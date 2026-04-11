Κύπρος: Ένας νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Ένα άτομο ανασύρθηκε νεκρό από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα μετά από προσπάθειες ωρών, ανασύρθηκε γύρω στις 17:30 ένα πρόσωπο από τα συντρίμμια, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα συντρίμμια υπάρχει εγκλωβισμένο τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο.

Μεγάλη επιχείρηση

Από το μεσημέρι έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, του ΕΟΑ Λεμεσού, ενώ για την απομάκρυνση των μπάζω επιστρατεύτηκε εκσκαφέας και φορτηγά. Χρειάστηκε και γερανός για να στηρίξει κομμάτι της πολυκατοικίας που ήταν έτοιμο να καταρρεύσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο κτίριο υπήρχαν οκτώ με 10 διαμερίσματα και, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.

Σημειώνεται ότι καθώς οι ένοικοι είναι αλλοδαποί, υπήκοοι διάφορων τρίτων χωρών, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω διερμηνέων.