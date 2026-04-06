Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές γνωστοποίησε ο Κώστας Τσιάρας, στον απόηχο της παραίτησής του από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τσιάρας είπε στον ΑΝΤ1 ότι δεν έκανε κάτι παράνομο, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι έναν αδύναμο πολίτη και παρέθεσε τη δική του εκδοχή για την υπόθεση, που, όπως είπε, συνδέεται με αγρότη από την Καρδίτσα μετά την κακοκαιρία «Ιανός» περιγράφοντας ότι οι καταστροφές στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η εικόνα αγροτεμαχίων και αρδευτικών υποδομών. Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, συνεργάτης του επιχείρησε να διερευνήσει λύση για την απώλεια της ενίσχυσης «πρασινίσματος», χωρίς – όπως υποστήριξε – να υπάρχει γνώση ή παρέμβασή του.

Τι είπε ο Τσιάρας

«Μετά τον Ιανό λοιπόν, ένας αγρότης πηγαίνει στο γραφείο μου και συναντά έναν συνεργάτη μου, φοβούμενος ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσει το λεγόμενο ”πρασίνισμα”. Είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο, το οποίο δίνεται ως ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές; Όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται εντός αρδευτικού δικτύου, όταν εφάπτεται σε μία δεντροστοιχία ή σε θάμνους.

Τι είχε συμβεί μετά τον Ιανό; Είχαν συμβεί πολλές καταστροφές, είχαν γίνει πολλές επιχωματώσεις, με άλλα λόγια να μη φαίνεται η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού. Ο συνεργάτης μου, με μεγάλη ευγένεια και χωρίς να πει απολύτως τίποτα – όλα αυτά φαίνονται στον διάλογο – χωρίς να έχει πιέσει τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να του έχει πει να κλείσει τα μάτια ή να παρανομήσει, αντίθετα ζητά ποια διοικητική λύση μπορεί να υπάρξει.

Στο τέλος της ημέρας όμως, επειδή δεν βρέθηκε κάποια λύση, ο ίδιος αγρότης αναγκάστηκε να βγάλει μόνος του τις επιχωματώσεις, να γίνει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πιστοποιημένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει ότι όλα είναι εντάξει και να λάβει το λεγόμενο ”πρασίνισμα”», είπε ο κ. Τσιάρας.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι η ενίσχυση για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια ανερχόταν σε περίπου 2.970 ευρώ, ενώ ενδεχόμενη ποινή για μία παράβαση θα ήταν της τάξης από 190 έως 429 ευρώ. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν συντρέχει παράβαση, καθώς, όπως είπε, ο παραγωγός αγνοούσε ότι είχε δηλώσει μεγαλύτερη έκταση «πρασινίσματος» από την προβλεπόμενη. Για τα 22.900 ευρώ που αναφέρονται στην δικογραφία ο κ. Τσιάρας είπε πως «αυτά τα χρήματα είναι τα συνολικά χρήματα που πήρε ο συγκεκριμένος παραγωγός για όλες του τις καλλιέργειες, για όλες του τις εκτάσεις, το λεγόμενο πρασίνισμα δεν συνδέεται με καμία άλλη επιδότηση».

«Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη – Θα είμαι ξανά υποψήφιος»

«Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Αν υπήρχε κάτι παράνομο, εγώ αυτή τη στιγμή θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα ότι αυτό που ζητήθηκε είναι κάτι παράνομο. Αν όμως μιλάμε για το πώς κανείς μπορεί να στηρίξει έναν πολίτη που δεν έχει καμία δυνατότητα πρόσβασης σε έναν δημόσιο οργανισμό ή σε μια κρατική υπηρεσία, προφανώς θέλω να σας πω ότι, παρά το ότι δεν το γνώριζα αυτό που έκανε ο συνεργάτης μου, αν το γνώριζα θα του έλεγα να το κάνει άλλες εκατό φορές», συνέχισε ο κ. Τσιάρας, επιμένοντας ότι «δεν είναι πολιτική συναλλαγή αυτό».

Σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές απάντησε: «Βεβαίως και θα είμαι. Προσωπικά δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα».