Πρωινός επισκέπτης

Ώρα 5η πρωινή. Κτυπά το κουδούνι του σπιτιού του πρώην υπουργού και βουλευτού Κυκλάδων κ. Π. Ευριπαίου. Οι ένοικοι αφυπνίζονται, η υπηρεσία ντύνεται πρόχειρα και τρέχει στην πόρτα, όπου περιμένει ένας παπάς, γνωστός του υπουργού, με την κόρη του, που ζητάει να τον ιδή. Ο υπουργός βάζει με το μυαλό του πως κάτι το τρομερό συμβαίνει και σπεύδει στο σαλόνι να συναντήση τους επισκέπτες του. Εκεί, μετά τις απαραίτητες χαιρετούρες, πληροφορείται από τον παπα-Τζαννή —έτσι τον έλεγαν— ότι η κόρη του, που ο άνδρας της είχε πεθάνει από καιρό, είχε ένα παιδάκι δύο χρονών και ήθελαν να το βάλουν στο ορφανοτροφείο.

Βγαίνει από τα ρούχα του ο υπουργός.

— Και τέτοια ώρα βρήκες, παπά μου, να μου ζητήσης αυτή τη χάρη;

Και ο παπάς, που, με την αγαθότητα που χαρακτηρίζει τους περισσότερους νησιώτες, δεν μπήκε στο νόημα της παρατηρήσεως:

— Τι ήθελες να κάνουμε; Τώρα ήρθε το καράβι, τώρα ήρθαμε και μεις.

Φινάλε: Η δουλειά του παπά έγινε.





Η παραπάνω διασκεδαστική ιστοριούλα είχε δημοσιευτεί στο τεύχος του «Ταχυδρόμου» της 18ης Ιανουαρίου 1958. Ο ναξιώτης Πέτρος Ευριπαίος (1885/6-1963) ήταν νομικός και ανώτερος κρατικός υπάλληλος. Διετέλεσε βουλευτής Κυκλάδων και άσκησε καθήκοντα υπουργού και νομάρχη.





«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.1.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο τίτλος του δημοσιεύματος στο οποίο είχε συμπεριληφθεί η ιστοριούλα ήταν ο εξής: «Το ρουσφέτι — Παράνομη συναλλαγή ή κοινωνική ανάγκη;»

Τη δική του άποψη επί του —ανέκαθεν επίμαχου και πάντα επίκαιρου— θέματος είχε κληθεί να εισφέρει και ο Παύλος Παλαιολόγος, ο οποίος είχε αρχίσει το γραπτό του με τις ακόλουθες αράδες:





Ανοίγω την εγκυκλοπαίδεια: «Ρουσφέτι, χαριστική πράξις προς φίλον του κρατούντος κόμματος. Οιαδήποτε χάρις, εκδούλευσις παρά τινος κατέχοντος υπεύθυνον θέσιν». Τι λακωνική διατύπωση! Τρεις γραμμές για μια λέξη που περικλείει ολόκληρη την Ελλάδα!

Αραβική είναι η ρίζα της. Σ’ εμάς θα ήρθε μέσω Τουρκίας. Σε άλλες χώρες το ρουσφέτι λέγεται φαβοριτισμός ή νεποτισμός, όταν πρόκειται για εξυπηρέτηση προσώπων που ανήκουν στον οικογενειακό σου κύκλο. Φτωχοί, όλοι αυτοί, λεκτικοί προσδιορισμοί εμπρός στην ξενόφερτη λέξη που εκφράζει τη χώρα.