Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της

Ήταν Πάσχα του 2019 και η οικογένεια Σαμαρτζή γιόρταζε την Ανάσταση στην αυλή του σπιτιού τους στις Θεσπιές της Θήβας, όταν ξαφνικά μια αδέσποτη σφαίρα καρφώθηκε στο κεφάλι της μικρής τους κόρης, της Αλεξίας.

Ένας άνδρας από το διπλανό χωριό, τηρώντας ένα ακατανόητο και αιματηρό όπως αποδείχθηκε έθιμο, πυροβολούσε στον αέρα, μέχρι που μία από τις σφαίρες χτύπησε το άτυχο κοριτσάκι που έπαιζε με τα αδέρφια του στην αυλή του σπιτιού του.

Η μικρή Αλεξία πέφτει στην αυλή αιμόφυρτη και η γιορτινή ατμόσφαιρα, χάνεται μια για πάντα. Ακολουθούν αλλεπάλληλα χειρουργεία από τα οποία η 9χρονη τότε Αλεξία κατάφερε να βγει ζωντανή… Σήμερα ζει με 95% αναπηρία, σε αμαξίδιο και μην μπορώντας να κουνήσει το αριστερό της χέρι και πόδι.

Κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα, η μικρή Αλεξία τρέμει όταν ακούει τα βεγγαλικά και τις μπαλωθιές και η οικογένειά της, απομονώνεται σε ένα μικρό μοναστήρι για να κάνουν ήσυχα Ανάσταση. Όπως λένε οι γονείς της στο in, δεν μπορούν να ξεπεράσουν μέχρι και σήμερα, αυτό που τους έχει συμβεί.

«Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο είναι για εμάς μαχαίρι στην καρδιά γιατί αναβιώνουμε το συμβάν με το κορίτσι μας. Ανήμερα το Πάσχα στην αυλή την είδαμε πεσμένη κάτω, αμέσως τρέξαμε στο νοσοκομείο και εκεί διαπίστωσαν ότι την είχε χτυπήσει σφαίρα στο κεφάλι. Εμείς ακούγαμε από το διπλανό χωριό γλέντια και πυροβολισμούς οι οποίοι μάλιστα συνέχισαν και αφότου φύγαμε εμείς για το νοσοκομείο. Αυτό δεν ήταν καν έθιμο στα μέρη μας, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ερχόταν κάθε Πάσχα και με πιστόλι magnum έριχνε στον αέρα.» περιγράφει μιλώντας στο in, ο Λουκάς Σαμαρτζής, πατέρας της Αλεξίας.

Η ζωή της οικογένειας Σαμαρτζή, άλλαξε για πάντα. Η Αλεξία που άλλοτε ήταν ένα υγιές παιδάκι γεμάτο ζωή, πλέον δεν αυτοεξυπηρετείται και η οικογένειά της προσπαθεί να της παρέχει όσα χρειάζεται.

«Το παιδί μας έμεινε δυο μήνες στην εντατική και μετά πήγε στη Γερμανία για εξειδικευμένες επεμβάσεις το κεφάλι της. Παντού την έχουμε πάει με τη βοήθεια του κόσμου και της εκκλησίας.» εξομολογείται στο in, ο κος Σαμαρτζής.

«Ο δράστης δεν βοήθησε ποτέ εμάς και το παιδί μας!»

Ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, και άλλαξε μια για πάντα τη ζωή της Αλεξίας, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Παρότι – τότε – δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, σήμερα εκτίει ένα μέρος της ποινής του, αντί «αποζημίωσης» στην Αλεξία και την οικογένειά της. Σύμφωνα με την οικογένεια μέχρι πρότινος έδινε στην ανήλικη το ποσό των 800€ τον μήνα, κάτι το οποίο έπαψε παντελώς από την ημέρα που άρχισε να εκτίει την ποινή του.

Αρχικά το έγκλημα χαρακτηρίστηκε ως βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο και στη συνέχεια μετετράπη σε αδίκημα εξ’ αμελείας.

Όπως αναφέρει στο in, η μητέρα της Αλεξίας, Νικολέττα Σαμαρτζή, ουδέποτε τους έχει πλησιάσει ούτε τους έχει συνδράμει οικονομικά για καμία από τις ανάγκες του παιδιού…

«Θέλω αυτός ο άνθρωπος, να δει το παιδί μου, τι παιδί ήταν πριν και πως το κατάντησε! Έπρεπε να είναι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Αν ήταν, ίσως αυτή μπορούσε να απαλύνει τον πόνο μας γιατί θα βλέπαμε ότι αναγνώρισε το λάθος του και θέλει να βοηθήσει. Θέλουμε να συμμετέχει στο Γολγοθά της. Το παιδί θα χρειαστεί ξανά χειρουργείο στο κεφάλι και εμείς προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά και αυτός αρνείται να μας δώσει έστω κάποια χρήματα. Ούτε αυτός, ούτε κανένας από την οικογένειά του έχει έρθει καν να μας δει. Αν είχε γεννηθεί παράλυτη στο καρότσι θα έλεγα ότι είναι από το Θεό. Αλλά να γεννηθεί γερή και να την καταστρέψει αυτός με μία σφαίρα, δεν μπορώ να το δεχθώ. Δεν μας έχουν πάρει ποτέ ούτε ένα τηλέφωνο.» αναφέρει στο in, η κα Σαμαρτζή.

Σύμφωνα με την οικογένεια και τον δικηγόρο τους, ο εν λόγω δράστης, όχι μόνο δεν έχει συνδράμει την οικογένεια Σαμαρτζή, αλλά αντιθέτως, έχει προβεί σε μεταβίβαση των όποιων περιουσιακών στοιχείων του στο γιο του, ώστε να μην μπορούν να τα διεκδικήσουν. Τα αστικά δικαστήρια έχουν επιδικάσει αποζημίωση την οποία οφείλει στη μικρή Αλεξία, όμως εκείνος δεν την έχει αποδώσει.

Σύντομα η Αλεξία αναμένεται να υποβληθεί σε μία ακόμη επέμβαση στο κεφάλι, με την οικογένεια να κάνει έκκληση για οποιαδήποτε συνδρομή, ώστε να έχουν την ελπίδα να δουν το παιδί τους να πατά ξανά στα πόδια του.