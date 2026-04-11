ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «κατηγορώ» για τους 11 «γαλάζιους» βουλευτές

Το «κλειδί» για την ποινική μεταχείριση και ενδεχομένως ακόμα και για το πολιτικό μέλλον των 11 «γαλάζιων» βουλευτών που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ κρατούν στα χέρια τους οι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι διενήργησαν την έρευνα που έχει προκαλέσει έντονους πολιτικούς τριγμούς.

Όσοι δεν καταφέρουν να πείσουν με τα επιχειρήματά τους, στο επόμενο στάδιο θα βρεθούν στη θέση του κατηγορουμένου

Οπως όλα δείχνουν η Βουλή αμέσως μετά το Πάσχα θα προχωρήσει στην άρση της ασυλίας τους, ικανοποιώντας το αίτημα των ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη, ενώ και ελεγχόμενοι βουλευτές τάχθηκαν πρώτοι υπέρ της λύσης να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη διακηρύσσοντας την αθωότητά τους, αρνούμενοι ότι έχουν παραβιάσει τον ποινικό νόμο.

Το επόμενο βήμα λοιπόν, στο οποίο εκ των πραγμάτων είναι στραμμένο το βλέμμα των ερευνώμενων βουλευτών – και όχι μόνο –, είναι η κλήση τους ενώπιον των εισαγγελέων. Ενας ένας οι έντεκα βουλευτές θα περνούν από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της οδού Λουκάρεως, προκειμένου να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν τους τεθούν για να μη μείνει απολύτως καμία σκιά πάνω από την υπόθεση.

Θα εμφανιστούν όλοι οι βουλευτές που θα λάβουν κλήση για ανωμοτί (χωρίς όρκο) κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Ή μήπως θα επιλέξουν, όπως εξάλλου έχουν δικαίωμα από τον νόμο, σε αυτό το δικονομικό στάδιο να εκπροσωπηθούν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα δοθούν πολύ σύντομα, αν και αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία για όλους τους ελεγχόμενους πολιτικούς, ανεξάρτητα από την αυτοπρόσωπη ή μη εμφάνισή τους, είναι το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης. Αν δηλαδή με τις εξηγήσεις που θα δώσουν και τα στοιχεία που θα εισφέρουν, θα καταφέρουν να πείσουν τους εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς να θέσουν στο αρχείο την υπόθεσή τους και να μην προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους.

Για όσα πρόσωπα οι εισαγγελικοί λειτουργοί κρίνουν ότι τελικά δεν στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα για το οποίο αιτήθηκαν την άρση της ασυλίας τους, ο φάκελος θα αρχειοθετηθεί. Αντίθετα, όσοι πάλι δεν καταφέρουν να πείσουν με τα επιχειρήματά τους, τότε στο επόμενο στάδιο θα βρεθούν στη θέση του κατηγορουμένου.

Και αν μεν το αδίκημα είναι σε βαθμό κακουργήματος, θα παραπεμφθούν αυτοπροσώπως πλέον να λογοδοτήσουν στον ευρωπαίο ανακριτή, ενώ αν η πράξη έχει χαρακτηριστεί ως πλημμέλημα, ανοίγει άμεσα ο δρόμος που οδηγεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι για τα πλημμελήματα, επειδή οι πράξεις φέρεται να έχουν τελεστεί το 2021, οι εισαγγελείς έχουν να… παλέψουν με τον χρόνο της παραγραφής, που συμπληρώνεται στα πέντε έτη. Για να επιμηκυνθεί η παραγραφή για τρία ακόμα χρόνια και να μη μείνουν ατιμώρητοι οι διωκόμενοι πολιτικοί, αναγκαία προϋπόθεση είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί η ποινική αξιολόγηση και να τους έχει επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα.

Ούτως ή άλλως όλοι – για διαφορετικούς ο καθένας λόγους – επιθυμούν να ολοκληρωθεί η έρευνα το συντομότερο δυνατό. Και αυτό είναι έτοιμη να πράξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ποιοι και γιατί περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία

Κατερίνα Παπακώστα: Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνικές κλήσεις της και γραπτά μηνύματα.

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Στη δικογραφία δεν περιλαμβάνεται τηλεφωνική συνομιλία του ιδίου, αλλά επικοινωνία συνεργάτη πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία γίνεται αναφορά στο όνομα του Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Κώστας Τσιάρας: Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος. Στις συνομιλίες δεν υπάρχει καταγραφή του ιδίου, αλλά προσώπου που τηλεφωνεί σε προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο γραφείο της Θεσσαλίας από τηλέφωνο που αντιστοιχεί στον αριθμό του πολιτικού γραφείου του βουλευτή στην Καρδίτσα.

Νότης Μηταράκης: Ηθική αυτουργία σε απιστία. Δεν υπάρχει στον φάκελο της δικογραφίας καταγεγραμμένη συνομιλία, παρά αναφορά με επίκληση του ονόματός του σε επικοινωνία ανάμεσα στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κώστας Σκρέκας: Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνική κλήση και μηνύματα του βουλευτή, με παραλήπτη τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις συνομιλίες, φαίνεται να έχει καλέσει ακόμα και από τη σύνοδο υπουργών.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Στη δικογραφία δεν υπάρχει καταγεγραμμένη συνομιλία του, αλλά ο «κοριός» έχει πιάσει γραπτό μήνυμα του βουλευτή με αποδέκτη τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ηθική αυτουργία σε απιστία. Δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία δική του τηλεφωνική συνομιλία, αλλά επικοινωνία του διευθυντή του πολιτικού του γραφείου με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θεόφιλος Λεονταρίδης: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Ο «κοριός» έχει καταγράψει τηλεφωνικές συνομιλίες και γραπτά μηνύματα με παραλήπτη τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βασίλης Βασιλειάδης: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Ο φάκελος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνει τηλεφωνική συνομιλία και αποστολή γραπτών μηνυμάτων προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάξιμος Σενετάκης: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνικές κλήσεις του, αλλά και μηνύματα προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χρήστος Μπουκώρος: Ηθική αυτουργία σε απιστία, σε βαθμό πλημμελήματος. Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς αξιολόγησαν τηλεφωνικές συνομιλίες του και γραπτά μηνύματα προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

