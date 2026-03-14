«Σαρώνουν» οι τηλεφωνικές απάτες και τα ψεύτικα SMS – Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Αστυνομία και τράπεζες επισημαίνουν στους πολίτες να μην πατούν ποτέ επισυναπτόμενα link και να μην κοινοποιούν προσωπικές πληροφορίες.
«Το πρόστιμο Τροχαίας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες». Με αυτήν την φράση ξεκινά το παραπλανητικό SMS που στέλνουν επιτήδειοι σε ανυποψίαστους πολίτες προκειμένου να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και χρήματα.
«Εμένα μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό, ξεκινώντας με 212, που αναφέρει ότι έχω πρόστιμο από την Τροχαία που αφορά το όχημα, που παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 μέρες. Ενώ δεν έχω καν δικό μου όχημα» ανέφερε ένας πολίτης μιλώντας στο MEGA.
«Σαρώνουν» οι τηλεφωνικές απάτες
Τα ψεύτικα μηνύματα ζητούν από τον αποδέκτη να ακολουθήσει το link που επισυνάπτεται και να παραχωρήσει δεδομένα του, όπως κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας, τραπεζικό λογαριασμό.
«Έγραφε ότι έχω κάνει κάποια παράβαση Τροχαίας ας πούμε και να πατήσω το link για να πληρώσω. Έλεγε ένα link ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων».
Πού οδηγεί όμως ο σύνδεσμος αυτός; Σε πλαστό ιστότοπο, ο οποίος είναι πανομοιότυπος με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
«Έλαβα ένα μήνυμα, το οποίο έγραφε ειδοποίηση από την Τροχαία για κάποια παράβαση που έχω κάνει. Δεν ανέγραφε πουθενά τον αριθμό της πινακίδας του αυτοκινήτου μου. Και έλεγε ότι έχει περάσει το δεκαήμερο και το ποσό είναι ανεξόφλητο, να μπω να τακτοποιήσω τον λογαριασμό» πρόσθεσε μια γυναίκα που παραλίγο να πέσει θύματο των απατεώνων.
Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Ως αποστολέας του μηνύματος, τις περισσότερες φορές, εμφανίζεται ένας αριθμός τηλεφώνου ο οποίος ξεκινάει από «212…».
Όπως υπογραμμίζουν οι Αρχές, ο παραλήπτης του μηνύματος οφείλει να ελέγχει προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα και να έχει τα μάτια του ανοιχτά για ορθρογραφικά λάθη και κακή σύνταξη, που θα «αποδείξουν» την πλαστότητα του μηνύματος.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία και οι τράπεζες επισημαίνουν συνεχώς στους πολίτες να μην πατούν ποτέ επισυναπτόμενα link και να μην κοινοποιούν προσωπικές πληροφορίες.
- «Σαρώνουν» οι τηλεφωνικές απάτες και τα ψεύτικα SMS – Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες
- Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
- «Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times
- Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
- Η NASA συναρμολογεί drone που θα εξερευνήσει τις εξωγήινες θάλασσες του Τιτάνα
- Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
- Λευκωσία 2026: Επίδοση στα 58,21μ. και 4η θέση για την Ελίνα Τζένγκο
- Μουζακίτης: «Eυχαριστώ τον Ταρέμι, ήθελα αυτό το γκολ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις