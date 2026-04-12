12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ελλάδα 12 Απριλίου 2026, 12:41

Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς – Το phishing και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Phishing… Ένα μήνυμα στο κινητό που φαίνεται να προέρχεται από την τράπεζα, μια ειδοποίηση για «ύποπτη δραστηριότητα», ένα link που υπόσχεται άμεση επίλυση. Ή ένα τηλεφώνημα από «εκπρόσωπο» που ζητά επιβεβαίωση στοιχείων. Από κάποιον που παριστάνει εκπρόσωπο του λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεσαι. Μέσα σε λίγα λεπτά, αν κάποιος δεν είναι προσεκτικός, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με άδειους λογαριασμούς.

Όλα τα παραπάνω είναι γνώριμα στην Ελλάδα. Το phishing δεν είναι πια μια σποραδική απάτη του διαδικτύου. Στην ελληνική πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε ένα διαρκές, εξελισσόμενο φαινόμενο που ακολουθεί την ψηφιακή καθημερινότητα των πολιτών.

SMS, Viber, emails, ακόμα και τηλεφωνικές κλήσεις συνθέτουν ένα πλέγμα επιθέσεων που βασίζεται λιγότερο στην τεχνολογία και περισσότερο στην ψυχολογία.

«Πατά» πάνω στη βιασύνη, στην ανασφάλεια και στην τάση μας να εμπιστευόμαστε ό,τι μοιάζει θεσμικό. Αξιοποιεί τη στιγμιαία πίεση, την αβεβαιότητα και την εύκολη αποδοχή μιας πηγής που δείχνει αξιόπιστη. Και στο τέλος μετανιώνουμε για όλες εκείνες τις κινήσεις που κάναμε πάνω στον πανικό μας.

Τα μηνύματα δεν έχουν πλέον εμφανή λάθη

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ, παραδέχεται ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Όπως σημειώνει, γίνεται συστηματική δουλειά με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και ήδη έχει περιοριστεί σε έναν βαθμό το spoofing — η πρακτική κατά την οποία οι απατεώνες εμφανίζονται με ψεύτικο, αλλά φαινομενικά αξιόπιστο αριθμό, συχνά προσομοιώνοντας τραπεζικές γραμμές.

Ωστόσο, όπως τονίζει, νέα εργαλεία και νέα «κέντρα» αποστολής τέτοιων μηνυμάτων εμφανίζονται συνεχώς, καθιστώντας την αντιμετώπιση μια διαρκή μάχη.

Στην πράξη, οι επιθέσεις έχουν γίνει πιο στοχευμένες και πιο «καλοδουλεμένες». Τα μηνύματα δεν έχουν πλέον εμφανή λάθη, χρησιμοποιούν σωστή γλώσσα και συχνά ενσωματώνουν στοιχεία που μοιάζουν απολύτως αληθοφανή. Οι ψεύτικες ιστοσελίδες τραπεζών είναι σχεδόν πανομοιότυπες με τις πραγματικές, ενώ τα σενάρια που χρησιμοποιούνται (μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί, επιστροφές φόρων κλπ) πατούν πάνω σε καθημερινές ανάγκες και φόβους των πολιτών.

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές είναι ότι τα θύματα δεν ανήκουν πλέον μόνο σε ευάλωτες ομάδες. Όπως επισημαίνεται, ακόμη και νεότεροι ή μορφωμένοι χρήστες πέφτουν θύματα, ακριβώς επειδή οι επιθέσεις έχουν γίνει πιο πειστικές και λιγότερο «πρόχειρες» από ό,τι στο παρελθόν.

Παρά τις προσπάθειες για τεχνικό περιορισμό του φαινομένου, όπως ο αποκλεισμός μη πιστοποιημένων κέντρων αποστολής μηνυμάτων, η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει οριστική λύση. Το phishing προσαρμόζεται διαρκώς, ακολουθώντας την τεχνολογία και εκμεταλλευόμενο κάθε νέο κανάλι επικοινωνίας.

H σύσταση από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Στο ίδιο πλαίσιο, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι επιθέσεις phishing και spoofing βασίζονται κυρίως στην πλαστοπροσωπία αξιόπιστων φορέων και στην παραπλάνηση του χρήστη μέσω φαινομενικά «έγκυρων» μηνυμάτων. Όπως τονίζει, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους ή ζητούν άμεση ενέργεια, καθώς συχνά οδηγούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες ή αποσκοπούν στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι κανένας οργανισμός δεν ζητά ευαίσθητα προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα μέσω SMS, email ή τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ακόμη και η εμφάνιση ενός «έγκυρου» αποστολέα ή αριθμού δεν αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας.

Για τον λόγο αυτό, συστήνει τη διασταύρωση κάθε ύποπτης επικοινωνίας μέσω επίσημων καναλιών, την αποφυγή ανοίγματος συνδέσμων από άγνωστες πηγές και τη γενικότερη καλλιέργεια ψηφιακής εγρήγορσης ως βασικής γραμμής άμυνας απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Μέσα σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, η προστασία δεν εξαρτάται μόνο από τα συστήματα, αλλά και από τα αντανακλαστικά των ίδιων των χρηστών. Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που, αν τηρούνται, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο:

– Να αντιμετωπίζουν με καχυποψία κάθε μήνυμα που ζητά άμεση ενέργεια ή δημιουργεί αίσθηση πίεσης. Η βιασύνη είναι το βασικό «εργαλείο» των απατεώνων.

– Να μην ανοίγουν συνδέσμους από SMS, Viber ή email αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για τον αποστολέα.

– Να μην καταχωρούν ποτέ προσωπικούς κωδικούς ή στοιχεία τραπεζικών καρτών μετά από τέτοιου είδους ειδοποιήσεις. Καμία τράπεζα δεν ζητά αυτά τα δεδομένα με αυτόν τον τρόπο.

– Να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας — πολλές φορές η διαφορά από την αυθεντική είναι ελάχιστη, αλλά κρίσιμη.

– Να διακόπτουν τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν ευαίσθητα στοιχεία και να καλούν οι ίδιοι τον επίσημο αριθμό του οργανισμού.

– Να ενεργοποιούν τη διπλή επιβεβαίωση ταυτότητας όπου υπάρχει, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

– Να διατηρούν ενημερωμένες τις συσκευές και τις εφαρμογές τους, καθώς πολλά περιστατικά εκμεταλλεύονται παλαιότερα «κενά» ασφαλείας.

Η αντιμετώπιση του phishing στην Ελλάδα μοιάζει με έναν αγώνα χωρίς σαφή γραμμή τερματισμού. Από τη μία πλευρά, η πολιτεία και οι πάροχοι επιχειρούν να περιορίσουν τις «πύλες» απάτης. Από την άλλη, οι επιτήδειοι εξελίσσονται με την ίδια -αν όχι μεγαλύτερη- ταχύτητα.

Γι’ αυτό και οι πολίτες οφείλουν να είναι προσεκτικοί. Να «αμφισβητούν» αυτό που βλέπουν για λίγα δευτερόλεπτα και να το σκέφτονται δύο και τρεις φορές πριν πατήσουν κάποιο link ή δώσουν προσωπικά στοιχεία. Στον ψηφιακό κόσμο όλα μοιάζουν αληθινά. Κάθε μέρα και περισσότερο. Όμως δεν είναι…

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Mega deals εν μέσω πολέμου

Κόσμος
Οι ΗΠΑ απέτυχαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας, λέει το Ιράν

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, με την Ανάσταση να συνοδεύεται από αγκαλιές, φιλιά και ανταλλαγή ευχών μεταξύ των πιστών

Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι
Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Προσαγωγές και συλλήψεις. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός
Πέρυσι είχε κηρυχθεί ξανά εκεχειρία στην Ουκρανία για το Πάσχα των ορθοδόξων, αλλά και πάλι τα δύο στρατόπεδα είχαν αλληλοκατηγορηθεί για την παραβίασή της πολλές φορές

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ουγγαρία, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα

One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
New national data reveal widespread chronic health conditions, lifestyle-related risks, and limited access to care, highlighting concerns over mental and physical wellbeing across age groups

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague
Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

