Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την περιοδεία του στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κατηγορώντας τον πως «ούτε θέλει, ούτε μπορεί να εφαρμόσει μέτρα» που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι «επειδή υπάρχει εκτεταμένο πρόβλημα διαφθοράς και διαπλοκής στη χώρα, επείγει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει μια προοδευτική διέξοδος για να μπορούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ζουν καλύτερα».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συναντήθηκε με την δήμαρχο Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, και επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά, όπου συνομίλησε με καταναλωτές και πωλητές για ζητήματα όπως η ακρίβεια, οι επιπτώσεις από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων, σημείωσε ότι «σε σύγκριση με το 2019 σε πολλά προϊόντα οι τιμές είναι υπερδιπλάσιες, ενώ στο κρέας είναι τριπλάσιες», χαρακτηρίζοντας αυτό το φαινόμενο ως «το αποτύπωμα της ακρίβειας του κ. Μητσοτάκη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε την ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την ενίσχυση του εισοδήματος, όπως η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, αλλά και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα και ο αυστηρός έλεγχος της αγοράς.

Ευθύνες για σκάνδαλα και πρόταση δυσπιστίας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει το κόμμα του.

«Με ακραία υποκρισία ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ξεφύγει από το κρίσιμο ερώτημα. Ποιος ήταν υπεύθυνος για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις υποκλοπές; Ποιος ήταν υπεύθυνος για το μπάζωμα στο έγκλημα των Τεμπών;» διερωτήθηκε ο κ. Φάμελλος, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση «είναι κυβέρνηση σκανδάλων και υποδίκων. Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτή η κατάσταση».

«Η ευθύνη είναι στον κ. Μητσοτάκη προσωπικά και για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το μπάζωμα των Τεμπών. Ο ίδιος ευθύνεται που έχει στήσει αυτό το καθεστώς διαπλοκής, ένα παρακράτος διαφθοράς, για να μπορέσουν τα γαλάζια αρπακτικά να κλέβουν το βιος των πολιτών και να μην μπορούν να κάνουν ούτε Πάσχα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρέπει «το συντομότερο να υπάρξει ευρύτατη στήριξη στην πρόταση δυσπιστίας που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη δημόσια σφαίρα, γιατί πρέπει να τους διώξουμε. Η απάντηση είναι μία. Ο προοδευτικός κόσμος θα έχει φωνή, θα έχει πρόταση και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένη πρόταση διεξόδου από την κρίση».