06.04.2026 | 17:25
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, καραμπόλα στη Δραπετσώνα - Στο «κόκκινο» αρκετοί δρόμοι στο λεκανοπέδιο
Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
Fizz 06 Απριλίου 2026, 17:50

Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο

«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ, παραχώρησε συνέντευξη στον Τζορτζ Στεφανόπουλος της εκπομπής «Good Morning America», η οποία μεταδόθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Ο Στεφανόπουλος την ρώτησε για δύο προηγούμενες κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του Μπάσφιλντ, που χρονολογούνται από το 1994 και το 2012.

Ο αξιωματικός του Αστυνομικού Τμήματος του Αλμπουκέρκι που εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Μπάσφιλντ σχετικά με τις τελευταίες κατηγορίες, αναφέρθηκε σε «δύο ξεχωριστά» προηγούμενα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον του Μπάσφιλντ, ένα από τη δεκαετία του 1990 και ένα άλλο γύρω στο 2012.

«Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτές οι κατηγορίες κυκλοφορούν εδώ και πολύ καιρό», είπε η 61χρονη Γκίλμπερτ για τον σύζυγό της, τον οποίο παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2013.

«Όταν ο Τιμ και εγώ βρεθήκαμε μαζί, το διαδίκτυο υπήρχε. Δεν μπήκα στη σχέση μου τυφλά. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», είπε. «Του μίλησα γι’ αυτό. Του έκανα ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Άκουσα τη δική του εκδοχή της ιστορίας -την οποία κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ- η οποία είναι η αλήθεια.

»Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή δεν είναι τώρα, ο Τιμ θα πει την αλήθεια για όλες αυτές τις παλιές κατηγορίες όταν χρειαστεί».

«Όταν ο Τιμ και εγώ βρεθήκαμε μαζί, το διαδίκτυο υπήρχε. Δεν μπήκα στη σχέση μου τυφλά. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη»

Συμβιβασμός

Μεταξύ των προηγούμενων κατηγοριών εναντίον του Μπάσφιλντ περιλαμβάνεται μια υπόθεση που αφορούσε μια 17χρονη κομπάρσα της σειράς «Little Big League», η οποία «υπέβαλε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ισχυριζόμενη ότι ο Μπάσφιλντ την κακοποίησε, της πρόσφερε αλκοόλ, την χούφτωσε και προσπάθησε να την βιάσει σε ένα τροχόσπιτο».

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Μπάσφιλντ αρνήθηκε τις κατηγορίες και αντέδωσε αγωγή για εκβιασμό. Η διαφορά διευθετήθηκε και η μεταγενέστερη «αγωγή για δυσφήμιση εναντίον των δικηγόρων της απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί με έξοδα ύψους σχεδόν 150.000 δολαρίων. Δεν ασκήθηκαν κατηγορίες».

(Αφού ο Μπάσφιλντ άσκησε έφεση κατά της επιδίκασης των εξόδων, τα μέρη κατέληξαν σε συμβιβασμό).

Συναινετικό

Η δεύτερη παλαιότερη κατηγορία χρονολογείται στις 18 Μαρτίου 2012, όταν μια 28χρονη γυναίκα κατηγόρησε τον Μπάσφιλντ για βιαιοπραγία σε κινηματογράφο του Λος Άντζελες, ισχυριζόμενη ότι «έβαλε τα χέρια του κάτω από τα ρούχα της και άγγιξε τα γεννητικά της όργανα για τέσσερα λεπτά», σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης.

Δεν ασκήθηκε αγωγή, οι εισαγγελείς «απέσυραν την υπόθεση λόγω ελλιπών αποδεικτικών στοιχείων» και ο Μπάσφιλντ «το χαρακτήρισε συναινετικό», σύμφωνα με το ένταλμα.

Τα δίδυμα αγόρια

Ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε στην αστυνομία στις 13 Ιανουαρίου, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από το Αστυνομικό Τμήμα του Αλμπουκέρκι στις 9 Ιανουαρίου, σχετικά με κατηγορίες ότι είχε εμπλακεί σε παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με δύο 11χρονα αγόρια, τα οποία γνώρισε στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady» του Fox.

Κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και ένα αδίκημα κακοποίησης ανηλίκου, βάσει κατηγοριών ότι είχε παράνομη σεξουαλική επαφή με 11χρονα δίδυμα αγόρια.

«Θρηνούμε ό,τι είχαμε -όλα τα σχέδιά μας, όλα τα όνειρά μας, όλες τις ιδέες μας, όλα τα εγχειρήματά μας. Για τον Τιμ, όλα τελείωσαν. Είναι τελειωμένος. Ακόμα κι αν αθωωθεί, θα είναι πάντα αυτός ο τύπος»

Κακουργήματα τρίτου βαθμού

Ο 68χρονος ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος στις 20 Ιανουαρίου μετά από ακροαματική διαδικασία για την προδικαστική κράτησή του στο Σαν Μπερναλίλο του Νέου Μεξικού, ενώ στις 6 Φεβρουαρίου κατηγορήθηκε από το μεγάλο δικαστήριο της κομητείας Μπερναλίλο για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο (παιδί κάτω των 13 ετών).

Ο Μπάσφιλντ δήλωσε αθώος και για τις τέσσερις κατηγορίες -οι οποίες είναι όλες κακουργήματα τρίτου βαθμού και αφορούν γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2022 και τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα- στις 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δήλωση που κατατέθηκε στο Δεύτερο Δικαστικό Περιφερειακό Δικαστήριο του Νέου Μεξικού.

«Κόλαση»

Ένας εκπρόσωπος της Γκίλμπερτ δήλωσε στο People ότι η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» και ο δικηγόρος του Μπάσφιλντ, Λάρι Στάιν, ήθελαν να μιλήσουν με τον Στεφανόπουλος επειδή «αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να καθίσει και να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα της υπόθεσης, τα οποία φαίνεται να έχουν χαθεί μέσα σε περισπασμούς, επιλεκτικές πληροφορίες και clickbait».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Γκίλμπερτ είπε ότι η ζωή της ήταν «κόλαση» από τη στιγμή που συνελήφθη ο σύζυγός της. «Αυτή ήταν η πιο τραυματική εμπειρία της ζωής μας».

«Η ζωή μας όπως την ξέραμε έχει τελειώσει», είπε. «Θρηνούμε ό,τι είχαμε -όλα τα σχέδιά μας, όλα τα όνειρά μας, όλες τις ιδέες μας, όλα τα εγχειρήματά μας. Για τον Τιμ, όλα τελείωσαν. Είναι τελειωμένος. Ακόμα κι αν αθωωθεί, θα είναι πάντα αυτός ο τύπος».

«Είναι απόλυτα ειλικρινής»

Η Γκίλμπερτ είπε ότι ο σύζυγός της εδώ και 13 χρόνια είναι «ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο που θα έβλαπτε ένα παιδί».

«Κανείς δεν τον ξέρει καλύτερα από μένα. Ξέρω κυριολεκτικά τα πάντα για αυτόν. Ο γάμος μας, ξέρετε, είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Περάσαμε δυσκολίες, είχαμε τα δικά μας προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και τα ξεπεράσαμε όλα» πρόσθεσε.

«Είναι απόλυτα ειλικρινής μαζί μου. Του εμπιστεύομαι τη ζωή των παιδιών μου, τη ζωή των εγγονιών μου, των ανιψιών μου. Είναι ένας έντιμος, στοργικός, γενναιόδωρος άνθρωπος».

«Είναι όλα ψέματα»

Ο Μπάσφιλντ μίλησε επίσης πριν παραδοθεί στην αστυνομία στις 13 Ιανουαρίου, σε ένα βίντεο που είχε αποκτήσει τότε το TMZ. «Δεν έκανα τίποτα», είπε μπροστά στην κάμερα.

«Είναι όλα ψέματα και δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια και θα το πολεμήσω. Θα το πολεμήσω με μια εξαιρετική ομάδα και θα αθωωθώ, το ξέρω, γιατί όλα αυτά είναι λάθος και ψέματα».

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιανουαρίου μέσω της εταιρείας της, Modern Prairie, η Γκίλμπερτ μίλησε για την «εξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση στην οποία βρίσκονται η ίδια και η οικογένειά της.

«Αυτή η σεζόν μου υπενθύμισε, πολύ καθαρά, πόσο σημαντικό είναι να επιβραδύνουμε, να δώσουμε προτεραιότητα σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας στιγμές ανάπαυσης. Το να απομακρυνόμαστε από τον θόρυβο, τις ειδήσεις και ακόμη και τις καθημερινές μας ευθύνες από καιρό σε καιρό μας δίνει χώρο να αναζωογονηθούμε, να αναστοχαστούμε και να βρούμε ξανά το κέντρο μας», έγραψε.

*Με στοιχεία από people.com

