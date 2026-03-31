Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα, ενώ 7 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.
Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στην επικράτεια της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:
- Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά.
Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
- Οι χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
- Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Στον χάρτη του meteo παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3-ώρου και τα πεδία πιέσεων κατά το διάστημα 18:00 – 21:00 της Τετάρτης 01 Απριλίου 2026:
Οι 7 περιοχές που μπαίνουν σε κατάσταση Red Code, ανάμεσά τους και η Αττική
Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα (31/3) λόγω της κακοκαιρίας Erminio που θα σαρώσει τη χώρα με έντονα φαινόμενα.
Θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες
- β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.
- γ. Στην Αττική από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
- δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
- ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.
- στ. Θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα πολύ θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και στα Δωδεκάνησα 10 μποφόρ.
