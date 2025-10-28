Στιγμές συγκίνησης στις Θεσπιές: Η Αλεξία στην παρέλαση έξι χρόνια μετά το τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στις Θεσπιές Βοιωτίας, όπου στην παρέλαση συμμετείχε η μικρή Αλεξία — το κορίτσι που το 2019 είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα, ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.

Έξι χρόνια μετά το τραγικό Πάσχα εκείνης της χρονιάς, η Αλεξία παρέλασε καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, πλαισιωμένη από τη μητέρα της, που δεν έχει φύγει στιγμή από το πλευρό της, και δύο συμμαθήτριές της, οι οποίες κρατούσαν περήφανα τη σημαία. Μαζί χάρισαν στους παρευρισκόμενους μια βαθιά συγκινητική εικόνα δύναμης, ανθρωπιάς και ελπίδας.

Η Αλεξία σήμερα φοιτά στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου και συνεχίζει τον δύσκολο Γολγοθά της αποκατάστασης.

Το χρονικό

Η περιπέτεια της Αλεξίας ξεκίνησε το Πάσχα του 2019 όταν κατά τη διάρκεια του γλεντιού και ενώ το 8χρονο τότε παιδί έπαιζε αμέριμνο στην αυλή του σπιτιού του Θεσπιές Βοιωτίας, ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος, τρομάζοντας τους γονείς της, οι οποίοι, όταν έτρεξαν κοντά της, διαπίστωσαν πως έχανε αρκετό αίμα από το κεφάλι.

Η Αλεξία, από το Πάσχα του 2019, βρίσκεται καθηλωμένη στο κρεβάτι και θα παραμείνει στην κατάσταση αυτή – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών – για το υπόλοιπο της ζωής της. Με ποσοστό αναπηρίας στο 95%, η κοπέλα, μετά από αλλεπάλληλα χειρουργεία, κατάφερε να έχει μια στοιχειώδη επικοινωνία με το περιβάλλον.