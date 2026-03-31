Με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα σε όσα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη λόγω της κακοκαιρίας Erminio.

Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας τονίζοντας χαρακτηριστικά πως σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Γίνεται, επίσης, γνωστό πως δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σημειώνεται πως την απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες αποφάσισαν οι δήμαρχοι στην Ανατολική Αττική την Τετάρτη και την Πέμπτη, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κλειστά θα μείνουν και τα σχολεία των Δήμων Σαρωνικού και Μαρκοπούλου σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Δήμων.

Νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς είχε ανακοινώσει ότι τα σχολεία στην Περιφέρεια θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Τετάρτη, εκτός από τα νυχτερινά σχολεία.