Ξεκάθαρος ο Σλοτ για την ήττα από την Παρί: «Ήμασταν τυχεροί που χάσαμε μόνο με 2-0»

Η Λίβερπουλ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και ηττήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν εκτός έδρας με 2-0, έχοντας πλέον πολύ δύσκολη για τη ρεβάνς αν θέλει να προχωρήσει στα ημιτελικά του Champions League, με τον Άρνε Σλοτ πάντως να εμφανίζεται αισιόδοξος.

Ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε σε δηλώσεις του ότι αν αναλογιστεί κανείς το πως πήγε το ματς η ομάδα του ήταν τυχερή που δέχθηκε μόνο δύο γκολ, ενώ στάθηκε και στη δυναμική που έχει το Άνφιλντ για τους «κόκκινους».

Οι δηλώσεις που έκανε ο Άρνε Σλοτ:

«Αν αναλογιστεί κανείς το σύνολο του αγώνα, νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί που χάσαμε μόνο με 2-0, γιατί είχαν περισσότερες ευκαιρίες από τα γκολ που πέτυχαν. Αν και το πρώτο γκολ ήταν σκληρό, γιατί δεν είχαν κάνει κάποια ευκαιρία και μετά μπήκε ένα σουτ που άλλαξε πορεία, αλλά στη συνέχεια είχαν αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουν κι άλλα γκολ.

Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό για εμάς το γεγονός ότι παραμένουμε στο παιχνίδι και ότι τώρα μπορούμε να τους υποδεχτούμε στο Άνφιλντ, και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική διαφορά μπορεί να κάνει για εμάς το Άνφιλντ».