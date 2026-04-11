Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο: Μάχη για απεγκλωβισμό ατόμου – Τρείς τραυματίες

Κατέρρευσε μέρος διώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του philenews, στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών. Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του κτιρίου.

Tρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός προσώπου, όπως μεταδίδει το κυπριακό Μέσο.

