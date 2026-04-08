Η νέα αυτή ανάρτηση έρχεται καθώς η σχέση της Πέρι και του Τριντό συνεχίζει να εξελίσσεται μετά από μήνες κοινών δημόσιων εμφανίσεων. Η σταρ, λοιπόν, ως όφειλε, έδωσε στους θαυμαστές της μια ακόμη γεύση από τη σχέση της με τον 23ο Πρωθυπουργό του Καναδά.

Στις 7 Απριλίου, η τραγουδίστρια του «Firework» δημοσίευσε μια νέα σειρά φωτογραφιών στο Instagram, η οποία περιλάμβανε μια φωτογραφία του Τριντό, 54 ετών, καθώς και ένα καρουζέλ προσωπικών στιγμιότυπων. Η ανάρτηση περιλάμβανε τα πάντα: από λαμπερές φωτογραφίες της Πέρι μέχρι μια αστεία εικόνα, μια τρυφερή φωτογραφία της κόρης της και ένα βίντεο με την ίδια να κάνει ποδήλατο κατά μήκος της παραλίας.

Η επισημοποίηση

Το ποστ περιλάμβανε επίσης μια ποικιλία από απροσδόκητες εικόνες, όπως λαχανικά, ένα φύλλο, ένα σκυλάκι, στιγμές από την περιοδεία της και κάτι που έμοιαζε με μάσκα.

«Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό» έγραψε η Πέρι, 41 ετών, στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η σοσιαλμιντιακή ενημέρωση αυτή έρχεται καθώς η σχέση της Πέρι και του Τριντό συνεχίζει να εξελίσσεται, μετά από κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες. Το ζευγάρι πυροκρότησε για πρώτη φορά φήμες όταν εντοπίστηκε από παπαράτσι στο Μόντρεαλ τον Ιούλιο του 2025, πριν επισημοποιήσει τη σχέση του μέσω Instagram, μερικούς μήνες μετά, τον Δεκέμβριο.

Εξ αποστάσεως

Από τότε, οι δύο διάσημοι διαχειρίζονται μια σχέση εξ αποστάσεως, προσπαθώντας να ισορροπήσουν τα πολυάσχολα προγράμματά τους. Μια πηγή δήλωσε στο People τον Μάρτιο ότι «η προτεραιότητα και για τους δύο είναι η σταθερότητα για τα παιδιά τους», προσθέτοντας: «Η Κέιτι και ο Τζάστον έπρεπε να είναι ευέλικτοι για να λειτουργήσει η σχέση τους».

«Ταξιδεύουν όποτε μπορούν για να περάσουν χρόνο μαζί. Η δυναμική της εξ αποστάσεως σχέσης δεν αποτέλεσε καμία έκπληξη για αυτούς», πρόσθεσε η πηγή.

Σύμφωνα με την πηγή, τόσο η Πέρι όσο και ο Τριντό «κατάλαβαν από την αρχή ότι οι ζωές τους ήταν περίπλοκες και ότι, από πρακτικής άποψης, η σχέση τους δεν θα ήταν και η πιο εύκολη», αλλά «ήθελαν πραγματικά να δουν πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πράγματα και ήταν αποφασισμένοι να την κάνουν να πετύχει».

Η Πέρι ολοκλήρωσε την περιοδεία της «Lifetimes Tour» τον Δεκέμβριο, μετά από σχεδόν 100 παραστάσεις. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο Τριντό συχνά έκανε μια προσπάθεια να την επισκεφτεί ενώ αυτή βρισκόταν εν κινήσει.

Σε μία από τις εικόνες, το ζευγάρι κρατούσε τα κινητά του για να δείξει τα αποτελέσματα ενός τεστ της Function που μετρά τη «βιολογική ηλικία». Το αποτέλεσμα της Πέρι ήταν 33,1, ενώ του Τριντό 43 -και οι δύο νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία

Νεότεροι από την ηλικία τους

«Τον ερωτεύτηκε από νωρίς, επειδή έδειξε πραγματικά ότι ενδιαφερόταν», είπε η πηγή. «Έχουν ήδη χρειαστεί να αντιμετωπίσουν πολλά πρακτικά ζητήματα. Το γεγονός ότι ήταν πρόθυμοι να το κάνουν αυτό λέει πολλά για το πόσο σοβαρά το βλέπουν μεταξύ τους».

Το ζευγάρι έχει δείξει ξανά την παιχνιδιάρικη πλευρά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 27 Μαρτίου, η Πέρι δημοσίευσε μια άλλη σειρά φωτογραφιών στο Instagram από ένα πρόσφατο ραντεβού τους, αστειευόμενη για την ηλικία τους.

«Πόσων ετών θα ήσουν αν δε γνώριζες πόσων ετών είσαι;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης έχοντας κάνει και το viral τεστ «ποια είναι η πραγματική σου ηλικία».

από people.com