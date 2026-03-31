Τι αλλάζει στο δικαστήριο των Τεμπών – Οι συγγενείς στην αίθουσα ανά ομάδες
Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 07:00

Τι αλλάζει στο δικαστήριο των Τεμπών – Οι συγγενείς στην αίθουσα ανά ομάδες

Σε μικρές αλλαγές στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις της πρώτης ημέρας.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Η έναρξη της δίκης του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, τρία χρόνια μετά την τραγική σύγκρουση, σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις για τη διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής της, στον πολυχώρο «Γαιόπολις» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δικηγόροι στέκονταν όρθιοι στην αίθουσα, καθώς δεν είχαν θέσεις, ενώ συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες έβρισκαν κενές θέσεις μόνο στο εδώλιο των κατηγορουμένων, οι περισσότεροι από τους οποίους απουσίαζαν.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης διαφήμιζαν την «μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα» της χώρας και προσπαθούσαν να εξηγήσουν πώς έφτασε το κόστος διαμόρφωσής της στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ενώ το υπουργείο διαφήμιζε μια αίθουσα 735 τ.μ., ο βασικός χώρος του δικαστηρίου περιορίζεται μόλις στα 284 τ.μ., καθώς οι υπόλοιποι χώροι προορίζονται για άλλες λειτουργίες.

Αναγκαίες οι αλλαγές

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, και ήταν κάτι που είχε επισημάνει και η έδρα του δικαστηρίου, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στο χώρο, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η δίκη. Για το λόγο αυτό, το δικαστήριο διέκοψε για σχεδόν δέκα ημέρες και θα επιστρέψει στις 2 Απριλίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αλλαγές στη χωροταξία δεν θα είναι μεγάλες και θα περιορίζονται στην αφαίρεση κάποιων γυψοσανίδων, ώστε το φουαγιέ να είναι ενιαίο με την αίθουσα.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να προσθέσει κάποια έδρανα δικηγόρων, οι οποίοι είναι περισσότεροι από όσους είχε υπολογίσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς πέρα από αυτούς που βρέθηκαν στην προανακριτική διαδικασία προστέθηκαν κι άλλοι.

Και διαδικαστικές αλλαγές

Ωστόσο, η συνέχεια της δίκης αναμένεται να γίνει με διαφορετικές συνθήκες από την πρώτη συνεδρίαση.

Ειδικότερα, θα υπάρχει διπλό έλεγχος στην εξωτερική είσοδο του «Γαιόπολις» και αρχικά θα επιτραπεί η είσοδος στους δικηγόρους και μετά στους συγγενείς.

Επίσης, λέγεται ότι θα υπάρξει αλλαγή και στην είσοδο των δημοσιογράφων και θα δοθούν διαπιστεύσεις για να μπορούν να εισέρχονται στο κτίριο.

Στο υπόγειο οι συγγενείς

Σχετικά με τους συγγενείς η πρόβλεψη του υπουργείου είναι να βρίσκονται όσοι χρειάζεται στην κύρια αίθουσα και οι υπόλοιποι να παραμένουν στο χώρο του υπογείου. Εκεί υπάρχει μια αίθουσα 150 θέσεων και η οποία διαθέτει τηλεοράσεις και ηχεία, απ’ όπου μπορούν να βλέπουν και θα ακούν όσα γίνονται στο δικαστήριο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι συγγενείς θα ανεβαίνουν ανά ομάδες στην κύρια αίθουσα του δικαστηρίου, μόνο όταν απαιτείται για τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς αντιδρούν σε αυτό το ενδεχόμενο και δηλώνουν αποφασισμένοι να διαμαρτυρηθούν έντονα, ώστε να καταφέρουν να βρίσκονται εντός δικαστηρίου σε όλη τη διάρκεια της δίκης.

Επίσης, υπογραμμίζουν ότι αν διαμορφωθεί διαφορετικά ο χώρος που βρίσκεται η κύρια αίθουσα, θα μπορέσουν να συνυπάρξουν στο χώρο και οι συνήγοροι, αλλά και οι συγγενείς και οι επιζώντες του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

