Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται στο επεισόδιο του Σαββάτου με τον τραυματισμό ενός 16χρονου, στο Αγρίνιο.

Μετά την τρίωρη απολογία τους αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι ενώ για τους δύο από αυτούς επιβλήθηκε ο όρος να παρουσιάζονται στην επιμελήτρια ανηλίκων.

Η ανατροπή στην υπόθεση

Νωρίτερα το πρωί είχε σημειωθεί ανατροπή στην υπόθεση όταν εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία ένας 17χρονος και παραδόθηκε.

Ο νεαρός ομολόγησε ότι αυτός ήταν που χτύπησε με μαχαίρι και τραυμάτισε τον 16χρονο ενώ δήλωσε μετανιωμένος.

Ο 17χρονος που δεν είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.