Αγρίνιο: Αύριο απολογούνται οι τρεις ανήλικοι για την επίθεση στον 16χρονο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο

Προθεσμία ζήτησαν και πήραν για αύριο προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι (16χρονοι) που συνελήφθησαν για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Αγρίνιο και θύμα έναν 16χρονο.

Οι γονείς των τριών οι οποίοι επίσης είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τουλάχιστον πέντε οι δράστες

Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου όταν 5 άτομα πλησίασαν τον ανήλικο, τον χτύπησαν παρουσία της αδερφής του, ενώ ο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο πόδι.

Ο 16χρονος , αν και έχασε πολύ αίμα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Για το περιστατικό εκτός από τους 3 συλληφθέντες και τους γονείς τους έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα 2-3 άτομα τα οποία όμως διαφεύγουν της σύλληψης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ. που αναφέρει τα εξής:

«Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις ανήλικοι ηλικίας 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς τους για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, προχθές το βράδυ, στο Αγρίνιο, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού με άγνωστους δράστες, επιτέθηκαν σε 16χρονο, χτυπώντας τον με λακτίσματα και γροθιές στο σώμα του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους με χρήση αιχμηρού αντικειμένου – μαχαιριού, τραυμάτισε τον παθόντα στον γλουτό.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορούμενων ανήλικων βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν τρία αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας»