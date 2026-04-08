Λύγισε ο Πάνος Ρούτσι στην εκδήλωση για τη δίκη των Τεμπών: «Σήμερα θα σβήναμε τα κεράκια του Ντένις»
Ελλάδα 08 Απριλίου 2026, 23:44

Ο Πάνος Ρούτσι δεσμεύτηκε ότι δεν θα σταματήσει τον αγώνα του μέχρι οι υπαίτιοι για την τραγωδία των Τεμπών να καταδικαστούν.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου παρουσία του Πάνου Ρούτσι, με θέμα τις εξελίξεις στη δίκη για τα Τέμπη, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μεγάλη συγκίνηση στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ

O Π. Ρούτσι κατέφθασε με μεγάλη καθυστέρηση. Όταν πήρε τον λόγο ήταν εμφανώς σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση καθώς σήμερα, 8 Απριλίου, ήταν τα γενέθλια του γιου του, Ντένις. Όπως έγινε αργότερα γνωστό ήταν αρκετές ώρες στο νεκροταφείο και αυτός ήταν ο λόγος της καθυστέρησης.

«Σήμερα θα σβήναμε τα κεράκια (…)»

Ο Πάνος Ρούτσι, όπως μετέδωσε το orangepress, ξεκίνησε λέγοντας ότι «έχω δύο μέρες να κοιμηθώ. Έχω δύο μέρες που προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία σε όλο αυτό που γίνεται. Σήμερα, όπως είπε η γυναίκα μου, ο γιος μου θα έκλεινε τα 26. Θα σβήναμε τα κεράκια του. Θα γελάγαμε. Θα έτρωγε ο Ντένις την τούρτα, όπως πάντα, με το κουτάλι. Αλλά εγώ σήμερα ήμουν στο νεκροταφείο από το πρωί. Μέχρι την ώρα που ήρθα εδώ του έκανα παρέα. Όπως μου κάνει κι αυτός παρέα τη νύχτα».

Δεν σταματάει τον αγώνα ο Ρούτσι

Ο Π. Ρούτσι συνέχισε δίνοντας τη δέσμευση ότι δεν θα σταματήσει τον αγώνα του μέχρι οι υπαίτιοι για την τραγωδία των Τεμπών να καταδικαστούν:

«Εγώ δεν θα πω τι έκανε αυτή η κυβέρνηση. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι.

Ξέρουν πολύ καλά όλοι τι κάνανε. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που έχω υποσχεθεί στο παιδί μου. Όποιοι κι αν είναι αυτοί, εγώ δεν θα σταματήσω όσο αναπνέω, μαζί με τους δικηγόρους, με τους συγγενείς, μαζί με τον κόσμο, να τους κυνηγάμε, όποιοι κι αν είναι, όσο ψηλά και να φτάνουν, θα πάνε εκεί που αξίζουν: στη φυλακή. Εκεί που αξίζουν. Γιατί ήτανε νέα παιδιά τα πιο πολλά. Και δεν είναι μόνο αυτά που φύγανε. Είναι και οι τραυματίες που τραβάνε μαρτύριο. Θέλω πάρα πολύ να πω στον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ, που είναι δίπλα μας αυτά τα τρία χρόνια. Και Ντένις, άμα με ακούς εκεί ψηλά, σε αγαπάμε πολύ. Είμαστε εδώ όλοι μαζί και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Ποτέ όμως».

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, καθώς και οι οικογένειες που εκπροσωπούν, των αδικοχαμένων Ντένις Ρούτσι, Αναστασίας Παπαγγελή, Έλενας Δουρμίκα και του τραυματία Αθ. Γεωργούση.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

