Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Στιγμές από το ρεπορτάζ γύρω από το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, αυτό των υποκλοπών, μοιράστηκε με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της, «Το Ρεπορτάζ», η δημοσιογράφος του Inside Story, Ελίζα Τριανταφύλλου. Ταυτόχρονα, οι δημοσιογράφοι του ίδιου μέσου, Κατερίνα Λομβαρδέα και Τάσος Τέλλογλου και ο επιμελητής του βιβλίου, Χρήστος Κρύσταλλης, συζήτησαν γύρω από την υπόθεση, αλλά και για τη δημοσιογραφία του σήμερα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τα θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων, Νίκος Ανδρουλάκης και Χρήστος Σπίρτζης, πραγματοποιώντας τοποθετήσεις για το ζήτημα.

«Ο Μητσοτάκης δεν κοιμάται ήσυχος γιατί η υπόθεση παραμένει ανοιχτή»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ευχαρίστησε την Ελίζα Τριανταφύλλου και το Inside Story για τα ρεπορτάζ που πραγματοποίησαν για τις υποκλοπές. «Αν δεν ήσασταν εσείς και η αντοχή του εμμονικού Κουκάκη που πραγματικά έβαλε πλάτη -όχι μόνο ως θύμα αλλά και ως δημοσιογράφος- στην υπόθεση, αλλά και των δικηγόρων αυτή η υπόθεση θα είχε χαθεί. Θυμόμαστε πολύ καλά το ‘υποκλοπές τέλος’ και το ‘είναι ένα κουτσομπολιό’ γιατί εμφάνιζαν αυτή την υπόθεση ως κουτσομπολιό ενώ είναι ένα βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ακολούθως συμπλήρωσε πως «με τη στρατηγική που ακολούθησε η νομική ομάδα, ο κ. Κεσσές, ο κ. Βελεγράκης και ο κ. Κακλαμάνης, ο κ. Μητσοτάκης έχει ακόμη να φοβάται τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν κοιμάται ήσυχος γιατί αυτή η υπόθεση διότι με τη δική τους δουλειά η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει».

«Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης τόνισε ότι εντόπισε ότι το κινητό του παρακολουθήθηκε από τα ρεπορτάζ της ερευνητικής ομάδας. «Θέλω να ευχαριστήσω τους δικηγόρους του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Κουκάκη και την Αρτεμισία Παπαδάκη γιατί η ιστορία της κατασκοπείας θα τον κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε.

Πρόσθεσε ότι «δύο μπορεί να συμβαίνουν: ή είναι ιδιώτες και είναι κατάσκοποι -άρα και αυτό είναι μια πίεση- στους ιδιώτες για τη συνέχεια της υπόθεσης ή αυτός που έχει την ηθική και φυσική αυτουργία των υποκλοπών είναι ο ένας ο εντολέας και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Η στάση των παρακολουθούμενων

Η συγγραφέας του βιβλίου, σε τοποθέτησή της σχετικά με επαφές που είχε με θύματα των υποκλοπών στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, επισήμανε πως «είχαμε πραγματικούς ανθρώπους που η ιδιωτικότητα παραβιάστηκε βάναυσα», υπογραμμίζοντας ότι «το βασικό ήταν να καταλάβουμε γιατί είναι παράνομο το spyware στην Ελλάδα. Πολλοί που μιλούσαμε, ακόμη και ανθρώπων που στοχεύθηκαν, ήταν ότι λέγαμε ότι ‘δεν έχω κάτι να κρύψω’. Όταν τους έλεγες βέβαια ότι μπορεί να άνοιγαν την κάμερά σου και να έβλεπαν το ανήλικο παιδί σου σφίγγονταν».

Ερωτηθείσα από τον επιμελητή του βιβλίου για την έρευνα των υποκλοπών, η συγγραφέας του βιβλίου είπε πως «το πρώτο ρεπορτάζ θα είχε μείνει εκεί αν δεν υπήρχε ο Θανάσης Κουκάκης. Τότε, το να καταφέρεις να μιλήσεις με το Citizen Lab ήταν ένα task που ο Θανάσης κινείσαι γη και ουρανό για να γίνει. Αυτό που άλλαξε τη σιωπή των υπόλοιπων media, ήταν όταν είδαμε τον κ. Ανδρουλάκη να ανεβαίνει στα σκαλιά του Αρείου Πάγου. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάναμε μόνοι μας».

Παράλληλα, η συγγραφέας τόνισε ότι ανέκτησε την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους μέσα από τα ρεπορτάζ για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Οι εξαγωγές μπορούν να αποδείξουν τη σχέση κράτους με ιδιώτες»

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου ανέφερε πως «όταν γράψαμε με την Ελίζα για το τηλέφωνο του Θανάση -που η Ελίζα τον λέει χυμό- και άρχισε να μας λέει ορισμένα πράγματα που εμείς δεν τα πιστεύαμε. Αυτός ο άνθρωπος μας έδινε στιγμιότυπα από την εσωτερική ζωή της εταιρείας, προσδιόρισε τα επόμενα βήματά μας. Υπάρχει το κράτος να κινηθείτε, υπάρχουν οι ιδιώτες, υπάρχουν οι ενδιάμεσοι, υπάρχουν οι πολιτικοί. Εμείς πιέζοντας τους ιδιώτες, θα μάθουμε περισσότερα και θα πιέζεται για το δημόσιο. Αυτή η υπόθεση έχει κάποια όρια. Ο όρος ύπαρξης αυτών των ιδιωτών είναι να μην μιλούν ποτέ για τους πελάτες, αλλιώς δεν μπορούν να ασκήσουν αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Intellexa από το 2022 πληρώνει εις ολόκληρο όλο το σύστημα, χωρίς να πληρώνει τίποτα το δημόσιο που το χρησιμοποίησε». Πρόσθεσε ότι «η ομάδα που έστησε το λογισμικό με αυτήν που το εμπορεύτηκε ήταν δύο διαφορετικές ομάδες. Άρα, πρέπει να βρεις και τους δύο και να συνδυάσεις αυτά που θα σου πουν – αν θα σου πουν».

Διερωτήθηκε, ακόμη, «γιατί η εταιρεία παραχωρήθηκε σε ιδιώτες από ήταν εθνικοί οι σκοποί; Μήπως το ιδιωτικό έγινε εθνικό;».

Αναφερόμενος στην Ελίζα Τριανταφύλλου, τόνισε πως «αναζητά αυτό που έχει βρει στα στοιχεία αλλά και αυτά που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Όλους αυτούς τους γνωρίσαμε από το λογισμικό, δεκάδες ίσως μια εκατοντάδα. Ξέρει να ακούει και να επισημαίνει όσα δεν ακούγονται». Καταληκτικά τόνισε με έμφαση πως «οι εξαγωγές (σ.σ. των λογισμικών) ήταν πάντα μια προνομιακή πίστα και που στο τέλος αυτής της ιστορίας που ακόμη δεν φαίνεται μπορεί να αποδείξει τη σχέση του ελληνικού κράτους με τους ιδιώτες».

Για την κατασκοπεία, ο κ. Τέλλογλου σχολίασε σκωπτικά πως «οι Ισραηλινοί έτσι όπως έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν χρειάζονται την Intellexa για να ξέρουν τι γίνεται».

Η κ. Τριανταφύλλου για το ίδιο θέμα τόνισε ότι «όταν η συλλογή πληροφοριών δεν γίνεται με ένα στεγανό τρόπο, τελικά προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητες πληροφορίες μπορεί να βρεθούν στα χέρια αυτού που πληρώνει τα περισσότερα. Υπάρχει και αυτή η τραγική πτυχή του σκανδάλου».

«Το βιβλίο καταφέρνει να χωρέσει τρεις σύνθετες ιστορίες που το κάνει αντικειμενικό»

Όσον αφορά τη συγγραφέα Ελίζα Τριανταφύλλου, η αρχισυντάκτρια του Inside Story, Κατερίνα Λομβαρδέα, επισήμανε πως «στο Inside Story που γνωριστήκαμε και δουλεύουμε 10 χρόνια τώρα, η μόνη πηγή που βγάζουμε τα χρήματά μας είναι οι συνδρομητές. Η ανεξαρτησία είναι πολύ περισσότερα από αυτό. Δεν είναι εμπόδια μόνο από έξω, είναι και από αυτά που βάζεις ο ίδιος. Η αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων». Αναφέρθηκε σε προβληματικές που προέκυψαν λόγω ιδεολογίας κάποιων δημοσιογράφων, καθώς, όπως είπε, «στο ρεπορτάζ δεν υπάρχουν καλοί και κακοί».

Από την πλευρά της, η Ελίζα Τριανταφύλλου μίλησε για τη δημοσιογραφική της πορεία, που περιλαμβάνει την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, το capital.gr και το Inside Story. «Έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα γραφτεί κάτι», τόνισε σχετικά με την καθημερινή ροή μιας ειδησεογραφικής.

«Πέρασα μια φάση που ήμουν και στο capital και στο Inside Story. Είχα κάποιες εμμονές και προκαταλήψεις, η Κατερίνα είναι εξαιρετική να στις διαλύει. Αλλά με το κάθε επόμενο βήμα έκανα τον απολογισμό του προηγούμενου», συμπλήρωσε. Όσον αφορά τα long read ρεπορτάζ, η κ. Λομβαρδέα απήντησε ότι «προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε βάθος».

«Για εμάς έχει σημασία κάθε εκδοτική παρέμβαση. Πιστεύουμε ότι τα βιβλία είναι εργαλεία και όχι ασκήσεις ρητορικής. Ένας άνθρωπος με σπάνια ηθική ακεραιότητα μας έχει εμπιστευτεί τη δουλειά της και την ευχαριστούμε θερμά για αυτό», ανέφερε αρχικώς ο υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου «Αντίποδες», Κώστας Σπαθαράκης.

«Το βιβλίο καταφέρνει να χωρέσει τρεις σύνθετες ιστορίες που το κάνει αντικειμενικό. Η Ελίζα την ίδια στιγμή, ο τρόπος που αφηγείται, φτιάχνει μια αντικειμενική ιστορία που μας χωρά όλους και όλες. Μιλά για τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα ως εταιρικό μοντέλο και μιλάει και αντίστροφα ως μια ιστορία εργασίας. Πώς ένας ή μία δημοσιογράφος ξεκινά να κάνει τη δουλειά του», υπογράμμισε, εισαγωγικά, ο επιμελητής του βιβλίου, Χρήστος Κρυστάλλης.

Συμπλήρωσε ότι «οι τρεις γραμμές που διαπερνούν το βιβλίο είναι οι εξής: ιστορία του Τύπου, ιστορία της εργασίας του Τύπου και τελικά το ρεπορτάζ».

Ποιοι βρέθηκαν στην εκδήλωση

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πλήθος ατόμων του πολιτικού, νομικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Πέραν του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Σπίρτζη παρευρέθηκαν ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Δουδωνής, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, το στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Κωστής Καρπόζηλος, το θύμα των υποκλοπών και δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο συνήγορος θυμάτων του Predator Ζαχαρίας Κεσσές, ο συνήγορος του κ. Ανδρουλάκη, Μανόλης Βελεγράκης, η συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη Αρτεμισία Παπαδάκη και τα πρώην μέλη της ΑΔΑΕ, Στέφανος Γκρίτζαλης και Κατερίνα Παπανικολάου.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Ίριδα Αλυσανδράτου / Εκδόσεις αντίποδες