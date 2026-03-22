Στην Κίνα, ο όρος «οικονομία των 30 λεπτών» αναφέρεται στο ταχέως αναπτυσσόμενο μοντέλο του «instant retail». Αυτό το μοντέλο συνδυάζει τις online παραγγελίες με την ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε -από φάρμακα και καλλυντικά μέχρι είδη παντοπωλείου- σε λιγότερο από μισή ώρα.

Το «Instant retail» δημιουργεί μια δυναμική που ωφελεί πλατφόρμες, προμηθευτές και καταναλωτές, τονώνοντας την κατανάλωση και συμβάλλοντας στον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας

Ουσιαστικά πρόκειται για την εξέλιξη του παραδοσιακού delivery φαγητού, σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών. Οι παραγγελίες συνδέονται απευθείας με φυσικά καταστήματα, χρησιμοποιώντας αποδοτικά δίκτυα διανομής. Έχει γίνει καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια κινέζους, προσφέροντας λύσεις για επείγουσες ανάγκες, όπως φάρμακα ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα.

Ταχύτητα, ευελιξία και ευρύ φάσμα προσφερόμενων προϊόντων

Χάρη στην ταχύτητα, την ευελιξία και το ευρύ φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων, το «instant retail» εξελίσσεται ραγδαία σε καθημερινό χαρακτηριστικό της αστικής ζωής και μεταμορφώνει το μέλλον του λιανικού εμπορίου.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις που δημοσιεύθηκε από την Κινεζική Ακαδημία Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εμπορίου, η αγορά λιανικής στην Κίνα έφτασε τα 650 δισεκατομμύρια γιουάν (89 δισεκατομμύρια δολάρια). Η έκθεση προβλέπει ότι ο τομέας θα διατηρήσει την ισχυρή δυναμική του τα επόμενα χρόνια, με το μέγεθος της αγοράς να αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια γιουάν (274 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030.

Για να λειτουργήσει σωστά το μοντέλο είναι αναγκαίο ένα πυκνό δίκτυο τοπικών αποθηκών, ψηφιακών πλατφορμών και ταχείας διανομής. Με τη βοήθεια εταιρειών όπως η Meituan, η JD.com και η Alibaba, η παράδοση προϊόντων στις μεγάλες κινεζικές πόλεις γίνεται σχεδόν άμεσα. Ένας καταναλωτής μπορεί να παραγγείλει τρόφιμα, καλλυντικά, ηλεκτρονικά είδη ή προϊόντα καθημερινής χρήσης και να τα παραλάβει στο σπίτι του μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά.

«Ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση για άμεση κατανάλωση, λανσάραμε το Meituan Flash Buy με στόχο να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των καταναλωτών να παραλαμβάνουν τις αγορές τους εντός 30 λεπτών», δήλωσε ο Xiao Kun, αντιπρόεδρος της Meituan και επικεφαλής του τμήματος Flash Buy.

Ασύλληπτα νούμερα

Σύμφωνα με τον Xiao, οι παραγγελίες μη τροφίμων στην υπηρεσία άμεσων αγορών της Meituan ξεπερνούν πλέον τα 18 εκατομμύρια την ημέρα. «Η αφοσίωση των καταναλωτών και η συχνότητα των αγορών αυξάνονται σταθερά σε όλες τις κατηγορίες, όπως τα φρέσκα προϊόντα, τα ποτά, τα είδη πρώτης ανάγκης για το σπίτι και τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης», πρόσθεσε.

Επί του παρόντος, το δίκτυο των «flash warehouses» της Meituan – μικρών κέντρων διανομής που βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές – έχει ήδη φτάσει τις 30.000 τοποθεσίες, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000 έως το 2027.

Η υπηρεσία Flash Buy της Meituan ξεκίνησε για πρώτη φορά σε πιλοτική βάση το 2018. Το 2024, ο όγκος των παραγγελιών της Flash Buy στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης φέρεται να πλησίασε το 40% του αντίστοιχου όγκου της κορυφαίας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com.

Η JD.com ανακοίνωσε ότι οι καθημερινές παραγγελίες παράδοσης φαγητού ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια. Με στόχο την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία αποκάλυψε τα σχέδιά της να προσλάβει περισσότερους από 50.000 πλήρους απασχόλησης διανομείς μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, μέσω της θυγατρικής του Ele.me που ειδικεύεται στην παράδοση φαγητού, αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα στον τομέα της άμεσης λιανικής πώλησης. Μέσω συνεργασιών με σούπερ μάρκετ και καταστήματα λιανικής πώλησης, η Ele.me προσφέρει μια υπηρεσία ταχείας παράδοσης αργά το βράδυ, καλύπτοντας επείγουσες ανάγκες όπως φάρμακα και προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Το μέλλον είναι εδώ

Η πόλη Σενζέν, μέσα στη χρονιά, θα έχει επιτύχει την ίδρυση διαδικτυακών επιχειρήσεων από περισσότερους από 40.000 εμπόρους λιανικής, θα έχει αναπτύξει πέντε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, καθεμία από τις οποίες θα αποφέρει ετήσιες άμεσες πωλήσεις λιανικής άνω των 5 δισεκατομμυρίων γιουάν (714 εκατομμύρια δολάρια), και θα έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις με ετήσιες άμεσες πωλήσεις λιανικής που θα υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια γιουάν (14,2 εκατομμύρια δολάρια).

Η προηγμένη υποδομή της Σενζέν έχει καταστεί καθοριστικό θεμέλιο για την επίτευξη των στόχων της. Οι τεχνολογίες αιχμής – όπως οι παραδόσεις με drones και η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης – βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των παραδόσεων.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Κίνας, η εκτεταμένη καταναλωτική βάση της πόλης και τα ποικίλα καταναλωτικά σενάρια δημιουργούν ένα πλούσιο και ευέλικτο περιβάλλον για το λιανικό εμπόριο άμεσης εξυπηρέτησης. Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου άμεσης εξυπηρέτησης στη Σενζέν έχει δυναμικό ανάπτυξης που κυμαίνεται από 25% έως 35%.

«Η αγορά του άμεσου λιανικού εμπορίου γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, και οι πλατφόρμες βελτιώνουν συνεχώς τις υπηρεσίες τους», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το κλειδί για την επιτυχία σε αυτόν τον τομέα θα έγκειται στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη, στην επέκταση της κάλυψης των υπηρεσιών και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας», συμπλήρωσε.

Έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία

Για να υποστηρίξει την υγιή ανάπτυξη του κλάδου, ο Χονγκ έδωσε έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία, στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην άρτια απόδοση των παραδόσεων.

Παράλληλα, κάλεσε τους κλάδους της βιομηχανίας να θεσπίσουν σαφή πρότυπα και κανονισμούς – τόσο για τη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού όσο και για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών – ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του instant retail ως κινητήριας δύναμης της κατανάλωσης.