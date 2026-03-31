Κακοκαιρία Erminio: Σφοδρή χαλαζόπτωση στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ισχυροί άνεμοι και βροχές

Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, μετατρέποντας τους δρόμους σε λευκό τοπίο, που θύμιζε χειμώνα.

Το χαλάζι κάλυψε το οδόστρωμα και τα οχήματα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές, ρίχνοντας κλαδιά σε διάφορα σημεία.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, με πιθανότητα για νέες χαλαζοπτώσεις.

Σε συναγερμό 7 περιοχές

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα (31/3) λόγω της κακοκαιρίας Erminio που θα σαρώσει τη χώρα με έντονα φαινόμενα.

Θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: