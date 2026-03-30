Αγρίνιο: Αύριο απολογούνται οι τρεις ανήλικοι για την επίθεση στον 16χρονο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν
- Τροχαία: Πάνω από 1.000 πρόστιμα για κράνος σε μία εβδομάδα
- Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
- «Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
- Εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του
Προθεσμία ζήτησαν και πήραν για αύριο προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι (16χρονοι) που συνελήφθησαν για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Αγρίνιο και θύμα έναν 16χρονο.
Οι γονείς των τριών οι οποίοι επίσης είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι.
Τουλάχιστον πέντε οι δράστες
Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου όταν 5 άτομα πλησίασαν τον ανήλικο, τον χτύπησαν παρουσία της αδερφής του, ενώ ο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο πόδι.
Ο 16χρονος , αν και έχασε πολύ αίμα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Για το περιστατικό εκτός από τους 3 συλληφθέντες και τους γονείς τους έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα 2-3 άτομα τα οποία όμως διαφεύγουν της σύλληψης.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ. που αναφέρει τα εξής:
«Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις ανήλικοι ηλικίας 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς τους για την παραμέληση της εποπτείας τους.
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, προχθές το βράδυ, στο Αγρίνιο, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού με άγνωστους δράστες, επιτέθηκαν σε 16χρονο, χτυπώντας τον με λακτίσματα και γροθιές στο σώμα του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους με χρήση αιχμηρού αντικειμένου – μαχαιριού, τραυμάτισε τον παθόντα στον γλουτό.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορούμενων ανήλικων βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν τρία αναδιπλούμενα μαχαίρια.
Οι ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας»
- Greece May Extend Food Price Caps, Development Minister Says
- Αγρίνιο: Αύριο απολογούνται οι τρεις ανήλικοι για την επίθεση στον 16χρονο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο
- Θεσσαλονίκη: Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε μια 59χρονη – Εξετάζει εγκληματική ενέργεια η ΕΛ.ΑΣ.
- Έκπτωση έως 50% σε εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το Πάσχα
- Τα συλλυπητήρια από ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα
- Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
- Oυκρανικό drone συνετρίβη στη Φινλανδία – Έφερε μη εκραγείσα κεφαλή
- Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
