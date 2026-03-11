Απάτη με sms για δήθεν πρόστιμο της Tροχαίας

Νέα απάτη μέσω SMS για δήθεν απλήρωτο πρόστιμο από την τροχαία.

Το μήνυμα, με την μορφή SMS, χρησιμοποιεί επίσημη γλώσσα για να γίνει πειστικό , ενώ προειδοποιεί με χρεώσεις και δικαστικές διαδικασίες αν δεν γίνει η πληρωμή.

Στόχος είναι ο παραλήπτης να πατήσει σε έναν σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα υποκλαπούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Το μήνυμα που λαμβάνουν οι πολίτες