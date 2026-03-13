Νέα απάτη phishing, με SMS που προσποιείται τον ΕΦΚΑ – Οδηγίες προστασίας

Nέα προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης καταγράφηκε, με επιτήδειους να αποστέλλουν παραπλανητικά SMS που εμφανίζονται ως δήθεν ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται ότι υπάρχει υποτιθέμενη εκκρεμότητα σχετικά με εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και καλείται ο παραλήπτης να προχωρήσει άμεσα σε πληρωμή μέσω ενός συνδέσμου. Στο κείμενο της απάτης τονίζεται ότι η εξόφληση πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις ή πιθανοί περιορισμοί στα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Ωστόσο, ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο SMS δεν οδηγεί στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, αλλά σε άγνωστη σελίδα, γεγονός που υποδηλώνει απόπειρα υποκλοπής προσωπικών στοιχείων μέσω μεθόδων phishing.

Επιπλέον, το μήνυμα φαίνεται να αποστέλλεται από αριθμό του εξωτερικού, ενώ ζητείται από τους παραλήπτες να απαντήσουν στο SMS γράφοντας «Ναι» σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει. Η συγκεκριμένη τακτική αποτελεί γνωστή μέθοδο που χρησιμοποιείται συχνά σε τέτοιου είδους απάτες.

Δείτε το μήνυμα:

Πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):

Δεν θα πρέπει ποτέ να δίνετε τα προσωπικά στοιχεία (π.χ. κωδικούς Taxis, e-Βanking, αριθμούς/PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης, όνομα χρήστη) σε υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, νομικά γραφεία, λογιστές, ή άλλους επιτήδειους για δήθεν εξυπηρέτηση (π.χ. σε θέματα κρατικής επιδότησης, Power/Fuel/Τουρισμός για όλους ή άλλες περιπτώσεις όπως ενοικίαση δωματίων κλπ).

Θα πρέπει να πραγματοποιείτε πρόσβαση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα, του οργανισμού ή της τράπεζας ή μέσω της εφαρμογής στο κινητό σας (app) και όχι μέσω συνδέσμων από κάποιο μήνυμα ή email που λάβατε, μηχανές αναζήτησης ή άλλες ιστοσελίδες.

Αν λάβατε κάποιο ύποπτο email, προτού ενεργήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες σας ή με τον υποτιθέμενο αποστολέα για να ελέγξετε την αυθεντικότητα του.

Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα. Τα μηνύματα τύπου phishing έχουν συχνά διευθύνσεις αποστολέα που δεν έχουν σχέση με αυτόν που υποτίθεται ότι τα στέλνει.

Θα πρέπει να εξετάζετε το είδος των πληροφοριών που σας ζητούνται. Ακόμα και αν το μήνυμα που λάβατε φαίνεται αυθεντικό, είναι απίθανο κάποιος φορέας, τράπεζα ή εταιρία να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ζητήσει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας, ή άλλα προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα.

Θα πρέπει να είστε επιφυλακτικοί εάν το μήνυμα δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος. Οι επιτιθέμενοι προσπαθούν συχνά να ασκήσουν πίεση χρησιμοποιώντας αυτήν την τακτική.

Θα πρέπει επίσης να είστε επιφυλακτικοί με μηνύματα επιστροφής φόρου ή χορήγησης επιδομάτων.

Είναι αποτελεσματικός ένας ενδελεχής έλεγχος γραμματικής και ορθογραφίας καθώς τα τυπογραφικά λάθη και η κακή γραμματική είναι συχνά χαρακτηριστικά των μηνυμάτων τύπου phishing.

Υπάρχουν αρκετές λύσεις ασφάλειας και αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού (antispamming) που περιλαμβάνουν λειτουργίες αναγνώρισης και απόρριψης κακόβουλων μηνυμάτων.