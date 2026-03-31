Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 09:51

Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης

Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Η παρέμβαση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών, όπου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για προσπάθεια ορισμένων να αξιοποιήσουν τη δίκη για πολιτικό όφελος ενώ τους παρομοίωσε με μέλη της Χρυσής Αυγής, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο για «συκοφαντική» και «υπονομευτική τοποθέτηση για την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης αισθάνεται προφανώς πολύ εκτεθειμένος, και είναι. Όσο κι αν προσπαθεί, δεν κρύβεται. Δεν έχουν προηγούμενο οι ωμές παρεμβάσεις του σε ανοιχτές υποθέσεις, υπέρ της Κυβέρνησης και σε βάρος της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, της Δικαστικής Συνείδησης και του Κράτους Δικαίου».

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει: «Θέλετε να μετατρέψετε τη δίκη των Τεμπών σε ντεκόρ για την προεκλογική σας εκστρατεία. Και αυτό σας καθιστά ακατάλληλο για δικαστή. Είστε ψευδολόγος, υβριστής, συκοφάντης, και δεν διστάζετε να τείνετε χείρα βοηθείας στον Φλωρίδη, αντιδικώντας με τους συνηγόρους και τους συγγενείς θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών».

Αναλυτικά η ανάρτηση της κ. Κωνσταντοπούλου

Ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης αισθάνεται προφανώς πολύ εκτεθειμένος, και είναι.

Όσο κι αν προσπαθεί, δεν κρύβεται.

Δεν έχουν προηγούμενο οι ωμές παρεμβάσεις του σε ανοιχτές υποθέσεις, υπέρ της Κυβέρνησης και σε βάρος της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, της Δικαστικής Συνείδησης και του Κράτους Δικαίου.

Μπερδεύοντας το ρόλο του και καταχρώμενος την συνδικαλιστική του θέση και, μάλιστα, σε προεκλογική περίοδο για την Ένωσή του, επιχείρησε πριν λίγη ώρα, με βιντεοσκοπημένο Διάγγελμα (!), πρωτοφανές στα χρονικά, έχοντας πίσω του την Ελληνική σημαία (και ένα βάζο με bamboo), να εμφανισθεί ως θεσμικός παράγων του πολιτεύματος, επιτιθέμενος πολιτικά, επικοινωνιακά και προσωπικά σε συνηγόρους και συγγενείς θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών και επιχειρώντας για πολλοστή φορά μια χυδαία, φασιστική και βαθιά αντιδραστική επίθεση σε εμένα προσωπικά, ως μαχόμενη συνήγορο, που ενοχλώ την Κυβέρνηση και που έχω καταγγείλει επίορκους δικαστές, όπως και τον ίδιο.

Κύριε Σεβαστίδη, δεν μιλάτε «στο όνομα 3.000 δικαστών και εισαγγελέων», όπως ψευδώς δηλώσατε, γιατί ανάμεσά τους βρίσκονται πολλοί έντιμοι και ευσυνείδητοι δικαστές, που κάνουν το καθήκον τους χωρίς να συναλλάσσονται με τα Υπουργεία, την Κυβέρνηση και τον φασίστα Υπουργό Δικαιοσύνης Φλωρίδη, όπως εσείς.

Δεν μιλάτε στο όνομα 3.000 δικαστών και Εισαγγελέων και μην μπερδεύεστε από το γεγονός ότι ο Υπουργός Φλωρίδης «διαθέτει» αδελφό Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύζυγο Δικαστή και γιο Εισαγγελέα.

Η επιλογή σας να στοχοποιείτε τους συνηγόρους των οικογενειών θυμάτων και εμένα προσωπικά ως συνήγορο που ενοχλεί, δεν είναι δικαστική, αλλά βαθιά καθεστωτική και βρόμικη. Και το καταλαβαίνουν όλοι.

Ο απλός κόσμος που σας βλέπει επί 6,5 λεπτά να μιλάτε με τις λέξεις και τους φασιστικούς παραλληλισμούς του Άδωνι Γεωργιάδη και του Φλωρίδη, φρίττει.

Στιγματίζει συνηγόρους και συγγενείς

Πώς ένας δικαστής μιλά για «παράνοια» και «παραφροσύνη», προσπαθώντας να στιγματίσει συνηγόρους και συγγενείς των θυμάτων και ειδικά μια συνήγορο που συμβαίνει να ενοχλεί την Κυβέρνηση;

Και πώς δεν είχε αυτός ο δικαστής μια λέξη να πει για την ακραία προσβολή των αρχών του Κράτους Δικαίου όλο το τελευταίο διάστημα στη δίκη των Τεμπών; Με μπάζωμα του χώρου, καταστροφή βιολογικού υλικού, υπεξαγωγή βίντεο, αλλοίωση ηχητικών, άρνηση ιατροδικαστικών εξετάσεων, παραβίαση κάθε κανόνα της ποινικής δικονομίας;

Αλλά και με τα πρόσφατα φαινόμενα της κατάρρευσης επί της έδρας και λιποθυμίας της δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, στις 10 Μαρτίου 2026, την ημέρα που εσείς βρισκόσασταν στα Δικαστήρια της Λάρισας, χωρίς επίσημα ανακοινωμένο λόγο.
Θα απαντήσετε τι κάνατε την κρίσιμη ημέρα στα Δικαστήρια της Λάρισας; Θα μας απαντήσετε τι συνέβη με την συνάδελφό σας Δικαστή που έκτοτε αγνοείται, με άμεση ωφέλεια της Κυβέρνησης να μην δίνονται τα κατασχεμένα βίντεο στους διαδίκους;

Και τι συνέβη με την έτερη συνάδελφό σας, που, μετά από ωμή παρέμβαση μπροστά στα μάτια μας από ανώτερη δικαστή, ανακάλεσε τρεμάμενη την απόφασή της να μας χορηγηθούν τα βίντεο της κρίσιμης βραδιάς του Εγκλήματος, που ανακαλύφθηκαν χάρη στην επιμονή και τις προσπάθειές μας 3 χρόνια μετά;

Κύριε Σεβαστίδη, στις 23 Μαρτίου 2026 ουδείς συνήγορος ή συγγενής απείλησε δικαστή ή Εισαγγελέα της Έδρας. Οι δικηγόροι, μάλιστα, ήμασταν παρόντες μαζί με περισσότερους από 50 Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Ουδείς συγγενής απείλησε την έδρα.

Αντίθετα υπήρξε κατάφωρη προσβολή της αξιοπρέπειας συγγενών, επιζώντων, συνηγόρων, αλλά και του κύρους της Δικαιοσύνης, για την οποία θα άξιζε και θα όφειλε να μιλήσει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αν είχε πραγματική θεσμική εκπροσώπηση από εσάς.

Δυστυχώς εσείς θέλετε να μετατρέψετε τη δίκη των Τεμπών σε ντεκόρ για την προεκλογική σας εκστρατεία. Και αυτό σας καθιστά ακατάλληλο για δικαστή.

Είστε ψευδολόγος, υβριστής, συκοφάντης, και δεν διστάζετε να τείνετε χείρα βοηθείας στον Φλωρίδη, αντιδικώντας με τους συνηγόρους και τους συγγενείς θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Δεν διστάσατε να επιτεθείτε ακόμη και σε μητέρα θύματος, ονομαστικά, για να ικανοποιήσετε τον κ. Φλωρίδη.

Κύριε Σεβαστίδη, δικαστής ήταν ο Κόλλιας, που εμφανώς σας εμπνέει, δικαστές ήταν ο Τερτσέτης κι ο Πολυζωίδης, που εσείς σήμερα θα τους καταγγέλλατε για αντισυστημισμό, σόου και…αποσταθεροποίηση.

Στη θέση σας θα ντρεπόμουν βαθιά. Αλλά, βέβαια, δεν θα ήμουν ποτέ στη θέση σας, γιατί ποτέ μου δεν επέλεξα να γλείφω τις εξουσίες, παραβιάζοντας αρχές, αξίες και την ίδια τη Δικαιοσύνη.

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα
Ελλάδα 31.03.26 Upd: 08:35

Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Κακοκαιρία 30.03.26

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον «Erminio - Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»

«Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στην Αριστερά. Υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που κατ εμέ, για να απαντηθεί αυτή η κρίση, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα» τόνισε ο Γαβριήλ Σαεκαλλαρίδης

Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Κόσμος 31.03.26

Το Μεξικό λαμβάνει «μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE

Το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE

Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31.03.26

Αυτοκρατορική αλαζονεία

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου

Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

