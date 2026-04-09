Διήμερη εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής για κόντρες σε κεντρικούς δρόμους στα Νότια Προάστια
Η ειδική εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε 7 και 8 Απριλίου με σκοπό την αποτροπή διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων
Ειδική εξόρμηση αποτροπής αυτοσχέδιων αγώνων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 7 και 8 Απριλίου 2026 από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α).
Όπως επισημαίνεται σκοπός της επιχειρησιακής δράσης ήταν η αποτροπή διεξαγωγής επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων σε οδικούς άξονες των περιοχών του Ελληνικού, της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης.
Δεκάδες παραβάσεις
Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, για την αντιμετώπιση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και διαταράσσουν την ασφαλή κυκλοφορία, βεβαιώθηκαν -42- παραβάσεις, ενδεικτικά:
- -7- για επίδειξη ικανοτήτων,
- -13- για οχήματα που δεν έφεραν ή είχαν αντικαταστήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας,
- -4- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
- -1- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
- -1- για παράβαση ερυθρού σηματοδότη,
- -2- για πρόκληση θορύβου
Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν -2- κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, -10- άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και -12- άδειες ικανότητας οδήγησης.
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα συνεχίσει τις στοχευμένες δράσεις της με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας στους δρόμους και την αποτροπή της επικίνδυνης οδήγησης.
