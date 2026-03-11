Απάτη με sms για δήθεν πρόστιμο της Tροχαίας
Στόχος είναι ο παραλήπτης να πατήσει σε έναν σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα υποκλαπούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
- Πειραματικά κέντρα δεδομένων λειτουργούν με ζωντανούς ανθρώπινους νευρώνες
- ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις
- Απάτη με sms για δήθεν πρόστιμο της Tροχαίας
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Νέα απάτη μέσω SMS για δήθεν απλήρωτο πρόστιμο από την τροχαία.
Το μήνυμα, με την μορφή SMS, χρησιμοποιεί επίσημη γλώσσα για να γίνει πειστικό , ενώ προειδοποιεί με χρεώσεις και δικαστικές διαδικασίες αν δεν γίνει η πληρωμή.
Στόχος είναι ο παραλήπτης να πατήσει σε έναν σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα υποκλαπούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
Το μήνυμα που λαμβάνουν οι πολίτες
- ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
- Η SpaceX του Μασκ ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά «όλων των εποχών»
- Απάτη με sms για δήθεν πρόστιμο της Tροχαίας
- Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
- Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τα 61 προϊόντα που μπαίνει ανώτατο περιθώριο κέρδους
- Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
- Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
- Λέουβεν: Τέλος στα λευκά σορτς – Μια επανάσταση στο γυναικείο ποδόσφαιρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις