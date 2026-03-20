Η Κίνα έκανε σήμερα έκκληση να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας για τον αντίκτυπο στην ενέργεια, στις θαλάσσιες μεταφορές και στο εμπόριο, καθώς η σύρραξη που μετράει σχεδόν τρεις εβδομάδες δεν δείχνει να επιβραδύνεται.

«Η Ιστορία και η πραγματικότητα έχουν δείξει επανειλημμένα πως η ισχύς δεν είναι η λύση σε προβλήματα και μια ένοπλη σύγκρουση θα εκθρέψει μόνο μίσος ξανά και ξανά», δήλωσε ο Λιν Τζιάν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, απαντώντας σε ερώτηση αν το Πεκίνο έχει κάποιο μήνυμα για τις μουσουλμανικές κοινότητες με την ευκαιρία του τέλους του ιερού μήνα του ραμαζανιού.

«Ο πόλεμος που εξακολουθεί να διευρύνεται» στη Μέση Ανατολή πλήττει τα κοινά συμφέροντα όλων των χωρών, είπε ο Λιν, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Πεκίνου σύμφωνα με την οποία όλες οι πλευρές στη σύρραξη στον Κόλπο θα πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο και οι ροές ενέργειας από την περιοχή δεν θα πρέπει να εμποδίζονται.

Οι παρατηρήσεις έγιναν με την ευκαιρία της 23ης επετείου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ το 2003, όταν δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ για να εκδιώξουν τον Σαντάμ Χουσέιν, εν μέρει λόγω ισχυρισμών ότι η κυβέρνησή του κατείχε όπλα μαζικής καταστροφής.

Ο πόλεμος εκείνος είχε αποτέλεσμα χρόνια χάους και αστάθειας και δημιούργησε ένα κενό εξουσίας που οδήγησε στην άνοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχει άνισες συνέπειες για την Κίνα. Αναλυτές λένε πως η σύγκρουση προσφέρει στο Πεκίνο την ευκαιρία να προσδώσει στον εαυτό του ρόλο πιο αξιόπιστης υπερδύναμης. Ωστόσο το υψηλότερο ενεργειακό κόστος απειλεί τη βιομηχανία της και θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού αν ο πόλεμος συνεχιστεί.

Η αβεβαιότητα απειλεί επίσης να διαταράξει την πρωτοβουλία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ «Μία ζώνη ένας δρόμος» («Belt and Road»).

Τμήματα του προγράμματος διέρχονται από την περιοχή και βοηθούν στη μεταφορά κινεζικών προϊόντων σε κρίσιμες εξαγωγικές αγορές στον Κόλπο, στη Βόρεια Αφρική και στην Ευρώπη σε μια εποχή μεγάλης εξάρτησης από την εξωτερική ζήτηση λόγω της χαμηλής εγχώριας ζήτησης.

Ο πόλεμος οδήγησε στην αναβολή μιας συνάντησης ανάμεσα στον Σι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για περίπου ενάμισι μήνα. Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα είχε θεωρηθεί ευκαιρία για επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων που έχουν κλονιστεί λόγω των αμερικανικών δασμών.