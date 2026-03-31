Τι αλλάζει στο δικαστήριο των Τεμπών – Οι συγγενείς στην αίθουσα ανά ομάδες

Η έναρξη της δίκης του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, τρία χρόνια μετά την τραγική σύγκρουση, σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις για τη διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής της, στον πολυχώρο «Γαιόπολις» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δικηγόροι στέκονταν όρθιοι στην αίθουσα, καθώς δεν είχαν θέσεις, ενώ συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες έβρισκαν κενές θέσεις μόνο στο εδώλιο των κατηγορουμένων, οι περισσότεροι από τους οποίους απουσίαζαν.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης διαφήμιζαν την «μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα» της χώρας και προσπαθούσαν να εξηγήσουν πώς έφτασε το κόστος διαμόρφωσής της στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ενώ το υπουργείο διαφήμιζε μια αίθουσα 735 τ.μ., ο βασικός χώρος του δικαστηρίου περιορίζεται μόλις στα 284 τ.μ., καθώς οι υπόλοιποι χώροι προορίζονται για άλλες λειτουργίες.

Αναγκαίες οι αλλαγές

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, και ήταν κάτι που είχε επισημάνει και η έδρα του δικαστηρίου, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στο χώρο, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η δίκη. Για το λόγο αυτό, το δικαστήριο διέκοψε για σχεδόν δέκα ημέρες και θα επιστρέψει στις 2 Απριλίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αλλαγές στη χωροταξία δεν θα είναι μεγάλες και θα περιορίζονται στην αφαίρεση κάποιων γυψοσανίδων, ώστε το φουαγιέ να είναι ενιαίο με την αίθουσα.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να προσθέσει κάποια έδρανα δικηγόρων, οι οποίοι είναι περισσότεροι από όσους είχε υπολογίσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς πέρα από αυτούς που βρέθηκαν στην προανακριτική διαδικασία προστέθηκαν κι άλλοι.

Και διαδικαστικές αλλαγές

Ωστόσο, η συνέχεια της δίκης αναμένεται να γίνει με διαφορετικές συνθήκες από την πρώτη συνεδρίαση.

Ειδικότερα, θα υπάρχει διπλό έλεγχος στην εξωτερική είσοδο του «Γαιόπολις» και αρχικά θα επιτραπεί η είσοδος στους δικηγόρους και μετά στους συγγενείς.

Επίσης, λέγεται ότι θα υπάρξει αλλαγή και στην είσοδο των δημοσιογράφων και θα δοθούν διαπιστεύσεις για να μπορούν να εισέρχονται στο κτίριο.

Στο υπόγειο οι συγγενείς

Σχετικά με τους συγγενείς η πρόβλεψη του υπουργείου είναι να βρίσκονται όσοι χρειάζεται στην κύρια αίθουσα και οι υπόλοιποι να παραμένουν στο χώρο του υπογείου. Εκεί υπάρχει μια αίθουσα 150 θέσεων και η οποία διαθέτει τηλεοράσεις και ηχεία, απ’ όπου μπορούν να βλέπουν και θα ακούν όσα γίνονται στο δικαστήριο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι συγγενείς θα ανεβαίνουν ανά ομάδες στην κύρια αίθουσα του δικαστηρίου, μόνο όταν απαιτείται για τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς αντιδρούν σε αυτό το ενδεχόμενο και δηλώνουν αποφασισμένοι να διαμαρτυρηθούν έντονα, ώστε να καταφέρουν να βρίσκονται εντός δικαστηρίου σε όλη τη διάρκεια της δίκης.

Επίσης, υπογραμμίζουν ότι αν διαμορφωθεί διαφορετικά ο χώρος που βρίσκεται η κύρια αίθουσα, θα μπορέσουν να συνυπάρξουν στο χώρο και οι συνήγοροι, αλλά και οι συγγενείς και οι επιζώντες του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.