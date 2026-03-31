Κακοκαιρία Erminio: Κλειστά τα σχολεία στην Ανατολική Αττική την Τετάρτη και την Πέμπτη

Την απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες αποφάσισαν οι δήμαρχοι στην Ανατολική Αττική την Τετάρτη και την Πέμπτη, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρα.

Νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς είχε ανακοινώσει ότι τα σχολεία στην Περιφέρεια θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Τετάρτη, εκτός από τα νυχτερινά σχολεία.

Ωστόσο το απόγευμα οι Δήμοι Σαρωνικού και Μαρκοπούλου ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Η ανακοίνωση του δήμου Μαρκοπούλου

Κατόπιν τις Α1216/2026 απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που θέτει την Αττική σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καθώς και την Απόφαση Δημάρχου 196/2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Η ανακοίνωση του δήμου Σαρωνικού