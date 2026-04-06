view
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 06 Απριλίου 2026, 12:25
Eνσωμάτωση

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Spotlight

Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές γνωστοποίησε ο Κώστας Τσιάρας, στον απόηχο της παραίτησής του από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τσιάρας είπε στον ΑΝΤ1 ότι δεν έκανε κάτι παράνομο, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι έναν αδύναμο πολίτη και παρέθεσε τη δική του εκδοχή για την υπόθεση,  που, όπως είπε, συνδέεται με αγρότη από την Καρδίτσα μετά την κακοκαιρία «Ιανός» περιγράφοντας ότι οι καταστροφές στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η εικόνα αγροτεμαχίων και αρδευτικών υποδομών. Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, συνεργάτης του επιχείρησε να διερευνήσει λύση για την απώλεια της ενίσχυσης «πρασινίσματος», χωρίς – όπως υποστήριξε – να υπάρχει γνώση ή παρέμβασή του.

Τι είπε ο Τσιάρας

«Μετά τον Ιανό λοιπόν, ένας αγρότης πηγαίνει στο γραφείο μου και συναντά έναν συνεργάτη μου, φοβούμενος ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσει το λεγόμενο ”πρασίνισμα”. Είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο, το οποίο δίνεται ως ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές; Όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται εντός αρδευτικού δικτύου, όταν εφάπτεται σε μία δεντροστοιχία ή σε θάμνους.

Τι είχε συμβεί μετά τον Ιανό; Είχαν συμβεί πολλές καταστροφές, είχαν γίνει πολλές επιχωματώσεις, με άλλα λόγια να μη φαίνεται η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού. Ο συνεργάτης μου, με μεγάλη ευγένεια και χωρίς να πει απολύτως τίποτα – όλα αυτά φαίνονται στον διάλογο – χωρίς να έχει πιέσει τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να του έχει πει να κλείσει τα μάτια ή να παρανομήσει, αντίθετα ζητά ποια διοικητική λύση μπορεί να υπάρξει.

Στο τέλος της ημέρας όμως, επειδή δεν βρέθηκε κάποια λύση, ο ίδιος αγρότης αναγκάστηκε να βγάλει μόνος του τις επιχωματώσεις, να γίνει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πιστοποιημένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει ότι όλα είναι εντάξει και να λάβει το λεγόμενο ”πρασίνισμα”», είπε ο κ. Τσιάρας.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι η ενίσχυση για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια ανερχόταν σε περίπου 2.970 ευρώ, ενώ ενδεχόμενη ποινή για μία παράβαση θα ήταν της τάξης από 190 έως 429 ευρώ. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν συντρέχει παράβαση, καθώς, όπως είπε, ο παραγωγός αγνοούσε ότι είχε δηλώσει μεγαλύτερη έκταση «πρασινίσματος» από την προβλεπόμενη. Για τα 22.900 ευρώ που αναφέρονται στην δικογραφία ο κ. Τσιάρας είπε πως «αυτά τα χρήματα είναι τα συνολικά χρήματα που πήρε ο συγκεκριμένος παραγωγός για όλες του τις καλλιέργειες, για όλες του τις εκτάσεις, το λεγόμενο πρασίνισμα δεν συνδέεται με καμία άλλη επιδότηση».

«Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη – Θα είμαι ξανά υποψήφιος»

«Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Αν υπήρχε κάτι παράνομο, εγώ αυτή τη στιγμή θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα ότι αυτό που ζητήθηκε είναι κάτι παράνομο. Αν όμως μιλάμε για το πώς κανείς μπορεί να στηρίξει έναν πολίτη που δεν έχει καμία δυνατότητα πρόσβασης σε έναν δημόσιο οργανισμό ή σε μια κρατική υπηρεσία, προφανώς θέλω να σας πω ότι, παρά το ότι δεν το γνώριζα αυτό που έκανε ο συνεργάτης μου, αν το γνώριζα θα του έλεγα να το κάνει άλλες εκατό φορές», συνέχισε ο κ. Τσιάρας, επιμένοντας ότι «δεν είναι πολιτική συναλλαγή αυτό».

Σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές απάντησε: «Βεβαίως και θα είμαι. Προσωπικά δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Κόσμος
Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Stream view
Λακωνία: Βίντεο ντοκουμέντο με γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα στον δρόμο, προτού αφήσει την τελευταία της πνοή
Φως στο Τούνελ 04.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο με γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα στον δρόμο, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο

Η γυναίκα ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο καταστήματος στη Λακωνία, αλλά δεν έδωσε σαφή απάντηση για το ποιος την έδεσε - Έρευνα σε εξέλιξη για πιθανή κακοποίησή της

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Τι λέει ο αρχιτέκτονας και CEO ιδιοκτήτης της στάνης στην ταράτσα κτιρίου – Ανακοίνωση ΕΦΕΤ
Παράνομο «μαντρί» 02.04.26

Τι λέει ο ιδιοκτήτης της στάνης στην ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους - «Καμία εμπλοκή» λέει ο ΕΦΕΤ

Ο άνδρας φέρεται να είχε διαμορφώσει την ταράτσα 16ου ορόφου σε πρόχειρη στάνη, όπου διατηρούσε κατσίκες, κότες, πάπιες και άλλα πτηνά, τοποθετημένα σε αυτοσχέδιες κατασκευές

Σύνταξη
«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Το τελευταίο αντίο 31.03.26

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο Ελληνικό Δημόσιο για τα Τέμπη - Αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Πολιτική 06.04.26

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Στεγαστική κρίση 06.04.26

ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026
English edition 06.04.26

Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026

Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Πολιτική 06.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις
Ελλάδα 06.04.26

Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Σύνταξη
Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο