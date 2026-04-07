newspaper
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
Ελλάδα 07 Απριλίου 2026, 18:40

Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε μια 48χρονη - Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ηλικιωμένοι σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 48χρονη αλλοδαπή, η οποία, όπως προέκυψε συμμετείχε μαζί με άγνωστους συνεργούς της, σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, κατοίκων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος στενού συγγενικού τους προσώπου και την απαίτηση  καταβολής χρηματικών ποσών, είτε λόγω άμεσης ανάγκης νοσηλείας του, είτε προς αποφυγή της ποινικής διαδικασίας.

Οι έρευνες

Σύμφωνα με την Αστυνομία προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ενώ από την επακόλουθη εντατική έρευνα και τη συνδυαστική ανάλυση προανακριτικών δεδομένων, καθώς και ειδικών ανακριτικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή λοιπών Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, διακριβώθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη, μαζί με τους συνεργούς της είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Βουλγαρία, ενώ η δράση τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023, με σκοπό την διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Πώς δρούσε η σπείρα

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), διακριβώθηκε ότι προσποιούμενοι ιδιότητες δημόσιων λειτουργών(αστυνομικών, ιατρών κ.ά.) προέβαιναν σε τηλεφωνικές κλήσεις σε οικίες, επιλέγοντας ως θύματα  ηλικιωμένα άτομα και επεδίωκαν τον αιφνιδιασμό και την πρόκληση ταραχής, με σκοπό την κάμψη των αντιστάσεων τους και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πιο αναλυτικά, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνούσε στο υποψήφιο θύμα και χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους, προσποιούταν τον ιατρό ή τον αστυνομικό. Στη συνέχεια ενημέρωνε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε σοβαρή κατάσταση ή ότι ήταν υπαίτιο θανατηφόρου τροχαίου, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή την αποφυγή ποινικής διαδικασίας ή εγκλεισμού στη φυλακή.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να κάμψουν τις αντιστάσεις και να εκμαιεύσουν στοιχεία από το θύμα, όπως το όνομα και το φύλο του συγγενικού προσώπου.

Παρίσταναν τους συγγενείς

Για να προσθέσουν αληθοφάνεια στις πράξεις τους, έτερα μέλη της εγκληματικής ομάδας, άνδρας ή γυναίκα, ανάλογα με το φύλο του συγγενικού προσώπου του θύματος, παρενέβαιναν στη συνομιλία, προσποιούμενα το συγγενικό πρόσωπο και εκλιπαρούσαν για βοήθεια, δίνοντας την εντύπωση της άμεσης εξέλιξης του περιστατικού.

Όταν τα θύματα πείθονταν, έτερο μέλος που βρισκόταν στο σημείο από όπου πραγματοποιούνταν η κλήση, ενεργοποιούσε συνεργούς, οι οποίοι αναλάμβαναν την παραλαβή χρηματικών ποσών ή και τιμαλφών, είτε από την είσοδο της οικίας είτε από άλλο προκαθορισμένο σημείο.

Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η εμπλοκή της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας σε συνολικά -41- περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα, σε βάρος ηλικιωμένων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη

Επισημαίνεται ότι, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε -611.345- ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν επιπλέον -883.100- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτες κακουργηματικής μορφής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, θα υποβληθεί αρμοδίως.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο