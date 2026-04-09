Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Πολιτική Γραμματεία 09 Απριλίου 2026, 12:30

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά, βάζουν φωτιά στο τραπέζι της πολιτικής αντιπαράθεσης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

«Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς. (…) Έχουμε και πολύ υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας και παιδείας, δυστυχώς γιατί το κοινωνικό κράτος έχει αποδυναμωθεί και συνεχίζει αποδυναμωμένο. Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη και όχι σε μειώσεις έμμεσης φορολογίας και υποστήριξης του κοινωνικού κράτους», ανέφερε στο MEGA ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.

«Οι πολίτες περνούν δύσκολα γιατί φέτος πράγματι το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι η φτώχεια διευρύνεται, ότι η αγοραστική δύναμη δυστυχώς είναι τελευταία στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, χρειάζονται παρεμβάσεις που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν θέλει να λάβει», είπε από την πλευρά του για το ίδιο θέμα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός.

«Αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει και το έχουμε καταφέρει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό έχει να κάνει με το πώς η ίδια η οικονομία λειτουργεί, αν αναπτύσσεται, αν μπορεί να έχει τις δυνατότητες, κυρίως τις δημοσιονομικές, να δίνει πίσω μέρισμα από αυτήν την ανάπτυξη. Είδατε ότι ο κατώτατος μισθός ήδη από 1η Απριλίου έχει ξεκινήσει, θα δουν αυξήσεις όλοι, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, προσθέτοντας πως «είμαστε εδώ και να περιορίσουμε όσο μπορούμε την ακρίβεια μέσω των ελέγχων, αλλά κυρίως να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών».

«Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, μια νέα λαϊκή εντολή»

«Όσον αφορά στα ζητήματα διαφθοράς και αδιαφάνειας, εδώ είμαστε αξιακά, πολιτικά, με βάση τον νόμο, το Σύνταγμα και τους κανόνες της Δημοκρατίας μας, να ζητήσουμε να πέσει άπλετο φως σε όλα και σε όλους», τόνισε ο κ. Μάντζος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Καλαματιανός υπογράμμισε πως «βλέπουμε κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά χρονικά. Τόσες πολλές και σοβαρές κατηγορίες σε τόσα πολλά κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και υπουργούς, με μία κατάσταση που κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία και στους θεσμούς. Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, εκλογές, μία νέα λαϊκή εντολή».

Τέλος, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο κ. Καραγκούνης τόνισε πως «εκλογές θα έχουμε στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε ο πρωθυπουργός. Βεβαίως, εδώ υπάρχει μία ιδιαίτερη συνθήκη, διότι κατηγορούνται, εντός εισαγωγικών, ή είναι υπό έρευνα, αρκετοί συνάδελφοι, που βλέποντας και τους φακέλους ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του αξιολογήσεις».

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα στον Λίβανο

Αντιπαράθεση 09.04.26

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Συνέχεια στην κόντρα 09.04.26

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

ΠΑΣΟΚ 09.04.26

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Βολές 09.04.26

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αναλάβει ρόλο ''λαγού'' σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ

Το 2027 09.04.26

Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά - Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες

«Έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Πόλεμος Μ. Ανατολή 09.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πυρά 09.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ

«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό

Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Εκλογές τον Οκτώβριο;

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επικαιρότητα 08.04.26

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

Αχ, Ευρώπη 08.04.26

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου, κατακεραυνώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αδιαφορία» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» προς «τους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού» την ίδια ώρα που διαφημίζει τη «λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό».

Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών

«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Κομψός σουρεαλισμός 09.04.26

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» - Η σοφία της Elsa Schiaparelli

Μια νέα αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Victoria and Albert ανατρέχει στις πρωτοποριακές ρίζες του οίκου μόδας της Elsa Schiaparelli καθώς και στην πρόσφατη αναγέννησή του υπό τη διεύθυνση του σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι.

Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Αντιπαράθεση 09.04.26

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Euroleague 09.04.26

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Στην Κάρπαθο 09.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια

Ο 60χρονος, στο παντοπωλείο του οποίου εντοπίστηκαν τα πυροτεχνήματα, θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του

ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Δείτε βίντεο 09.04.26

«Ανάσα» για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

