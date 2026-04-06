Ρουσφέτι: Μια λέξη που περικλείει ολόκληρη την Ελλάδα!
«Τώρα ήρθε το καράβι, τώρα ήρθαμε και μεις»
Πρωινός επισκέπτης
Ώρα 5η πρωινή. Κτυπά το κουδούνι του σπιτιού του πρώην υπουργού και βουλευτού Κυκλάδων κ. Π. Ευριπαίου. Οι ένοικοι αφυπνίζονται, η υπηρεσία ντύνεται πρόχειρα και τρέχει στην πόρτα, όπου περιμένει ένας παπάς, γνωστός του υπουργού, με την κόρη του, που ζητάει να τον ιδή. Ο υπουργός βάζει με το μυαλό του πως κάτι το τρομερό συμβαίνει και σπεύδει στο σαλόνι να συναντήση τους επισκέπτες του. Εκεί, μετά τις απαραίτητες χαιρετούρες, πληροφορείται από τον παπα-Τζαννή —έτσι τον έλεγαν— ότι η κόρη του, που ο άνδρας της είχε πεθάνει από καιρό, είχε ένα παιδάκι δύο χρονών και ήθελαν να το βάλουν στο ορφανοτροφείο.
Βγαίνει από τα ρούχα του ο υπουργός.
— Και τέτοια ώρα βρήκες, παπά μου, να μου ζητήσης αυτή τη χάρη;
Και ο παπάς, που, με την αγαθότητα που χαρακτηρίζει τους περισσότερους νησιώτες, δεν μπήκε στο νόημα της παρατηρήσεως:
— Τι ήθελες να κάνουμε; Τώρα ήρθε το καράβι, τώρα ήρθαμε και μεις.
Φινάλε: Η δουλειά του παπά έγινε.
Η παραπάνω διασκεδαστική ιστοριούλα είχε δημοσιευτεί στο τεύχος του «Ταχυδρόμου» της 18ης Ιανουαρίου 1958. Ο ναξιώτης Πέτρος Ευριπαίος (1885/6-1963) ήταν νομικός και ανώτερος κρατικός υπάλληλος. Διετέλεσε βουλευτής Κυκλάδων και άσκησε καθήκοντα υπουργού και νομάρχη.
«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.1.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»
Ο τίτλος του δημοσιεύματος στο οποίο είχε συμπεριληφθεί η ιστοριούλα ήταν ο εξής: «Το ρουσφέτι — Παράνομη συναλλαγή ή κοινωνική ανάγκη;»
Τη δική του άποψη επί του —ανέκαθεν επίμαχου και πάντα επίκαιρου— θέματος είχε κληθεί να εισφέρει και ο Παύλος Παλαιολόγος, ο οποίος είχε αρχίσει το γραπτό του με τις ακόλουθες αράδες:
Ανοίγω την εγκυκλοπαίδεια: «Ρουσφέτι, χαριστική πράξις προς φίλον του κρατούντος κόμματος. Οιαδήποτε χάρις, εκδούλευσις παρά τινος κατέχοντος υπεύθυνον θέσιν». Τι λακωνική διατύπωση! Τρεις γραμμές για μια λέξη που περικλείει ολόκληρη την Ελλάδα!
Αραβική είναι η ρίζα της. Σ’ εμάς θα ήρθε μέσω Τουρκίας. Σε άλλες χώρες το ρουσφέτι λέγεται φαβοριτισμός ή νεποτισμός, όταν πρόκειται για εξυπηρέτηση προσώπων που ανήκουν στον οικογενειακό σου κύκλο. Φτωχοί, όλοι αυτοί, λεκτικοί προσδιορισμοί εμπρός στην ξενόφερτη λέξη που εκφράζει τη χώρα.
