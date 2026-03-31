Κακοκαιρία Erminio: Κλειστά τα σχολεία στην Ανατολική Αττική την Τετάρτη και την Πέμπτη
Τι αποφάσισαν οι Δήμοι Σαρωνικού και Μαρκοπούλου παρά την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής
- Λάρισα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών της σπείρας που έκανε εκβιασμούς και απάτες με χρυσές λίρες
- Απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ ο οδηγός που πιάστηκε στα χέρια με οδηγό ΙΧ
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
Την απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες αποφάσισαν οι δήμαρχοι στην Ανατολική Αττική την Τετάρτη και την Πέμπτη, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρα.
Νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς είχε ανακοινώσει ότι τα σχολεία στην Περιφέρεια θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Τετάρτη, εκτός από τα νυχτερινά σχολεία.
Ωστόσο το απόγευμα οι Δήμοι Σαρωνικού και Μαρκοπούλου ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.
Η ανακοίνωση του δήμου Μαρκοπούλου
Κατόπιν τις Α1216/2026 απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που θέτει την Αττική σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καθώς και την Απόφαση Δημάρχου 196/2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.
Η ανακοίνωση του δήμου Σαρωνικού
- Κακοκαιρία Erminio: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας
- Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών
- Βουλή: Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων – Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass
- Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
- Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
- Πύργος του Άιφελ: Στο σφυρί αυθεντικό κομμάτι του θρυλικού τοπόσημου – Πόσο κοστίζει
- Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
- Συνελήφθη ξανά η 77χρονη από τη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του συζύγου της
