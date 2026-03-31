Κακοκαιρία Erminio: Στο βαθύ κόκκινο η μισή χώρα – Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έρχεται «βροχή» από 112

Για ιδιαίτερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι θέτοντας την Πολιτική Προστασία και τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη METEOALARM της Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Προειδοποιήσεων σχεδόν η μισή χώρα την Τετάρτη βρίσκεται σε κόκκινη προειδοποίηση ενώ οι υπόλοιπες περιοχές είναι σε κίτρινο και πορτοκαλί συναγερμό.

«Πάρτε μέτρα»

Στις περιοχές που είναι στο κόκκινο όπως η Αττική αναφέρονται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις:

«Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική – Τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις. Πιθανό ύψος υετού πάνω από 80 χιλιοστά. ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και ενεργείτε σύμφωνα με τις συμβουλές των αρμόδιων αρχών. Εκτεταμένες πλημμύρες και σημαντικός κίνδυνος για τη ζωή. Πιθανότητα για εκκενώσεις περιοχών. Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, πιθανές διακοπές επικοινωνιών και παροχής ρεύματος και νερού. Επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρότητας».

Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού με συνεχείς συσκέψεις για την καλύτερη προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού.

Red Code

Το πρωί της Τρίτης συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και ακολούθως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, για την Τετάρτη 01-04-2026 και την Πέμπτη 02-04-2026 τις Περιφέρειες:

* Αττικής

* Στερεάς Ελλάδας

* Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων

* Πελοποννήσου

* Νοτίου Αιγαίου

* καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μηνύματα από το 112

Το πρωί της Τετάρτης θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ήδη έχει ληφθεί απόφαση να ενεργοποιηθεί το 112 στις περιοχές που είναι στο κόκκινο και αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα που είναι πιθανό να δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA Γιάννη Καλλιάνο η κακοκαιρία αναμένεται να ιδιαίτερα απρόβλεπτη και επικίνδυνη.

Προσοχή σε αυτές τις περιοχές

Οι περιοχές θα επηρεαστούν ιδιαίτερα είναι:

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Αττική, Εύβοια, Σποράδες

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία

Ανατολική Κρήτη και Δωδεκάνησα

Στις παραπάνω περιοχές αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής που δυτικά μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Σφοδρές καταιγίδες στην Αττική

Όπως επισήμανε ο Γιάννης Καλλιάνος θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα αλλά σε πολλές περιοχές η ένταση των βροχών και των καταιγίδων θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και με διάρκεια.

Ιδιαίτερα για την Αττική μετά τις 3 το μεσημέρι αναμένονται σφοδρότατες καταιγίδες και μεγάλες ποσότητες νερού και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.