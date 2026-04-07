Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Η γυναίκα βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
Τραγωδία στα Μετέωρα με μία γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από πτώση σε βράχους.
Η γυναίκα βρισκόταν σε ιερά μονή των Μετεώρων όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό, σύμφωνα με το tameteora.gr.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.
Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς προς το παρόν να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις