07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Stories 07 Απριλίου 2026, 15:30

Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης: Ο Μακρυγιάννης δεν είναι γλώσσα, είναι ύφος

Κομμάτια ψυχής στην κάθε λέξη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στις 7 Απριλίου 1995 απεβίωσε στην Αθήνα ο Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης, ακαδημαϊκός και πνευματικός άνθρωπος με ιδιαίτερα αξιόλογο συγγραφικό έργο, μέλος της περίφημης Γενιάς του ’30.

Τέκνο του ιατρού και βουλευτή Νικολάου Πετσάλη και της Θεοδώρας Διομήδη, ο Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 1904.

Αφού σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στη Γαλλία (Μονπελιέ και ακολούθως Παρίσι), επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του και έλαβε, τον Απρίλιο του 1928, το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή.


Η επαγγελματική σταδιοδρομία του ξεκίνησε από το Τμήμα Οικονομικών Μελετών και Στατιστικής της αρτισύστατης Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο κατά την οποία διοικητής αυτής ήταν ο Αλέξανδρος Διομήδης, αδελφός της μητέρας του.

Ο Πετσάλης-Διομήδης αναμείχθηκε στην ενεργό πολιτική, προσχωρώντας στο Προοδευτικό Κόμμα του Γεωργίου Καφαντάρη και λαμβάνοντας μέρος ως υποψήφιος στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1932.

Ο Πετσάλης-Διομήδης πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα με ποιήματα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» το 1923.

Τα πρώτα διηγήματά του δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Ερανιστής» το 1924 και το 1925.


Στο συγγραφικό έργο του περιλαμβάνονται διηγήματα, ιστορικά μυθιστορήματα, θεατρικά έργα και χρονικά.

Ο Πετσάλης-Διομήδης τιμήθηκε για το λογοτεχνικό έργο του από την Ακαδημία Αθηνών το 1950, ενώ έλαβε το Α’ Κρατικό Βραβείο Διηγήματος το 1957 («Έξαρσις της γλυκείας χώρας Κύπρου») και το Α’ Κρατικό Βραβείο Μυθιστορηματικής Βιογραφίας το 1963 («Ελληνικός όρθρος»).

Το 1977 αναγορεύτηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1994 επίτιμος διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο φύλλο του «Βήματος» που είχε κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου 1972, ημέρα Κυριακή, ο Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης είχε εκθέσει τις απόψεις του για δύο έννοιες ασφαλώς συγγενικές, αλλά κατά βάθος ξεχωριστές: τη γλώσσα και το ύφος.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 30.7.1972, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ιδού τα όσα είχε γράψει ο εμβριθής αυτός μελετητής της ελληνικής γλώσσας:


Διάβασα τελευταία τη φράση «τα υποδειγματικά κείμενα του Μακρυγιάννη κλπ. κλπ.». Τη διάβασα διατυπωμένη σε άρθρο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, δίκαια δημοσιευμένο ως κύριο άρθρο στην εφημερίδα «Το Βήμα». Το άρθρο αυτό αφορά ένα από τα ζωτικώτερα θέματα του Ελληνισμού, θέμα που ταλαιπωρεί τον τόπο από τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης ζωής του (μπορώ να πω και προς το ’21, αλλά φυσικά μόνο για μερικά φωτισμένα μυαλά —Κοραής, Βηλαράς, Ψαλίδας κλπ.— χωρίς να ανατρέξω στα πιο παλιά, λ.χ. στον αρχόμενο 16ο αι., όταν ο Μεγάλος Πατριάρχης και Μάρτυρας Κύριλλος Λούκαρης θέλησε να μεταφραστούν τα Ευαγγέλια σε μια απλή γλώσσα, κατανοητή σε όλους, δηλαδή στην τότε καθομιλουμένη, με άλλα λόγια στη δημοτική).

Το άρθρο, ωστόσο, που μου δίνει αφορμή στις παρακάτω σκέψεις τέμνει το πολυσυζητημένο και άλυτο ως τώρα θέμα της γλώσσας με τρόπο εύστοχο, σαφή, πεντακάθαρο.

Επιστρέφω στη φράση «τα υποδειγματικά κείμενα του Μακρυγιάννη κλπ. κλπ.». Επειδή λοιπόν το περισπούδαστον άρθρο που αναφέρω αφορά «τη γλώσσα, τη διγλωσσία και την αντιγλώσσα», θα ήθελα να μου επιτραπή να κάνω μια παρατήρηση πάνω σε κάποια λεπτομέρεια που βέβαια θα φανεί σχολαστική, αν όχι ανάξια λόγου σε όσους δεν είναι μεμψίμοιροι «καλαμαράδες» σαν και μένα.

Πρόκειται για τη σύγχυση που κάνουν ακόμα και άνθρωποι αξίας, άνθρωποι μορφώσεως και στοχασμού, πάνω στο θέμα «γλώσσα» και το θέμα «ύφος». Ας επεξηγήσουμε, ωστόσο, τις δύο αυτές ξέχωρες έννοιες και τη διαφορά, την απόσταση που τις χωρίζει.


Η «γλώσσα» είναι κάτι αντικειμενικό, κάτι δεμένο με γενικούς κανόνες, κάτι εξ ορισμού ψυχρό και δύσκαμπτο (αν όχι άκαμπτο). Αντίθετα το ύφος είναι κάτι απόλυτα υποκειμενικό. Ύφος είναι ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος που γυρεύει να εκφράσει τους στοχασμούς του και τα συναισθήματά του, δηλαδή να εξωτερικευθεί με ένα γραπτό κείμενο (ή με άλλο μέσο), είναι ο τρόπος ο προσωπικός του καθενός να κάνει χρήση της γλώσσας στην οποία εκφράζεται, ακόμα και να σπάσει μερικούς κανόνες που δεν τον χωρούν ή που του φαίνονται κενοί πια από ζωντανό νόημα, αρκεί να μην προσβάλει βάναυσα και ακαλαίσθητα το κοινό αίσθημα της γλώσσας. Το ύφος, με άλλα λόγια, έχει θερμότητα, μια θερμότητα, λίγη ή πολλή άσχετο, που αντλήθηκε από την ψυχή και από τη σκέψη ενός ανθρώπου. Δεν είναι επιτρεπτό να συγχέουμε τη «γλώσσα» που μεταχειρίζεται ο καθένας με το «ύφος» με το οποίο χειρίζεται τη γλώσσα αυτή.

Καθώς γνωρίζουμε όλοι, υπάρχουν άνθρωποι που χειρίζονται τέλεια μια γλώσσα, που κατέχουν όλα τα μυστικά της, γραμματικά και συντακτικά, αλλά οι οποίοι δεν έχουν ύφος (ας μου συγχωρεθεί και η λέξη «στυλ» για να είμαι απόλυτα σαφής) και τα κείμενά τους (ανεξάρτητα από την αξία τους κατά τα άλλα) είναι ψυχρά, είναι άψυχα (δεν εξαιρώ μήτε τα καθαρά επιστημονικά συγγράμματα, που και εκείνα θα έπρεπε να έχουν «ύφος». Πρβλ τα κείμενα παλαιοτέρων, του Κ. Παπαρρηγόπουλου, του Βασ. Οικονομίδη, που διακρίνονται για το ύφος τους. Και εδώ μια παρέκβαση ακόμα. Στους επιφανείς αυτούς συγγραφείς παρατηρεί κανείς ολοφάνερα πόσο η άρτια γνώση της γλώσσας συντελεί επιβοηθητικά στον εμπλουτισμό του κειμένου και στη στιλπνότητα της φράσεως, δηλαδή στο ύφος.)


Από την άλλη μεριά έχουμε ανθρώπους (λογοτέχνες συνήθως) που μπορεί να μην είναι απόλυτα κύριοι της γλώσσας που μεταχειρίζονται (ξέρω ανορθογραφίες, ξέρω ασυνταξίες, ξέρω ονομαστικές απολύτους), αλλά που έχουν ύφος, ύφος που σε συνεπαίρνει όταν διαβάζεις κείμενά τους, γιατί σταλάζουν κόμπους από το αίμα τους στη φράση τους, βάζουν κομμάτια από την ψυχή τους στην κάθε λέξη. Τα γραπτά τους αυτονών παίρνουν έτσι εκείνους τους κυματισμούς, εκείνα τα ανεβάσματα και τα κατεβάσματα, εκείνη τη ζωντάνια, τη ζωή που τα κάνει να ξεχωρίζουν από κάθε άλλο κείμενο, σε κάνει να τα ξεχωρίζεις αυτόματα ανάμεσα σε όλα τα άλλα κείμενα και λες: «Αυτό είναι του Τάδε. Αυτό είναι του Δείνα» και να μην πέφτεις ποτέ έξω.

Για τούτο το λόγο, το ύφος δεν μπορεί να περάσει από τον ένα στον άλλο, να μεταλαμπαδευτεί, να δημιουργήσει «σχολή» καθώς λένε. Εξόν αν γίνει καθαρή μίμηση. «Μ’ αρέσει», λες, «το ύφος του Τάδε. Θα γράψω σαν κι’ αυτόν». Όμως ετούτο το πλάγιο μέσο γίνεται αμέσως φανερό. Κανένας δε γελιέται, γελάει ίσως. Εκτός όταν η μίμηση γίνεται εξεπίτηδες, εσκεμμένα, σκόπιμα, ως γραφική δεξιοτεχνία, σαν ένα παιχνίδι που «όζει λυχνίας» (σ.σ. επιτηδευμένο, υπέρ το δέον δουλεμένο, στερούμενο φυσικότητας). Παράδειγμα σ’ αυτό αναφέρω τα Pastiches (σ.σ. Απομιμήσεις) του Μαρσέλ Προυστ, που πήρε κάποτε ένα θέμα και το έγραψε όπως θα το έγραφαν διάφοροι, εντελώς διαφορετικής ψυχοσυνθέσεως, δηλαδή ύφους, συγγραφείς.


Η γλώσσα, αυτή καθ’ εαυτή, είναι στεγνή γραμματική, είναι συντακτικό, δεν δέχεται ούτε δεξιοτεχνίες, μήτε παιγνίδια. Μόνο το ύφος, δηλαδή η συγκίνηση εκείνου που τη μεταχειρίζεται, η θέρμη του, ο παλμός του, η αισθητική του αντίληψη και το «αυτί» του (το αυτί έχει τεράστια σημασία στο ζήτημα του ύφους) μεταδίδουν στη γλώσσα την ειδική εκείνη γεύση που μας συγκινεί και εμάς, το ιδιαίτερο εκείνο χρώμα, τον ξεχωριστό πλούτο που τη συμπληρώνει θαυμαστά και την καθιστά μια κατ’ εξοχήν λεπτή πνευματική απόλαυση.

Ο συγγραφέας που έχει ύφος είναι σαν τον γλύπτη που χαϊδεύει τον πηλό και του δίνει μορφή, πλάθει μ’ αυτόν ζωή, κάτι παραπάνω και έξω από τη ζωή, εμφυσώντας, σαν τον δημιουργό στα σχήματα που γεννάει με την τέχνη του, την προσωπικότητά του, κάτι πέρα από τη ζωή.

Και να η λέξη, ήρθε μόνη της: η προσωπικότητα. Το κάθε ύφος έχει και άλλη προσωπικότητα. Την προσωπικότητα του δημιουργού του. Δεν έχει θέση στο κείμενό του αυτουνού η χρησιμοποίηση μιας τυπικής εκφράσεως, χιλιοειπωμένης, ενός «κλισέ». Ο δημιουργός χτίζει τη δική του γλώσσα, με το δικό του ύφος, ανανεώνοντας τις σκουριασμένες από τη μακρά χρήση κλειδώσεις του εκφραστικού οργάνου. Ο δημιουργός πλάθει με το κοινότερο υλικό τον δικό του φραστικό κόσμο, ανακατεύοντας τις μπογιές πάνω στη δική του παλέτα.


Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης

Γυρίζω πάλι στη φράση που έγινε αφορμή για τις παραπάνω σκέψεις. Μιλούν συνεχώς για τη «γλώσσα» του Μακρυγιάννη. Αλλά ο Μακρυγιάννης δεν είναι γλώσσα, είναι ύφος. Του Μακρυγιάννη το ύφος είναι καταπληκτικό, είναι σπαρταριστό, είναι όλο ζωή, έχει τη φρεσκάδα του αχρησιμοποίητου. Απορώ πώς δεν έκαναν τη διάκριση αυτή άνθρωποι με γράμματα, άνθρωποι παιδείας, και φτάνουν να τον εκθειάζουν ως την υπερβολή, για να μην πω ως το παραλήρημα. Απορώ πώς δεν τον αποκαλούν και «δάσκαλο» μόνο και μόνο γιατί το γραπτό του έχει τη λιτότητα, την αμεσότητα και τη δροσιά του λαϊκού προφορικού λόγου.

Ο Μακρυγιάννης επραγματοποίησε έναν άθλο. Έμαθε γράμματα, κολυβογράμματα, μεγάλος άνθρωπος πια, γιατί τον έτρωγε η εσωτερική ανάγκη να πει όσα ένιωθε να βράζουν μέσα του. Και δίχως να το φανταστεί ο ίδιος, δίχως να το καταλάβει, έγραψε —ο αγράμματος— με ένα ύφος καταπληκτικό, ακριβώς όσα και όπως αναβλύζανε από μέσα του, ύφος αυθόρμητο και γι’ αυτό τόσο αγνό (μιλώ μόνο για το ύφος των γραπτών του), ύφος πραγματικά συναρπαστικό, συνταρακτικό μερικές φορές, χωρίς να ξέρει γράμματα επαναλαμβάνω (και ίσως γι’ αυτό, ίσα-ίσα, θα πουν μερικοί), έτσι ως θα τα εδιηγόταν προφορικά, ιστορώντας τα περιστατικά της μυθιστορηματικής, της ηρωικής, της ανήσυχης ζωής του και τα συναισθήματα και τις γνώμες του (σωστές ή όχι) για τα πρόσωπα που γνώρισε και που έδρασαν εκείνα τα «μεγάλα χρόνια» καθώς λέει ο Βλαχογιάννης.


Τέτοιο είναι το εξαιρετικό επίτευγμα του Μακρυγιάννη. Αλλά ας μη μιλάμε για «γλώσσες» και «υποδείγματα» και τα παρόμοια. Για το θαυμαστό ύφος του ας μιλούμε. Όπως είπαμε και παραπάνω κανένα ύφος δεν μπορεί να χρησιμεύση ως υπόδειγμα. Το ύφος του θα το βρει ο κάθε συγγραφέας μέσα του, σκαλίζοντας και καλλιεργώντας την ψυχή του με το διάβασμα και το γράψιμο («Γράφοντας γίνεσαι συγγραφέας» μου έλεγε στα νιάτα μου ένας σοφός Γάλλος δάσκαλός μου).

Και ας μη λησμονούμε: γλώσσα είναι γραμματική. Ύφος είναι ο άνθρωπος. Το είπε ο μεγάλος φυσιοδίφης Buffon στον περίφημο λόγο του κατά την υποδοχή του στη Γαλλική Ακαδημία. Πριν διακόσια χρόνια.

Υ.Γ. Ύστερα από το «Ενημερωτικόν τεύχος επί των εργασιών Επιτροπής Παιδείας» που μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα, κάθομαι και λέω στον εαυτό μου: «Περί πολλά τυρβάζεις, Αθανάσιε, ενώ ενός έστι χρεία». Τι σημασία μπορεί να έχει το ζήτημα του «ύφους» όταν το ζήτημα της γλώσσας, της γλώσσας των παιδιών μας, κείτεται δεκαετίες ολόκληρες ξεκοιλιασμένο;

Η κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου προέρχεται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ, πηγή: εκδόσεις Σοκόλη).

UBS: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την Ευρωζώνη – Η κρίση στο Ιράν φέρνει στασιμοπληθωρισμό

UBS: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για την Ευρωζώνη – Η κρίση στο Ιράν φέρνει στασιμοπληθωρισμό

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κουβάρι 06.04.26

Δούκας του Κεντ - Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Έφη Αλεβίζου
Ωρίμανση 05.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Cine-μετανάστες 05.04.26

Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Έφη Αλεβίζου
Εξομολόγηση 05.04.26

Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Σαν σήμερα 04.04.26

Ποιος δολοφόνησε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ; Πέντε θεωρίες συνωμοσίας αρνούνται να πεθάνουν

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά τον πυροβολισμό στο μπαλκόνι του μοτέλ Λορέιν, οι σκιές γύρω από τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ παραμένουν πιο πυκνές από ποτέ

Λουκάς Καρνής
«Κανένα νόημα» 04.04.26

Εδώ ο κόσμος χάνεται - Ποιος νοιάζεται πραγματικά για το ταξίδι στη Σελήνη το 2026;

Η NASA ξεκίνησε την πρωτοποριακή αποστολή Artemis II, αλλά η ανταπόκριση είναι υποτονική – μήπως ο διαστημικός τομέας έχει επισκιάσει από τις κρίσεις που πλήττουν τη Γη, ή μήπως έχουμε χάσει την αίσθηση του θαυμασμού;

Έφη Αλεβίζου
Βιβλίο 04.04.26

Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ

Στο μυθιστόρημά του «Είσαι ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Φύρερ», ο Ζαν-Νοέλ Ορένγκο εξερευνά την ασυνήθιστη, ομοερωτική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, του Χίτλερ και του Σπέερ.

Έφη Αλεβίζου
Άλλος κόσμος 04.04.26

Από ξένος ανταποκριτής, οδηγός ταξί – «Κάποτε μου έδιναν συνεντεύξεις πρωθυπουργοί…»

Ο Αμερικανός ανταποκριτής Στηβ Σέρερ έπαιρνε συνεντεύξεις από πρωθυπουργούς και διευθύνοντες συμβούλους και κάλυπτε ανθρωπιστικές καταστροφές για ΜΜΕ με παγκόσμια εμβέλεια. Σήμερα βλέπει την σκληρή πραγματικότητα στην εργασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Fae romantasy 02.04.26

Σύνθετες, επικίνδυνες, ερωτικές: Οι παλιές ιστορίες πίσω από τις σύγχρονες νεράιδες

Από επικίνδυνες και απρόβλεπτες μορφές της λαϊκής παράδοσης, οι νεράιδες μετατράπηκαν σε χαριτωμένες φιγούρες – χωρίς όμως να χάσουν πλήρως τη σκοτεινή τους πλευρά

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Επαρχιωτισμός» 07.04.26

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο

Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική 07.04.26

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Αυτοδιοίκηση 07.04.26

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Ελλάδα 07.04.26

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία

Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Μίνα Μουστάκα
Υγεία 07.04.26

Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum

Κάθε αλλαγή ώρας, κάθε βάρδια ή ταξίδι αφήνει το σώμα σε μία μικρή ανισορροπία, θυμίζοντας πόσο εύθραυστο μπορεί να γίνει το πρόγραμμα ύπνου μας

Μπάσκετ 07.04.26

Αντετοκούνμπο: Ούτε κουβέντα για το μέλλον του και αιχμές για Ρίβερς… μέσω Σπανούλη

Τη νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στις ομάδες του ο Βασίλης Σπανούλης χρειάζονται και οι Μιλγουόκι Μπακς, όπως ανάφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια κατά Μαρινάκη - Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

Επικαιρότητα 07.04.26

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Συναγερμός 07.04.26

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Από το πουθενά 07.04.26

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

