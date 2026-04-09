Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Βαλένθια
Οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν για το αποψινό (9/4 )εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια (21:45) στο πλαίσιο του δεύτερου ματς της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει γνωστή τη 12άδα για το ματς που έχει αμείωτο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους Πράσινους.
Ο Γκραντ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 12άδα, ενώ εκτός έμειναν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που είναι τραυματίες και δεν ταξίδεψαν με την αποστολή.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
Αναφορικά με τη Βαλένθια, ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους τους Σέρχιο Ντε Λαρέα και Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι.
Αναλυτικά η δωδεκάδα της Βαλένθια: Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμσπον, Κοστέλο, Νογκιές.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις