Σε «μάστιγα» εξελίσσονται οι τηλεφωνικές απάτες – Το κόλπο που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι

Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες με τη δράση επιτηδείων να καταφέρνουν να παραπλανούν συμπολίτες μας για να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Το πιο σύνηθες κόλπο που χρησιμοποιούν είναι να προσποιούνται τους υπαλλήλους ηλεκτρικής εταιρίας και να πείθουν τηλεφωνικά τα θύματα πως στο σπίτι τους υπάρχει βλάβη και κινδυνεύει από πυρκαγιά ζητώντας να τους δώσουν τα χρήματα για φύλαξη μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή από ανυποψίαστους πολίτες

Ο δράστης ανενόχλητος εισβάλει στο σπίτι και αρπάζει τη σακούλα, μέσα στην οποία υπάρχουν όλα τα τιμαλφή και τα μετρητά του ιδιοκτήτη. Δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο κακοποιός μιλούσε στο τηλέφωνο με τον ανυποψίαστο πολίτη, υποδυόμενος τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και πείθοντας τον να τοποθετήσει όλα τα αντικείμενα αξίας σε μια σακούλα, με την πρόφαση ότι υπάρχει ηλεκτρική βλάβη στο σπίτι και ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς.

«Είμαστε από τον ΔΕΔΔΗΕ»

«Προχθές με πήρε κάποιος τηλέφωνο, λέει είμαστε από τον ΔΕΔΔΗΕ. Θα έρθουμε να σας κάνουμε κάποιον έλεγχο, πόσοι μένουν στο σπίτι… αν είμαι γέρος, αν μένει κάποιος άλλος εκεί», λέει θύμα απάτης στο MEGA.

Οι απατεώνες μπορεί να μιλούν για ώρες στο τηλέφωνο με τα θύματα τους, μέχρι να καταφέρουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

«Μου απέσπασαν 3.000 ευρώ»

Άλλο ένα θύμα απάτης περιγράφει στο «Μεγάλο Κανάλι», πώς οι κακοποιοί κατάφεραν και τον εξαπάτησαν αποσπώντας του 3.000 ευρώ.

Με ρώταγε είσαι μόνος σου; Λέει: Μάζεψε χρυσαφικά και χαρτονομίσματα. Βάλτα όλα σε μια σακούλα με αλουμινόχαρτο και βάλτα λέει στην εξώπορτα. Μου λέει άνοιξε και την εξώπορτα… περίμεναν από κάτω αυτοί να ανοίξει κάποιος την πόρτα και μπήκαν επάνω και πήραν τα χρυσαφικά και έφυγαν», ανέφερε στο MEGA άλλο ένα θύμα απάτης επιτήδειων.

Οι επιτήδειοι παριστάνουν ακόμη και τους γιατρούς, ζητώντας χρήματα για δήθεν έκτακτη ανάγκη.

«Μου λέει πέρασε ένα τροχαίο η αδερφή σου και είναι σοβαρά και θα μπει στο χειρουργείο και χρειαζόμαστε 5 χιλιάδες και πρέπει να τα φέρετε και τους είπα εγώ ελάτε να τα πάρετε», είπε το θύμα απάτης.

Οι δράστες ζητούν και τους κωδικούς τραπεζικών καρτών, υποδυόμενοι ακόμη και τους λογιστές.

«Περίπου πριν μια εβδομάδα πήραν τηλέφωνο τον πατέρα μου, και καλά ένας λογιστής και αυτός ζήτησε τα στοιχεία της κάρτας, με πρόφαση ένα επίδομα», δήλωσε στο MEGA πολίτης.

Σε έξαρση οι απάτες μέσω SMS

Άκρως διαδεδομένο είναι και το sms phising, όπου οι επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, σε ανυποψίαστους πολίτες.

Την ΑΑΔΕ, τα ΕΛΤΑ, ακόμη και την τροχαία υποδύονται οι απατεώνες, μέσω των sms που στέλνουν στους πολίτες.

«Σε ειδοποιούν είτε ότι έχεις επιστροφή φόρου, είτε ότι πρέπει να πληρώσεις κάποιο φόρο για κάποιο ακίνητο που κατέχεις, είτε με κάποιο sms χρωστάς στην ΑΑΔΕ ή οτιδήποτε», αναφέρουν θύματα απάτης στο MEGA.

Ένα κλικ αρκεί και οι απατεώνες αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.