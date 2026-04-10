Πυροσβέστες διέσωσαν μικρή αλεπού που είχε εγκλωβιστεί σε δεξαμενή στη Λαμία
Δύο πυροσβέστες εντόπισαν μια μικρή αλεπού, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε υδατοδεξαμενές στη Λαμία
Μια ιστορία που συγκίνησε αρκετό κόσμο εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Λαμίας, όταν δύο άνδρες της Πυροσβεστικής διέσωσαν μια μικρή αλεπού, που είχε εγκλωβιστεί μέσα σε δεξαμενή με νερό και προσπαθούσε με επιμονή να μείνει στην επιφάνεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια ελέγχου σε υδατοδεξαμενές που βρίσκονται στο σημείο, όταν οι δύο άνδρες εντόπισαν την αλεπού.
Δεν έχασαν χρόνο, κινητοποιήθηκαν άμεσα και μαζί με άλλους δύο συναδέλφους τους από την Π.Υ Λαμίας, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο άρχισαν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού του ζώου.
Με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού κατάφεραν να την σώσουν και αφού την απελευθέρωσαν η αλεπουδίτσα επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον.
