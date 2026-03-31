Μια νέα διάσταση στον φαρμακευτικό κλάδο υπόσχεται να φέρει ο φαρμακευτικός κολοσσός Eli Lilly συνάπτοντας συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η συμφωνία της Eli Lilly με την Insilico για φάρμακα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τι σημαίνει αυτό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εταιρείες η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 115 εκατομμυρίων δολαρίων στην Insilico ως προκαταβολή, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί ανάλογα με την επίτευξη ρυθμιστικών και εμπορικών στόχων, καθώς και δικαιωμάτων επί των μελλοντικών πωλήσεων.

Επένδυση στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η Eli Lilly επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση θεραπειών για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων και αυτή η νέα συνεργασία με την Insilico Medicine δίνει μια νέα ώθηση στην προσέγγισή της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Η Insilico δήλωσε ότι η συνεργασία θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη θεραπειών για ασθένειες με «μεγάλη ιατρική ανάγκη».

Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες συνεργάζονται όλο και περισσότερο με ειδικούς στον τομέα της ΤΝ, με σκοπό να υποστηρίξουν τον προσδιορισμό στόχων σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς.

Τα πειραματικά φάρμακα

Η Insilico έχει αναπτύξει τουλάχιστον 28 φάρμακα χρησιμοποιώντας εργαλεία γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης, με σχεδόν τα μισά να βρίσκονται ήδη σε κλινικό στάδιο, όπως δήλωσε ο Alex Zhavoronkov, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Insilico, στο CNBC.

Τα 24 πειραματικά υποψήφια φάρμακα καλύπτουν τον τομέα της ογκολογίας, τις μεταβολικές και φλεγμονώδεις παθήσεις, καθώς και άλλες που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της έρευνας.

Στο κόλπο και η… Nvidia

Η συνεργασία αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά συνεργασιών μεταξύ μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών και κινεζικών εταιρειών και παρέχει στη Lilly τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα για ένα χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων που καλύπτουν πολλαπλούς θεραπευτικούς τομείς.

Νωρίτερα φέτος, η Lilly συνεργάστηκε με την Nvidia για να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ένα νέο ερευνητικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την επιτάχυνση της ανακάλυψης φαρμάκων χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα BioNeMo της Nvidia και την αρχιτεκτονική νέας γενιάς Vera Rubin.

Άλλες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Pfizer και η Roche, έχουν επίσης επενδύσει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια για να επιταχύνουν την ανάπτυξη φαρμάκων