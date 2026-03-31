Κακοκαιρία Erminio: Σφοδρή χαλαζόπτωση στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ισχυροί άνεμοι και βροχές
Το χαλάζι κάλυψε το οδόστρωμα και τα οχήματα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές, ρίχνοντας κλαδιά σε διάφορα σημεία.
- Εξέτρεφαν παράνομα κοτόπουλα και κατσίκες σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους
- Απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ ο οδηγός που πιάστηκε στα χέρια με οδηγό ΙΧ
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, μετατρέποντας τους δρόμους σε λευκό τοπίο, που θύμιζε χειμώνα.
Το χαλάζι κάλυψε το οδόστρωμα και τα οχήματα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές, ρίχνοντας κλαδιά σε διάφορα σημεία.
Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, με πιθανότητα για νέες χαλαζοπτώσεις.
Σε συναγερμό 7 περιοχές
Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα (31/3) λόγω της κακοκαιρίας Erminio που θα σαρώσει τη χώρα με έντονα φαινόμενα.
Θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες
- β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.
- γ. Στην Αττική από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
- δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
- ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.
- στ. Θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα πολύ θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και στα Δωδεκάνησα 10 μποφόρ.
- Κακοκαιρία Erminio: Σφοδρή χαλαζόπτωση στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ισχυροί άνεμοι και βροχές
- Βουλή: «Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση – «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος
- Πλούτος ή επιβίωση; Η σοκαριστική αιτία που η Gen Z στην Κίνα λατρεύει την Κρις Τζένερ ως θεότητα
- Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο
- Εθνική Γυναικών μπάσκετ: Η κλήρωση της Β’ προκριματικής φάσης για το Eurobasket 2027
- Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις
- Κουτσούμπας: Τα μέτρα είναι κοροϊδία – Να μην πληρώσει ο ελληνικός λαός τα σπασμένα του πολέμου
- Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες
