Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Διεθνής Οικονομία 28 Μαρτίου 2026, 20:00

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η παγκόσμια οικονομία παρακολουθεί σήμερα μια από τις πιο θεμελιώδεις δομικές ανακατατάξεις των τελευταίων δεκαετιών, η οποία διαμορφώνεται στον πυρήνα της ασιατικής αγοράς. Καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της, τα δεδομένα του διεθνούς εμπορίου και της βιομηχανικής παραγωγής αλλάζουν σελίδα.

Στο πρόσφατο China Development Forum στο Πεκίνο, το στίγμα ήταν ξεκάθαρο: η Κίνα προχωρά σε μια στρατηγική απομάκρυνση από το παραδοσιακό αναπτυξιακό της μοντέλο, μετατοπίζοντας κολοσσιαίους πόρους προς αυτό που ονομάζει «νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις».

Πρόκειται για μια μακροοικονομική μετάβαση που δεν αλλάζει απλώς το εσωτερικό της τοπίο, αλλά επανακαθορίζει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τον διεθνή ανταγωνισμό.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ανταγωνισμός θα κριθεί στην καινοτομία

Για να γίνει κατανοητή η κλίμακα αυτής της αλλαγής, πρέπει να αναλυθεί το σημείο εκκίνησης. Επί δεκαετίες, η κινεζική ανάπτυξη βασίστηκε σε δύο ισχυρούς πυλώνες: τις τεράστιες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων και των υποδομών, καθώς και στη μεταποίηση προϊόντων χαμηλού κόστους.

Αυτό το μοντέλο λειτούργησε ως ατμομηχανή, φέρνοντας ραγδαία αύξηση του ΑΕΠ και ενσωματώνοντας τη χώρα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ωστόσο, κάθε οικονομικός κύκλος έχει τα όριά του. Η κορεσμένη αγορά ακινήτων, οι δημογραφικές πιέσεις και η ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση του εσωτερικού χρέους κατέστησαν σαφές στους διαμορφωτές πολιτικής ότι η ποσοτική επέκταση έπρεπε να δώσει τη θέση της στην ποιοτική αναβάθμιση.

Τεράστιο «οπλοστάσιο»

Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση είναι ένα πρωτοφανές επενδυτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία. Η κινεζική βιομηχανία κατευθύνει πλέον την παραγωγική της δυναμική στην τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση, την κβαντική υπολογιστική, τη βιοτεχνολογία και, κυρίως, την πράσινη ενέργεια και την ηλεκτροκίνηση.

Με απλά οικονομικά λόγια, η χώρα παύει να είναι απλώς το κέντρο συναρμολόγησης της παγκόσμιας αλυσίδας και μετατρέπεται σε κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καθετοποιημένης παραγωγής προϊόντων αιχμής.

Αυτή η συστηματική επένδυση στην έρευνα και τον εκσυγχρονισμό έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα στις διεθνείς αγορές. Η Κίνα έχει καταφέρει να αναπτύξει οικονομίες κλίμακας σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες λιθίου και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά στάνταρ ποιότητας και εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος. Η ικανότητα αυτή δεν προκύπτει τυχαία, αλλά είναι το αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, εξαιρετικά οργανωμένων αλυσίδων εφοδιασμού και επένδυσης στην τεχνογνωσία.

Οι επιπτώσεις αυτής της νέας παραγωγικής πραγματικότητας στη διεθνή οικονομία είναι πολυδιάστατες. Από τη μία πλευρά, η προσφορά προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων σε προσιτές τιμές λειτουργεί ευεργετικά για την παγκόσμια προσπάθεια μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων.

Η διαθεσιμότητα φθηνού και αξιόπιστου πράσινου εξοπλισμού είναι καθοριστικός παράγοντας προκειμένου τα κράτη, διεθνώς, να μπορέσουν να επιτύχουν τους κλιματικούς τους στόχους χωρίς να εκτροχιάσουν τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς.

Ταυτόχρονα, σε μια περίοδο όπου οι δυτικές οικονομίες πιέζονται από τον πληθωρισμό, η παραγωγική αποδοτικότητα της ασιατικής αγοράς συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών σε κρίσιμους τεχνολογικούς κλάδους.

Από την άλλη πλευρά, αυτή η ταχύτατη αναβάθμιση δημιουργεί αναπόφευκτα ισχυρές τριβές στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου. Οι βιομηχανίες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν ανταγωνιστή που πλέον δεν βασίζεται στα φθηνά εργατικά χέρια, αλλά στην υπεροχή της παραγωγικής του ικανότητας και της τεχνολογικής του ωρίμανσης.

Οι δασμοί ως απάντηση

Αυτό έχει οδηγήσει τις δυτικές κυβερνήσεις σε αναθεώρηση των εμπορικών τους πολιτικών, εστιάζοντας στην προστασία των εγχώριων βιομηχανιών τους. Η επιβολή δασμών, οι έρευνες για τις κρατικές επιδοτήσεις και η προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής (όπως μέσω του Inflation Reduction Act στις ΗΠΑ) αποτελούν τις βασικές αντιδράσεις σε αυτή τη νέα συνθήκη.

Ωστόσο, η οικονομική ιστορία έχει δείξει ότι ο κατακερματισμός της παγκόσμιας αγοράς και η επιβολή εμπορικών φραγμών σπάνια προσφέρουν μακροπρόθεσμες λύσεις. Ο προστατευτισμός αυξάνει το κόστος για τον τελικό καταναλωτή και καθυστερεί την ενσωμάτωση της καινοτομίας.

Το πραγματικό ζητούμενο για τη διεθνή κοινότητα δεν είναι η ανάσχεση της τεχνολογικής εξέλιξης μιας μεγάλης οικονομίας, αλλά η εύρεση ενός νέου σημείου ισορροπίας. Η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, η επένδυση στην εγχώρια έρευνα σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων εμπορίου αποτελούν τα θεμέλια για τη διαρκή παγκόσμια ανάπτυξη.

Εν κατακλείδι, η μετάβαση της Κίνας προς τις νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις είναι ένα απολύτως ορθολογικό βήμα οικονομικής εξέλιξης. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ανταγωνισμός θα κριθεί στην καινοτομία, την αποδοτικότητα και την ικανότητα των κρατών να προσαρμόζονται γρήγορα στα δεδομένα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Η επιτυχής ενσωμάτωση αυτής της νέας δυναμικής στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αποτελεί το μεγάλο οικονομικό στοίχημα της τρέχουσας δεκαετίας.

World
JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Κόσμος
CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο

CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σύνταξη
ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)

Μεγάλη νίκη στα Λιόσια επί της ΑΕΚ με 74-64, πέτυχε το Περιστέρι Betsson στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 5άδα της Basket League. Η ομάδα του Ξανθόπουλου προηγήθηκε ακόμη και με 25π.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Σύνταξη
Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»
Μπάσκετ 28.03.26

Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 28.03.26

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)

Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

Σύνταξη
Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 28.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Μπάσκετ 28.03.26

Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί

Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
Ελλάδα 28.03.26

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα

Ο ιατροδικαστής εξέτασε χθες το μωρό και σήμερα παρέδωσε το πόρισμα στις εισαγγελικές Αρχές - Με βάση αυτό θα κινηθούν και οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες

Σύνταξη
Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Εθνική Ελλάδας 28.03.26

Ο... παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα

Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά - Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
