newspaper
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παρέμβαση Σεβαστίδη για δίκη Τεμπών: Δεν κρίνεται μόνο η τύχη των κατηγορουμένων αλλά και η αντοχή της δημοκρατίας
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026, 23:10

Παρέμβαση Σεβαστίδη για δίκη Τεμπών: Δεν κρίνεται μόνο η τύχη των κατηγορουμένων αλλά και η αντοχή της δημοκρατίας

Αιχμηρή η τοποθέτηση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρηστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Spotlight

Μύδρους εξαπολύει με ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, για τη δίκη των Τεμπών.

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών διεκόπη μέχρι την 1η Απριλίου, έπειτα από μια επεισοδιακή εναρκτήρια συνεδρίαση

Μιλά για «στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να το μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο», παρομοιαζοντάς τους με «μέλη της Χρυσής Αυγής», φωτογραφίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις.

«Αντιδημοκρατικές εκτροπές»

Σε βίντεο στην ιστοσελίδα της Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι «διαφάνηκε η δηλωμένη στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο».

Σημειώνει πως ενεργούν «καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες» και μιλά για «αντιδημοκρατικές εκτροπές».

Για την αίθουσα του δικαστηρίου αναφέρει πως είναι ευθύνη του κράτους και καλεί το υπουργείο να βρει «την τόλμη να προστατεύσει τους δικαστές για να επιτελέσουν σωστά το καθήκον τους».

Αναλυτικά η παρέμβαση του κ. Σεβαστάκη

«Μιλάω σήμερα στο όνομα όλων των δικαστών και εισαγγελέων μελών της Ένωσής μας, των 3.000 δικαστικών λειτουργών που έχοντας συνείδηση της βαριάς ευθύνης που πέφτει στους ώμους της δικαιοσύνης, είναι ταυτόχρονα και προβληματισμένοι από την επιχειρούμενη παραπληροφόρηση από γνωστούς κύκλους οι οποίοι επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση.

Επιδίωξή μας είναι να διεξαχθεί η δίκη στη Λάρισα με όρους νηφαλιότητας και τήρησης των δικονομικών και ουσιαστικών κανόνων. Αυτό επιβάλλουν οι στοιχειώδεις δημοκρατικές αρχές, από την αρχή ωστόσο διαφάνηκε η δηλωμένη στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο.

Ενεργούν καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία τελώντας σωρεία αδικημάτων τα οποία καταγγείλαμε την περασμένη εβδομάδα. Εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν τάχα το ενδιαφέρον τους.

Στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Ούτε για τους συγγενείς που περιμένουν με αγωνία την έναρξη της διαδικασίας, ούτε για τη δικαίωση των 57 αδικοχαμένων παιδιών στην πλειοψηφία τους, ούτε για την απόδοση δικαιοσύνης.

Κάθε βίντεο που ανεβάζουν, κάθε παράνομη πράξη που διαπράττουν, μετατρέπεται στη δική τους συνείδηση σε χιλιάδες ψήφους στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Να θυμηθούμε ότι τέτοιου είδους ψεύτικο αντισυστημισμό και επαναστατικότητα έδειξαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής την πρώτη περίοδο της ανοδικής πορείας τους.

Τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι έχουν βαριά ευθύνη για την προβολή τέτοιων συμπεριφορών, υπονομευτικών της δημοκρατίας. Συνειρμικά έρχονται και πάλι στο νου μας οι συνεντεύξεις και η προβολή των μελών της Χρυσής Αυγής στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια ως δήθεν σωτήρων μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων.

Τώρα τα ίδια μέσα εκκολάπτουν και πάλι το αυγό του φιδιού σε άλλη συσκευασία. Θα φανεί στο διάβα του χρόνου πόσο ακριβά θα πληρώσει ο λαός μας τέτοιες αντιδημοκρατικές εκτροπές.

Ανάμεσα σε αυτούς που επιθυμούν την ολοκληρωτική διάλυση των θεσμών στο υφιστάμενο πολίτευμα, χωρίς να προτείνουν με τι σκοπεύουν να τους αντικαταστήσουν και σε αυτούς που μένουν ικανοποιημένοι με την υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία πολιτών. Όσων πραγματικά επιθυμούν και αγωνίζονται για τη βελτίωση των θεσμών.

Εκείνοι οι οποίοι πατώντας στην αποκτηθείσα εμπειρία μετά τη μεταπολίτευση αφουγκράζονται τις αλλαγές που έχουν μετατραπεί σε ώριμο κοινωνικό αίτημα, αυτοί που μίλησαν πρώτοι για μεταρρυθμίσεις στο κεφάλαιο της Δικαιοσύνης, στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας, στην απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων από αφυπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς.

Υπάρχουν αυτοί που πρώτοι σήκωσαν τη σημαία της διεκδίκησης επαναφοράς των δώρων για εργαζόμενους και συνταξιούχους του δημοσίου τομέα. Αυτοί που με παρρησία στηλίτευσαν πριν τρία χρόνια ενέργειες κυβερνητικών αξιωματούχων μη συμβατές με το διακριτό ρόλο της δικαστικής εξουσίας.

Αυτοί που στάθηκαν την εποχή της πανδημίας υπερασπιστές των συνταγματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Είμαστε περήφανοι σαν δικαστική ένωση γιατί όλα αυτά τα παλέψαμε πρώτοι εμείς, σε μία εποχή κατά την οποία οι δήθεν αντισυστημικοί και άλλοι επίδοξοι σωτήρες του ελληνικού λαού ήταν κρυμμένοι στη βόλεψη και στην ασφάλειά τους.

«Κρίνεται η αντοχή του οικοδομήματος της δημοκρατίας»

Στη δίκη της Λάρισας δεν κρίνεται μόνο η τύχη των 36 κατηγορουμένων. Κρίνεται η αντοχή του οικοδομήματος της δημοκρατίας. Η επιλογή και η διαμόρφωση της αίθουσας είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους.

Διαχρονικά έχουμε τονίσει ως Ένωση τα προβλήματα στις δικαστικές αίθουσες, τις ελλιπείς υποδομές και την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης όταν για άλλους αυτά τα αιτήματα ήταν τριτεύοντα. Είμαστε ωστόσο επιφορτισμένοι να ασκήσουμε το λειτούργημά μας στις δοσμένες συνθήκες.

Για να διεξαχθεί ωστόσο ομαλά η δίκη, δεν αρκεί η καλή πρόθεση και το φιλότιμο των δικαστών. Όσο και αν φαίνεται στους πολίτες αδιανόητο, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που η δικαστική έδρα είναι απροστάτευτη, απέναντι σε ύβρεις, σε προπηλακισμούς, σε χυδαιότητες λίγων δικηγόρων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το νομοθετικό κενό για να επιβάλλουν το χάος, φέρνοντας πολλές φορές στα όρια της σωματικής και ψυχολογικής κατάρρευσης τους δικαστές.

Πολιτικά κόμματα και θεσμικοί φορείς δεν είδαν και δεν έλαβαν θέση μέχρι σήμερα, δεν καταδίκασαν τα έκτροπα, τους προπηλακισμούς σε βάρος δικαστικών λειτουργών που έλαβαν χώρα την πρώτη μέρα της συνεδρίασης του δικαστηρίου από μια μικρή μερίδα δικηγόρων και διαδίκων. Αποφεύγουν να δηλώσουν ευθέως πως μέσα σε τέτοιες συνθήκες δεν διασφαλίζεται η διεξαγωγή μιας ομαλής διαδικασίας, που είναι μεν σημαντικός παράγοντας, δεν είναι ο μοναδικός.

Είναι υποκρισία να ισχυρίζεται κανείς ότι επιθυμεί δίκαιη δίκη και από την άλλη να επικροτεί άμεσα ή έμμεσα τους τραμπουκισμούς που επιβλήθηκαν ως κανονικότητα από μια μειοψηφία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως γραφική.

Όσο η Πολιτεία διστάζει να προχωρήσει στα επιβαλλόμενα νομοθετικά μέτρα που από πέρσι το καλοκαίρι προτείναμε, η διολίσθηση του κύρους της Δικαιοσύνης θα έρθει νομοτελειακά. Το θηρίο δεν εξημερώνεται με τα χάδια, το φόβο απέναντί του και τον ενδοτισμό.

Το τέλος της παραφροσύνης θα το φέρει η επιβολή της ομαλής λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών.  Απευθυνόμαστε στο Υπουργείο και λέμε βρείτε την τόλμη να το κάνετε. Προστατέψτε τους δικαστές για να επιτελέσουν σωστά το καθήκον τους.

Το απαιτεί η κοινωνία, το επιθυμεί το δικαστικό σώμα, το ζητά η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών των θυμάτων, εκείνων που μένουν από επιλογή μακριά από τη δημοσιότητα και την αυτάρεσκη τηλεοπτική προβολή. Των ανθρώπων εκείνων που κουβαλούν για τρία χρόνια έναν ανείπωτο πόνο και επιθυμούν να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία και να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Θα παρακολουθούμε την πορεία της δίκης και θα παρεμβαίνουμε όποτε χρειάζεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Κόσμος
Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Ελλάδα 30.03.26

Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Σύνταξη
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Ελλάδα 30.03.26

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Ελλάδα 30.03.26

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Σύνταξη
Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Ελλάδα 30.03.26

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

Σύνταξη
Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
Ελλάδα 30.03.26

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Σύνταξη
Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Λάπτοπ στο καφενείο 30.03.26

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Ελλάδα 30.03.26

Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Σύνταξη
Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Σύνταξη
Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Επιθεώρηση Εργασίας 30.03.26

Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)
Μπάσκετ 30.03.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)

Με εξαιρετική πολυφωνία (πέντε διψήφιοι), πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά και «κλειδί» τον Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και νίκησε εύκολα στο ΟΑΚΑ

Σύνταξη
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Σύνταξη
Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Τα χρονοδιαγράμματα 30.03.26

Αγώνας δρόμου για fuel pass πριν το Πάσχα - Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό τεστ με την Εθνική Ουγγαρίας και τον στόχο της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Επικαιρότητα 30.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο