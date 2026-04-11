Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός μέχρι τώρα από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κύπρο όπου διέμεναν μετανάστες.

Μετά από προσπάθειες ωρών, ανασύρθηκε γύρω στις 17:30 ένα άτομο από τα συντρίμμια, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό. Γύρω στις 19:30 ανασύρθηκε και δεύτερο νεκρό πρόσωπο.

Νωρίτερα τρία άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση τους είναι εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυπριακά μέσα, η διώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε εν μέρει, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν άτομα κάτω από τα ερείπια.

Εκτιμάται ότι στο κτίριο υπήρχαν 8 έως 10 διαμερίσματα, ενώ την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν μέσα πέντε έως έξι άτομα, κάποια εκ των οποίων στο τμήμα που κατέρρευσε.

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο δημαρχεύων Αμαθούντας, ο οποίος έκανε λόγο για μια πρωτοφανή τραγωδία, σημειώνοντας ότι δεν θυμάται να έχει σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό στη χώρα.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης.