Υπόμνημα Ρούτσι στη Βουλή για το «μπάζωμα» των Τεμπών

Στη Βουλή διαβιβάστηκε σήμερα το υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σχετικά με το «μπάζωμα» του χώρου.

Ειδικότερα, το υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι σχετικά με τις παρεμβάσεις στο χώρο της πολύνεκρης τραγωδίας, εστάλη από τον από τον εισαγγελέα αμελλητί στη Βουλή και δεν συσχετίστηκε με την υπάρχουσα δικογραφία των Τεμπών.

Τα πρόσωπα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υπόμνημα, το οποίο υπογράφεται από τη συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου στρέφεται κατά του πρωθυπουργού και στελεχών της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και των Γιώργου Γεραπετρίτη, Χρήστου Τριαντόπουλου, Άκη Σκέρτσου, Γιάννη Τσακίρη και Νίκου Παπαθανάση.