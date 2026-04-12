«H πτώση τμήματος της οροφής το βράδυ του Σαββάτου (11/04), σε δύο σημεία σε θάλαμο ασθενών της Ψυχιατρικής κλινικής στο Θριάσιο νοσοκομείο – από την οποία μόνο από τύχη δεν τραυματίσθηκαν νοσηλευόμενοι ασθενείς- επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τις επανειλημμένες καταγγελίες του Σωματείου για το σοβαρότατο πρόβλημα στο κτίριο του νοσοκομείου», επισημαίνει, σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο ΓΝΕ Θριάσιο.

Υπενθυμίζει ότι «πτώσεις τμημάτων της οροφής είχαμε σε 6 διαφορετικούς χώρους στο Θριάσιο νοσοκομείο, το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση».

«Αναδεικνύονται οι ευθύνες της κυβέρνησης»

Συνεχίζοντας το Σωματείο αναφέρει:

«Αναδεικνύονται, για άλλη μια φορά, οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και της διοίκησης του νοσοκομείου για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, καθώς σε λίγο θα χρειάζεται να χορηγούνται και να χρησιμοποιούνται “κράνη” μέσα στους χώρους του νοσοκομείου. Πολύ περισσότερο που στις επανειλημμένες αναφορές – καταγγελίες του Σωματείου για το πρόβλημα στο κτίριο του Θριάσιου νοσοκομείου και συνολικά για την ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτιριακών υποδομών στις δημόσιες μονάδες υγείας, ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας απαντούσε με το γνωστό ειρωνικό του ύφος, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για “μεμονωμένο περιστατικό”».

Και καταλήγει: «Ταυτόχρονα παραμένει η επικίνδυνη υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας όπου είναι καλυμμένες μόνο οι μισές οργανικές θέσεις προσωπικού τεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Επιμένουμε στην ανάγκη άμεσης λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση του κτιριακού προβλήματος στο Θριάσιο νοσοκομείο και για την ουσιαστική ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας με μονιμοποίηση των συμβασιούχων και κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό».