούν πολύ σύντομα, αν και αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία για όλους τους ελεγχόμενους πολιτικούς, ανεξάρτητα από την αυτοπρόσωπη ή μη εμφάνισή τους, είναι το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης. Αν δηλαδή με τις εξηγήσεις που θα δώσουν και τα στοιχεία που θα εισφέρουν, θα καταφέρουν να πείσουν τους εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς να θέσουν στο αρχείο την υπόθεσή τους και να μην προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους.

Για όσα πρόσωπα οι εισαγγελικοί λειτουργοί κρίνουν ότι τελικά δεν στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα για το οποίο αιτήθηκαν την άρση της ασυλίας τους, ο φάκελος θα αρχειοθετηθεί. Αντίθετα, όσοι πάλι δεν καταφέρουν να πείσουν με τα επιχειρήματά τους, τότε στο επόμενο στάδιο θα βρεθούν στη θέση του κατηγορουμένου.

Και αν μεν το αδίκημα είναι σε βαθμό κακουργήματος, θα παραπεμφθούν αυτοπροσώπως πλέον να λογοδοτήσουν στον ευρωπαίο ανακριτή, ενώ αν η πράξη έχει χαρακτηριστεί ως πλημμέλημα, ανοίγει άμεσα ο δρόμος που οδηγεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι για τα πλημμελήματα, επειδή οι πράξεις φέρεται να έχουν τελεστεί το 2021, οι εισαγγελείς έχουν να… παλέψουν με τον χρόνο της παραγραφής, που συμπληρώνεται στα πέντε έτη. Για να επιμηκυνθεί η παραγραφή για τρία ακόμα χρόνια και να μη μείνουν ατιμώρητοι οι διωκόμενοι πολιτικοί, αναγκαία προϋπόθεση είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί η ποινική αξιολόγηση και να τους έχει επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα.

Ούτως ή άλλως όλοι – για διαφορετικούς ο καθένας λόγους – επιθυμούν να ολοκληρωθεί η έρευνα το συντομότερο δυνατό. Και αυτό είναι έτοιμη να πράξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ποιοι και γιατί περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία

Κατερίνα Παπακώστα: Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνικές κλήσεις της και γραπτά μηνύματα.

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Στη δικογραφία δεν περιλαμβάνεται τηλεφωνική συνομιλία του ιδίου, αλλά επικοινωνία συνεργάτη πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία γίνεται αναφορά στο όνομα του Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Κώστας Τσιάρας: Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος. Στις συνομιλίες δεν υπάρχει καταγραφή του ιδίου, αλλά προσώπου που τηλεφωνεί σε προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο γραφείο της Θεσσαλίας από τηλέφωνο που αντιστοιχεί στον αριθμό του πολιτικού γραφείου του βουλευτή στην Καρδίτσα.

Νότης Μηταράκης: Ηθική αυτουργία σε απιστία. Δεν υπάρχει στον φάκελο της δικογραφίας καταγεγραμμένη συνομιλία, παρά αναφορά με επίκληση του ονόματός του σε επικοινωνία ανάμεσα στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κώστας Σκρέκας: Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνική κλήση και μηνύματα του βουλευτή, με παραλήπτη τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις συνομιλίες, φαίνεται να έχει καλέσει ακόμα και από τη σύνοδο υπουργών.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Στη δικογραφία δεν υπάρχει καταγεγραμμένη συνομιλία του, αλλά ο «κοριός» έχει πιάσει γραπτό μήνυμα του βουλευτή με αποδέκτη τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ηθική αυτουργία σε απιστία. Δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία δική του τηλεφωνική συνομιλία, αλλά επικοινωνία του διευθυντή του πολιτικού του γραφείου με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θεόφιλος Λεονταρίδης: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Ο «κοριός» έχει καταγράψει τηλεφωνικές συνομιλίες και γραπτά μηνύματα με παραλήπτη τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βασίλης Βασιλειάδης: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Ο φάκελος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνει τηλεφωνική συνομιλία και αποστολή γραπτών μηνυμάτων προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάξιμος Σενετάκης: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνικές κλήσεις του, αλλά και μηνύματα προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χρήστος Μπουκώρος: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς αξιολόγησαν τηλεφωνικές συνομιλίες του και γραπτά μηνύματα προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Bruegel: Μπορεί ένα «διόδιο» στα Στενά του Ορμούζ να λύσει την πετρελαϊκή κρίση – Ποιος θα πληρώσει

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Ελλάδα 11.04.26

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες

Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Φιλιππιάδας.

Σύνταξη
Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη
Ελλάδα 10.04.26

Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη

Με ανάρτηση «καρφί» ο δικηγόρος στην υπόθεση των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές θέτει όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που ποτέ δεν έθεσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο - «Λαμπάδα πρέπει να του ανάψει, που δεν το έχει κάνει μήνυση...» καταλήγει με βιτριολική ειρωνεία

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης
Ελλάδα 10.04.26

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία IC57 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και χρειάστηκε να γίνει αντικατάσταση των μηχανών στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας
Ελλάδα 10.04.26

Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας

Από τις 7 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας για την αποτροπή διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας για το φετινό Πάσχα έχουν γίνει τουλάχιστον 100 συλλήψεις

Σύνταξη
Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών
Ελλάδα 10.04.26

Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Η 26χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τον φίλο της και σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες κάνναβης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη

Η 23χρονη μαζί με συνεργούς της έπεισαν τον ηλικιωμένο να πάει δύο φορές στην τράπεζα και να κάνει αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών - Οι υπεύθυνοι της τράπεζας κατάλαβαν την απάτη και κάλεσαν την Άμεση Δράση

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Σύνταξη
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας

Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν
Μετά η Κούβα; 11.04.26

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή
Στρίμωγμα 11.04.26

«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος "σβήνει" στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή

Ο μόλις 23 ετών σχολιαστής Άνταμ Μόκλερ δεν άφησε πολλά περιθώρια στον έμπειρο συνομιλητή του μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές του CNN.

Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
Συνέντευξη 11.04.26

«Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι

Τι λέει για Αιγαίο, Ιράν και Κυπριακό ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας - «Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι θετικές δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν αναγκαιότητα καλής γειτονίας»

Δυτική Οχθη: Ανησυχούν οι Παλαιστίνιοι για την έγκριση ανοικοδόμησης άλλων 34 οικισμών από το Ισραήλ
«Είμαστε τελειωμένοι» 11.04.26

Ανησυχία Παλαιστινίων για τους νέους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Οχθη

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε κρυφά να ανοικοδομηθούν 34 νέοι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, προκαλώντας ανησυχία στους Παλαιστινίους καθώς «δεν θα μας μείνει ούτε χωράφι».

Λίβανος: «Ερευνα σε βάθος» απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο 3 κυανοκράνων της
Λίβανος 11.04.26

Ερευνα σε βάθος απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο των κυανοκράνων της

«Η ασφάλεια των κυανοκράνων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζει η Ινδονησία στο ΣΑ του ΟΗΕ, απαιτώντας να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για τον θάνατο τριών κυανοκράνων της στον Λίβανο.

Μέση Ανατολή: Ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones σε «αρκετές» χώρες, δηλώνει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 11.04.26

Ουκρανικές δυνάμεις καταρρίπτουν ιρανικά drones στη Μέση Ανατολή

«Καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία εξουδετέρωσαν ουκρανικές δυνάμεις σε αρκετές χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, της Μέσης Ανατολής.

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Ελλάδα 11.04.26

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες

Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Μπάσκετ 10.04.26

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
2023. 10.04.26

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria» - Ο θάνατος του, άλλαξε τα πάντα

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

