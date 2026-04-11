Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου

«Η Ανάσταση, σύμβολο της ζωής, μας δείχνει και την πρώτη προτεραιότητα: Τον δρόμο της ειρήνης», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στο πασχαλινό του μήνυμα και προσθέτει πως «σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά, η ειρήνη είναι το πρώτο μας μέλημα».

Ο κ. Φάμελλος επισημαίνει ότι «το φως της Ανάστασης μας δείχνει και τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε. Μια κοινωνία δικαίου, με λιγότερες ανισότητες. Με Δικαιοσύνη, με ισχυρή Δημοκρατία και ισχυρή Πολιτεία, που μεριμνά για όλες και όλους, με ισότητα και αξιοπρέπεια».

Το μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου για το Πάσχα:

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα! Σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Μέρες γιορτινές γεμάτες Αγάπη, Ελπίδα, Φως.

Μέρες χαρούμενες, που μας βρίσκουν μαζί με τους δικούς μας και μας θυμίζουν τη δύναμη που έχουμε όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, τη δύναμη της Αλληλεγγύης, τη δύναμη της κοινωνίας.

Η Ανάσταση, σύμβολο της ζωής, μας δείχνει και την πρώτη προτεραιότητα: Τον δρόμο της Ειρήνης.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά, η Ειρήνη είναι το πρώτο μας μέλημα.

Το φως της Ανάστασης μας δείχνει και τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε.

Μια κοινωνία δικαίου, με λιγότερες ανισότητες. Με Δικαιοσύνη, με ισχυρή Δημοκρατία και ισχυρή Πολιτεία, που μεριμνά για όλες και όλους, με ισότητα και αξιοπρέπεια.

Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο Φως και την Αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας.

Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο.

Χρόνια πολλά!