Το φιλικό της Ελλάδας με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, ήταν ξεχωριστό για τον Νεκτάριο Τριάντη. Ο ομογενής αμυντικός χαφ έπαιξε πρώτη φορά βασικός με το εθνόσημο, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Ο υψηλόσωμος μέσος (με ύψος 1,91μ.) αγωνίστηκε για 90 λεπτά και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αξιολόγησε την απόδοση του, εν όψει του Nations League του φθινοπώρου. Εκτός από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, την ευκαιρία να τσεκάρουν την απόδοση του Τριάντη είχαν και οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού. Οι οποίοι έχουν το όνομα του στη λίστα τους για τη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Από το Τριφύλλι έχουν παρακολουθήσει τον Τριάντη στα ματς του MLS. Τα παιχνίδια του πρωταθλήματος των ΗΠΑ διαφέρουν από τα ευρωπαϊκά κυρίως στην τακτική πειθαρχία. Οπότε, είχε αξία για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να διαπιστώσουν πως θα ανταποκριθεί ο 23χρονος χαφ σε ένα ματς ευρωπαϊκών συνθηκών, παρότι δεν ήταν επίσημο.

Το σκάουτινγκ στον Τριάντη εντάσσεται στη στρατηγική ελληνοποίησης του «πράσινου» ρόστερ με τους πιο ταλαντούχους Έλληνες παίκτες. Μία πολιτική που απέδωσε τον Ιανουάριο με την απόκτηση των Τεττέη, Παντελίδη και Κοντούρη. Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να επιμείνουν και ο Τριάντης θεωρείται μία ενδιαφέρουσα περίπτωση. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, από τον Παναθηναϊκού δεν έχουν προχωρήσει σε συζητήσεις για τη μεταγραφή του ομογενή ποδοσφαιριστή. Ίσως ο Στέφανος Κοτσόλης ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα, να έχει προσεγγίσει το περιβάλλον του Τριάντη για να διερευνήσει τις προθέσεις του, αλλά μέχρις εκεί.

Ο γεννημένος στις 11 Μαΐου του 2003 στο Σίδνεϋ, δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2029 και έχει αρχίσει στην ενδεκάδα ισάριθμες φορές στις έξι πρώτες αγωνιστικές. Άρα, η αμερικάνικη ομάδα δεν θα πουλήσει εύκολα ή φθηνά ένα από τα πιο ακριβά και υποσχόμενα περιουσιακά στοιχεία της.

Επίσης, δεν είναι βέβαιο πως θα αντιδράσει ο Τριάντης σε μία πρόταση του Παναθηναϊκού. Σε ένα τάιμινγκ που ο ομογενής άσος έχει καθιερωθεί ως βασικός, η ιδέα να μετακομίσει και να κινδυνεύσει να περιοριστεί στον πάγκο, ίσως να μην του αρέσει. Αυτό εναπόκειται στην κρίση του παίκτη και φυσικά, στην προοπτική που θα του παρουσίαζαν οι άνθρωποι του Τριφυλλιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγγλική Γουέστ Μπρομ ασχολείται πάλι με τον Τριάντη. Ο προπονητής Έρικ Ράμσεϊ έχει σχηματίσει εξαιρετική γνώμη για τον Τριάντη και θα τον ήθελε στο Νησί. Αν η Γουέστ Μπρομ εξασφαλίσει οριστικά την παραμονή της στην Τσάμπιονσιρ, η ιστοσελίδα «westbromnews.co.uk» υποστηρίζει πως θα συζητήσει σίγουρα για την αγορά του Έλληνα μέσου. Προς το παρόν, αυτό δεν έχει συμβεί και ο Τριάντης θα συνεχίσει απερίσπαστος στις ΗΠΑ.

Προτεραιότητα η απόκτηση πρωτοκλασάτου «εξαριού»

Ανεξάρτητα από την υπόθεση του Τριάντη, στον Παναθηναϊκού έχουν σε προτεραιότητα τη μεταγραφή ενός πρωτοκλασάτου αμυντικού μέσου. Το κενό δεν καλύφθηκε τον Ιανουάριο, με πιο νωπή την αποτυχημένη απόπειρα απόκτησης από τη Σαρλερουά του 23χρονου Ετιέν Καμαρά. Ο Μούσα Σισοκό ήρθε στο Κορωπί ως «μπάλωμα» της τελευταίας στιγμής για να υπάρξει μία λύση για τον Μπενίτεθ, αλλά ο Γάλλος υπέστη δύο απανωτές θλάσεις και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Οπότε, η κάλυψη του κενού έχει μετατεθεί για το καλοκαίρι και οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού έχουν ήδη δρομολογήσει τη σχετική προεργασία. Φυσικά, αυτή η μεταγραφή δεν θα ακυρώσει σε καμία περίπτωση την ιστορία του Τριάντη, που έχει αρκετές προεκτάσεις όπως αναλύσαμε στο κύριο άρθρο.