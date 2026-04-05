Μάστιγα οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι απάτες, με στόχο των κακοποιών να αποτελούν συχνά οι ηλικιωμένοι, που θεωρούνται πιο εύκολα θύματα.

Άλλες φορές προφασίζονται υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, άλλες υπαλλήλους εταιριών τηλεφωνίας, ακόμα και υποψήφιους αγοραστές σπιτιών για να προσεγγίσουν τα υποψήφια θύματα.

Με απόλυτη μεθοδικότητα και ψυχραιμία ψάχνουν υποψήφια θύματα, με τους επιτήδιους να πετυχαίνουν συχνά το σκοπό τους και τα θύματα να αντιλαμβάνονται εκ των υστέρων την απάτη.

Ως αγοραστές σπιτιού

Στο MEGA μίλησε ένοικος πολυκατοικίας περιγράφοντας πώς οι επιτήδειοι εμφανίστηκαν ως αγοραστές σπιτιού και πήγαν να παγιδεύσουν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με σκοπό να του αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

«Ήταν δυο άντρες και μια γυναίκα, χτύπησαν στο ηλικιωμένο ζευγάρι. Τους είπαν ότι έχουν ραντεβού με μεσίτη για το σπίτι που νοικιάζεται δίπλα τους κι ότι είχαν έρθει νωρίτερα κι αν μπορούν να τους ανοίξουν. Εκείνοι τους άνοιξαν. Μάλιστα η γυναίκα είπε πως ζαλιζόταν και ζήτησε νερό. Ευτυχώς για καλή τους τύχη, ρώτησαν θέλετε να πω στο γιο μου που έρχεται τώρα να φέρει κάτι; Μόλις το άκουσαν τρόμαξαν κι έφυγαν. Μετά φυσικά μάθαμε ότι δεν υπήρχε ποτέ ραντεβού με μεσίτη» ανέφερε.

Προειδοποίηση για έκρηξη σε σπίτι

Σε μια άλλη περίπτωση, οι αετονύχηδες τρομοκράτησαν την γυναίκα στην άλλη γραμμή ότι θα γίνει δυνατή έκρηξη στο σπίτι της. Μάλιστα, την ενημέρωσαν πώς ούτε αυτοί που είναι αρμόδιο συνεργείο δεν μπορούν να πάνε σπίτι να ελέγξουν τι ακριβώς συνέβη.

«Με κάλεσε ένα άγνωστο νούμερο κινητό. Το σήκωσα και μου είπαν ότι θα κοπεί το ρεύμα, ότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και πρέπει να δω τις συσκευές που έχω, μετά μου είπε να πάρω όλα τα χρυσαφικά και να τα βάλω σε αλουμινόχαρτο πάνω σε ξύλινο τραπέζι. Μάλιστα ήταν τέτοιο το θράσος τους που μας είπαν πως δε μπορούμε να έρθουμε από το σπίτι σας γιατί ο κίνδυνος της έκρηξης είναι πολύ μεγάλος. Κάντε αυτά που σας είπαμε και βγάλτε τα έξω από το σπίτι. Τους είπα ότι θα καλέσω την αστυνομία και το κλείσανε».

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ειδικά στους μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες να μην δίνουν κανένα προσωπικό στοιχείο και καμία πληροφορία σε αγνώστους.