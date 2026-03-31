Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες
- Λάρισα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών της σπείρας που έκανε εκβιασμούς και απάτες με χρυσές λίρες
- Απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ ο οδηγός που πιάστηκε στα χέρια με οδηγό ΙΧ
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται στο επεισόδιο του Σαββάτου με τον τραυματισμό ενός 16χρονου, στο Αγρίνιο.
Μετά την τρίωρη απολογία τους αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι ενώ για τους δύο από αυτούς επιβλήθηκε ο όρος να παρουσιάζονται στην επιμελήτρια ανηλίκων.
Η ανατροπή στην υπόθεση
Νωρίτερα το πρωί είχε σημειωθεί ανατροπή στην υπόθεση όταν εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία ένας 17χρονος και παραδόθηκε.
Ο νεαρός ομολόγησε ότι αυτός ήταν που χτύπησε με μαχαίρι και τραυμάτισε τον 16χρονο ενώ δήλωσε μετανιωμένος.
Ο 17χρονος που δεν είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.
- Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες
- Στο νεκροταφείο Κηφισιάς, σε στενό κύκλο κηδεύτηκε η Μαρινέλλα
- Η Νιούκαστλ διώχνει τον Χάου, φεύγει και ο Τονάλι
- «Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» – Το skinny ως δείγμα υγείας
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα για το φιλικό με την Ουγγαρία
- LIVE: Ελλάδα – Γερμανία
- Κακοκαιρία Erminio: Σφοδρή χαλαζόπτωση στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ισχυροί άνεμοι και βροχές
