Γλυφάδα: Συνελήφθη 44χρονος που παρίστανε τον επενδυτή – Ήταν καταζητούμενος για απάτες στο Ιράν

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης συνέλαβαν στην περιοχή της Γλυφάδας έναν 44χρονο αλλοδαπό, μέλος συμμορίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκβίαση, απάτη και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος επικαλούμενος ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές και προσχηματικές ανάγκες ρευστότητας, έπεισε τους καταγγέλλοντες να του δώσουν χρηματικά ποσά, υποσχόμενος την ταχεία επιστροφή τους, προσαυξημένων με σημαντικό κέρδος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τους αποσπάσει περισσότερα από 40.000 ευρώ.

Καταζητούμενος

Επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ Κύπρου, για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης και της απάτης, που τελέστηκαν στο Ιράν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.